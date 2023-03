[株式会社コンテンツシード]

株式会社コンテンツシード(本社:東京都品川区、代表取締役:大塚 則和)は、2023年3月4日(土)より新宿マルイアネックス6Fにて『TIGER & BUNNY 2』× THEキャラSHOPを開催いたします。







今回のイベントでは、『TIGER & BUNNY 2』より新規描き下ろしイラストなどを使用したグッズを多数販売いたします。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください。





【特設ページ】

https://www.the-chara.com/blog/?p=56717





【イベント情報】

イベント名:『TIGER & BUNNY 2』× THEキャラSHOP

開催期間:2023年3月4日(土)~3月19日(日)

開催場所:新宿マルイアネックス6F

※新型コロナウイルス感染症の影響等、諸事情により本催事が事前に予告なく中止、または開催期間の変更となる場合がございます。予めご了承ください。





【ご購入者様特典】









【販売商品】

<クリアカード(ブラインド) in plaid suit ver.>



※3/5(日)販売開始

価格:440円(税込)

種類数:全20種(当たり10種)

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。





<カンバッジ(ブラインド) in plaid suit ver.>



価格:550円(税込)

種類数:全10種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。





<ワイヤーキーホルダー in plaid suit ver.>



価格:各1,100円(税込)

種類数:全4種





<ミニタオル in plaid suit ver.>



価格:各1,100円(税込)

種類数:全2種





<クリアポスター in plaid suit ver.>



価格:1,100円(税込)

種類数:全1種





<マグカップ in plaid suit ver.>



価格:1,980円(税込)

種類数:全1種





<デカアクリルスタンド in plaid suit ver.>



価格:各2,420円(税込)

種類数:全4種





<ミニアクリルアート in plaid suit ver.>



価格:各2,420円(税込)

種類数:全2種





<トートバッグ in plaid suit ver.>



価格:2,420円(税込)

種類数:全1種





<アクリルジオラマ in plaid suit ver.>



価格:2,750円(税込)

種類数:全1種





【関連サイト】

公式URL:http://www.tigerandbunny.net/TB2/

THEキャラ:https://www.the-chara.com/





【権利表記】

(C)BNP/T&B2 PARTNERS





【会社概要】

会社名:株式会社コンテンツシード

所在地:〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者:代表取締役 大塚 則和

設立:平成24年8月1日

URL:https://contents-seed.co.jp/

事業内容:キャラクターグッズの企画・製造・販売



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/04-16:46)