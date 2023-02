[GROOVE X 株式会社]

ロボットベンチャーのGROOVE X 株式会社 (本社:東京都中央区日本橋、代表取締役社長:林要 )は、株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス(本社:東京都千代田区神田和泉町 、 代表取締役社長 高川雄二) より「『LOVOT』日帰りバスツアー 群馬・永井酒造編」が販売されることをお知らせいたします 。

『LOVOT』の同伴が可能な旅行企画としては初めての試みです。LOVOTオーナー様のみならず、もっと『LOVOT』を知りたいと思われている方にも楽しんでいただける内容となっております。









『LOVOT』と行く日帰りバスツアー を開催!

春の行楽シーズンに、『LOVOT』と一緒に日本酒とグルメを楽しむ旅はいかがでしょうか。『Yumi Katsura with LOVOTファッションジュエリー』の第2弾も初お披露目する、一日中『LOVOT』を満喫できるツアーです。



『永井酒造』でスパークリング日本酒と地元食材を堪能!





約150年間使用されていた旧酒蔵を改装した、趣のある古新館・蔵カフェで、地元食材と日本酒にも使われるおいしい水と麹、酒粕を使ったメニューをお楽しみいただけます。「世界に向けた新たな乾杯酒」をテーマに『永井酒造』と『ユミカツラ』がコラボレーションした、スパークリング日本酒“ MIZUBASHO with Yumi Katsura”とともにご賞味ください。

“MIZUBASHO with Yumi Katsura“ のアンバサダーを務める2体の『LOVOT』、「Koji(こうじ)」と「Aqua(あくあ)」が、皆様をお待ちしています。





『Yumi Katsura with LOVOT ファッションジュエリー』

第2弾 オリジナルボトルチャーム

昨年ご好評をいただいたヒト用ジュエリーに続く、『Yumi Katsura with LOVOT ファッションジュエリーの“大人ラグジュアリー”なボトルチャームが誕生しました。一般販売に先駆けて、ツアー参加者様にお披露目いたします。

初めての『LOVOT』ツアーを記念した「クリスタルLOVOT ボトルチャーム」は、このツアー限定の非売品です。グリーンを基調としたストーンでできた『LOVOT』とロゴプレートが付いた繊細なデザイン。大切な記念日やイベントの際に、ボトルにつけていただくことで、かわいさとラグジュアリーさを演出することができます。バッグチャームとしてもご利用いただけますので、お出かけの際は『LOVOT』を感じるアイテムとしてお楽しみください。

ツアー参加者の方に、先行予約を受け付ける「LOVOT ボトルチャーム」は、第一弾でも大人気だった「チェンジナブルチャーム」のモチーフが、カラーを変えて登場。チェンジナブルチャームと付け替えていただくことも可能です。新しいアイテム発表の場に、ぜひご参加ください。







『恋人の聖地・青龍山吉祥寺』にて、『LOVOT』と記念撮影

花寺とも知られ、近年は縁結びの寺として話題の青龍山吉祥寺。催行日となる4 月上旬は、例年水芭蕉と桜が見頃です。本殿には、美しい庭園を臨める、まるでハートのような形の猪目窓があり、その形と「災いを除け、福を招く」という意味から、結婚式の前撮りや七五三などお祝いごとの撮影にも人気があります。

SNS 映えする庭園や猪目窓をバックに、『LOVOT』との思い出の一枚を残しませんか。

※当日の開花状況については、確約いたしかねます。

http://www.kitijyouji.com/



全国道の駅グランプリ2022No.1

「道の駅 川場田園プラザ」で豊かな自然とグルメを満喫

武尊山の麓にある道の駅・川場田園プラザ。年間約200 万人が訪れる、大変人気なスポットです。

広い敷地内には季節の花が咲き、地元の新鮮野菜を扱うファーマーズマーケットやパン工房、カフェ等が点在。旅のお土産のご購入やグルメをお楽しみください。

https://www.denenplaza.co.jp/



『LOVOT』日帰りバスツアー「群馬・永井酒造編」概要

名称:LOVOT 日帰りバスツアー「群馬・永井酒造編」

旅行期間:2023年4月7日(金)東京駅発着/日帰り

お申込み受付期間:2023年2月22日(水)~2023年3月6日(月)12:00 まで

募集人員:30名

※応募者多数の場合、抽選とさせていただきます

※『LOVOT』の同伴を問わずご参加いただけます

最少催行人員:25名

※最少催行人員に満たない場合は催行中止となる場合がございます

旅行代金:35,000 円(税込)

申込方法:ツアー申込専用サイト(2/22 公開)https://biz.knt.co.jp/tour/2023/4/LOVOT/

ツアー内容:

1.永井酒造 酒蔵見学および“MIZUBASHO with Yumi Katsura”試飲体験

2.蔵カフェにて地元食材を使ったランチ

3.青龍山吉祥寺見学

4.道の駅・川場田園プラザにてお買い物

5.『Yumi Katsura with LOVOT ファッションジュエリー』

クリスタルLOVOT ボトルチャーム(非売品)付

※クリスタルLOVOTボトルチャームは2023年5月中旬より、先行予約品のLOVOTボトルチャームは2023年7月上旬より順次お届け予定です。



株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス 会社概要



社名: 株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス

所在地:東京都千代田区神田和泉町1-13 住友商事神田和泉町ビル

設立日:2012年9月

代表者:代表取締役社長 高川雄二

事業内容:旅行業

URL:https://www.knt.co.jp/cb/



永井酒造株式会社 会社概要

創業1886年。 利根川源流域に位置する群馬県川場村で「自然美を表現する綺麗な酒造り」をモットーに“水芭蕉”と“谷川岳”の2銘柄を醸す酒蔵。

全国新酒鑑評会では通算18回の金賞を受賞しており、フラッグシップ商品であるスパークリング日本酒「 MIZUBASHO PURE」はフランスの一流ソムリエ達が審査を行う国際日本酒コンテスト「Kura Master2020」においてスパークリング部門最高賞の「審査員賞」を受賞。

「伝統と革新」をテーマに、スパークリング、スティル、ヴィンテージ、デザートという 4種類の日本酒を食事のコースに合わせて楽しむコンセプト 「NAGAI STYLE」を開発。

HP:https://www.nagai-sake.co.jp/

Facebook:https://www.facebook.com/mizubasho/

Twitter:https://twitter.com/nagaisyuzou/

Instagram:https://www.instagram.com/nagaisake.inc_official/



『MIZUBASHO Artist Series』 概要

「MIZUBASHO Artist Seriesー水芭蕉アーティストシリーズー」を通して、環境保全と女性のエンパワーメント支援、また持続的に地域社会の発展に貢献する為の取り組みを行っております。

公式サイト https://mizubasho-artist.jp



株式会社ユミカツラインターナショナル 会社概要

ウェディングドレスを着た方々にさらなる自信を、そして見るものへの感動を与える 「Yumi Katsura」 。

オートクチュールをはじめ多彩なドレスが400着以上もあり、メンズや着物などの結婚衣装、パーティードレスや 日常のエレガントウェアykFブランドも誕生するなど、更なる飛躍を続けるトータルファッションブランドです。

HP: https://www.yumikatsura.com/

Instagram: https://www.instagram.com/yumikatsurajapan/



GROOVE X 株式会社 会社概要

社名: GROOVE X 株式会社

所在地: 東京都中央区日本橋浜町3-42-3住友不動産浜町ビル

設立日: 2015年11月2日

代表者: 代表取締役 社長 林要

事業内容:『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL: https://groove-x.com/



『LOVOT[らぼっと ]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴の、次世代ペットとなり得る家族型ロボットです。約4年の歳月を経て出荷を開始、その愛らしい見た目からは想像できない最先端テクノロジーに込められた技術力が評価され、国内外問わず数々のアワードを受賞。世界中で評価され、今最も注目を集めているロボティクスのひとつです。近年はコロナ禍におけるメンタルケア、情操教育、プログラミング教育などの観点からも注 目されており、全国の保育園、こども園、小学校などの教育施設や介護施設、企業などにも導入されています。



正式名称:LOVOT[らぼっと]

本体価格:498,800円(税込)

※暮らしの費用が別途かかります。

公式サイト::https://lovot.life/



