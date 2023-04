[株式会社アピリッツ]

あわせて「2023 Japan AWS ALL Certifications Engineer」に5名が選出



株式会社アピリッツ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長執行役員CEO:和田 順児)は、アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社(以下、AWSジャパン)の若手エンジニアに特化した表彰プログラム「Japan AWS Jr. Champion Partner Program」に、アピリッツの社員であるエンジニア・串田 匠彌(2021年 当社入社)、澤入 広(2022年 当社入社)の2名が選出されたことをお知らせします。



「2023 Japan AWS Jr. Champion」は、現在社会人歴 1 ~ 3 年目で突出した AWS 活動実績がある若手エンジニアに贈られる日本独自の表彰プログラムです。



串田と澤入は、AWS を積極的に学び、情報発信などのアクションを起こし、周囲に影響を与えている APN 若手エンジニアとしてご評価いただきました。





あわせて、Amazon Web Services(AWS)認定資格12種のすべてを取得した「2023 Japan AWS ALL Certifications Engineer」として、当社社員である浅田 大輔、串田 匠彌、下新原 啓、中村 翔吾、山下 祐介の5名が表彰を受けました。モチベーション高くAWS 認定資格取得を進める姿勢が評価されたものです。

「Japan AWS Jr. Champion Partner Program」について









AWS Partner Network (APN) 参加企業に所属し、現在社会人歴 1 ~ 3 年目で突出した AWS 活動実績がある若手エンジニアを「Japan AWS Jr. Champion」として表彰します。これは、AWS を積極的に学び、アクションを起こし、周囲に影響を与えている APN 若手エンジニアを選出しコミュニティを形成する、日本独自の表彰プログラムです。

「2023 Japan AWS ALL Certifications Engineer」について









「2023 Japan AWS ALL Certifications Engineer」とは、AWS Partner Network (APN) に参加している会社に所属し、「AWS 認定資格を全て保持している」AWS エンジニアの皆様を対象にした表彰プログラムです。新しい認定資格が追加され、AWS 認定資格を全て保持することの難易度は非常に高くなっています。そのような中、モチベーション高く AWS 認定資格取得にチャレンジされている方々を表彰致します。

アピリッツのエンジニア育成の取り組みについて





アピリッツは「セカイに愛されるインターネットサービスをつくり続ける」というミッションのもと、企業のDXを実現するパートナーとして、技術力の向上とエンジニア育成を継続してまいりました。DXにおいて当然のように利用されるクラウドの領域においても、2016年にAWS Pertner Network(APN)のアドバンストコンサルティングパートナー認定を受け、クラウド技術の普及・研鑽に務めてまいりました。また、2021年より社内制度『APN表彰手当』を定め、当社の技術者がAWSエンジニアとして研鑽を積むことを推奨・支援しています(※1)。この『APN表彰手当』が奏功し、このたびの「2023 Japan AWS Jr. Champion」「2023 Japan AWS ALL Certifications Engineers」の受賞につながったと考えています。引き続き、エンジニアが自ら進んで学べる環境を用意し、開発力の向上によって、お客様のDX推進に貢献します。※1 関連リリースアピリッツ、DX時代におけるAWS活用の推進とデジタル人材育成、ならびに福利厚生の拡充を目的に、社内制度『APN表彰手当』を制定。AWSエンジニアに報奨金を年間最大121万5千円支給https://appirits.com/press_release/pr20210625.html※ アマゾン ウェブ サービス、Amazon Web Services、AWSおよびAmazon Web Servicesロゴは、米国および/またはその他の諸国における、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

株式会社アピリッツについて





「ザ・インターネットカンパニー」という理念に基づき、「セカイに愛されるインターネットサービスをつくり続ける」ことを目指し、デジタル・トランスフォーメーション時代に対応し、進化したデジタル技術を用いて顧客のサービス、ひいては人々の生活をよいものへ変革するという考え方の基に事業の展開をしております。

会社概要





会社名:株式会社アピリッツ所在地:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-27-8 京セラ原宿ビル5F設立:2000年 7月資本金:6億1969万円事業内容:Webサービスの企画・運営Webサービスのコンサルティング・アクセス解析Webサービスのパッケージ・ASPの開発・販売Webサービスシステムの受託開発Webサービスシステムのインフラ構築・保守・監視オンラインゲームの企画・開発・運営



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/20-19:46)