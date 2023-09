[ヘリテージ]

株式会社ヘリテージ(本社:東京都新宿区、代表取締役:齋藤 健一、以下 ヘリテージ)が発行する雑誌『昭和40年男』2023年10月号「相棒物語~愛すべきバディたち~」特集号を2023年9月11日に発売します。







昭和40年男を作った昭和のエンタメ・カルチャー

人間は未来ではなく、過去でできている。そして、未来のヒントは過去にある。

昭和40年男が歩いてきた昭和をタイムトラベルしつつ、その出来事や物事、影響力を細かく検証しながら、文化の大河を一つひとつひもといていきます。



相棒物語~愛すべきバディたち~

一人じゃ越えられない難関を突破したり、助け合い、高め合い、ケンカもしたり、抱きしめ合ったり。

バディという言葉が一般的ではなかった昭和の時代、今以上に相棒という関係が熱く感じられた時代があった。今回の特集では“二人”というミニマルなチームによる美を届けていきたい。そんな相棒に出会えた人も、出会えなかった人も、きっと熱い何かが心のなかによみがえってくるはずだ。



俺たちの時間旅行 タイム・トラベル 1985

「あの頃のTVデイズ」では当時の新聞テレビ欄とともに懐かしいテレビ番組を、さらに取材記事などで1985年を検証します。

今回は、南野陽子デビュー、名作映画『さびしんぼう』、阪神タイガース 悲願の日本一、4コママンガの革命『コージ苑』、1985年のクルマ事情 サバンナRX-7 流面形セリカ登場を検証します。



豪華連載インタビュー&執筆陣〈 インタビュー 〉

俺たちのアイドル/小河万以子、ガツンとひと言。兄貴の説教/三宅裕司、樋口毅宏の神のみぞ知る God Only Knows/関口 宏

泉 麻人「昭和40年の男」、チェリーのアイドルボム、安田謙一の西の国から吹くコラムSangari★a、錦織一清「時のペン先が綴る物語 少年ニッキ」他



▼ 目次

〈特集〉

相棒物語~愛すべきバディたち~



スペシャル企画

010 『噂の刑事トミーとマツ』ふたたび…

国広富之と松崎しげる ワンダフル対談

018 トミーとマツを支えたマドンナ 石井めぐみ



テレビドラマ編

022 人生に必要なことはすべて昭和ドラマの名コンビに学んだ

026 旧友再会『ゆうひが丘の総理大臣』 悪ガキコンビ・柴田と山川 井上純一&清水昭博

031 『3年B組金八先生』 直江喜一が今こそ明かす、加藤 優と松浦 悟



特撮ヒーロー編

034 『仮面ライダー』第三の男、その名は滝 和也

038 ライダーと共に戦った男、千葉治郎語る

042 相棒ありきの特撮ヒーロー



映画編

044 洋画&外国ドラマで観たソウルメイトの固い絆

047 大槻ケンヂ 窓から昭和が見える 第9回『真夜中のカーボーイ』のジョーとラッツォ。



アニメ編

048 テレビまんがの中の愛すべき相棒 主人公の横にはいつも名パートナーがいた



音楽編

052 作曲家と作詞家の関係性 小西康陽

056 君が僕を知ってる ロックバンドの盟友物語

058 THE COLLECTORSのロング&ワインディング・ロード

062 ふぞろいのデュオ グレープ 吉田政美

066 名コンビの名曲 ~二人が奏でる美しきハーモニー~



お笑い編

068 ベストなビジネスパートナー おぼん・こぼん

072 俺たちが愛した名コンビ



スポーツ編

074 昭和のリングを盛り上げた 伝説のタッグチーム史

078 スージー鈴木少年が見た 1975年の江夏 豊と田淵幸一



終章

080 『まんが道』が教えてくれた本当の友達の意味

084 相棒たちのゆくえ



〈連載移籍第1弾!〉

094 ヒサシ☆ダイスケの回転ちがいのズル休み 第8回

芦田愛菜は俺たちをしあわせにする。



〈連載特集〉

099 昭和60年/1985年 俺たちの時間旅行タイム・トラベル

100 あの頃のTVデイズ

104 南野陽子が語る、1985年のナンノ

108 名作映画『さびしんぼう』公開

112 阪神タイガース、悲願の日本一

116 4コママンガの革命、『コージ苑』連載開始

120 1985年のクルマ事情 サバンナRX-7、流面形セリカ登場



130 俺たちのアイドル/小河万以子

132 ガツンとひと言。兄貴の説教/三宅裕司

142 樋口毅宏の神のみぞ知る God Only Knows/関口 宏



〈 昭和40年男のための健康講座〉

138 アナタは大丈夫? 無自覚な人は危険!

50・60代から急増する「心臓・循環器系」の病



〈連載〉

096 時のペン先が綴る物語 少年ニッキ vol.12 ファンキーな相棒

097 みくに文具のプラモ棚 第29回 宇宙からSOS!スターコマンドシリーズ

098 気まぐれ福田君新聞 第64号「洞窟を出入りするコウモリ」

126 昭和40年の男/泉 麻人 第二十一回 「ミシマも愛した青春アイドル 三田 明」

128 チェリーのアイドルボム 第27回 「酒井法子」

129 安田謙一の西の国から吹くコラム Sangari★a vol.30 「3000人の吹奏楽」



088 news & information



▼ 雑誌情報

誌名:『昭和40年男』10月号Vol.81

タイトル:「相棒物語~愛すべきバディたち~」

発売日:2023年9月11日

定価(税込):990円

発行:株式会社ヘリテージ



▼昭和40年男

日本全国で約90万人いる想定読者に向けて、「ノスタルジックな想い出が呼ぶ共感」「自らの文化的ルーツを探る」「明日への元気と夢を満載」ということをテーマに刊行してまいりました。未来のヒントは過去にある。昭和40年男が歩いてきた昭和をタイムトラベルしつつ、その出来事や物事、影響力を細かく検証しながら、文化の大河を一つひとつひもといていきます。



▼ お問い合わせ

株式会社ヘリテージ

コーポレート本部(広報PR)

162-0805 東京都新宿区矢来町43-17 矢来町ビル

03-3528-9790(平日10時~17時)

info@heritage.inc



