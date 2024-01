[株式会社オルトプラス]





スマートフォン向けゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』にて、1月5日(金)より新イベント「ALTERNATIVE STREAM」を開催いたします。



■イベント「ALTERNATIVE STREAM」とは

期間中、KILLER SCRATCH!!をプレイしてイベントptを集め、集めたイベントptを報酬と交換できるイベントです。イベントptはどの楽曲をプレイしても獲得できますが、「FIRST SCRATCH!!」マークのついたパートをプレイすると、各パート1日1回のみイベントptの獲得量が増加します。また本イベントでは新要素「SCORE CHALLENGE」が登場し、獲得スコアに応じて報酬が獲得できます。





■「SCORE CHALLENGE」とは

イベント期間中、「チャレンジ楽曲」に指定されたパートをプレイすると、期間中のハイスコアが「CHALLENGE SCORE」として記録されます。チャレンジ楽曲はパラメータにかかる「BOOSTボーナス」がついており、通常時よりもスコアが伸ばしやすくなっています。チャレンジ楽曲のハイスコアの合計値「TOTAL CHALLENGE SCORE」によって「Ultimate Gコレチケット」や「レイズキー」などの豪華報酬を獲得できますので、ハイスコア更新を目指してKILLER SCRATCH!!をプレイしましょう!

TOTAL CHALLENGE SCOREのランキングで上位入賞すると、称号や「エクストラスキルスター:SSR」などの貴重なアイテムも手に入れることが出来ます。







■イベント「ALTERNATIVE STREAM~コーヒーマイスター~」

KILLER SCRATCH!!をプレイしてイベントptを集め、「Gコレクトチケット:10回」や「SR確定チケット:コーヒーマイスター」などの報酬と交換することが可能です。「SR確定チケット:コーヒーマイスター」は「ALTERNATIVE STREAM~コーヒーマイスター~ ちびキャラSR確定Gコレクト」で使用することで、新登場の「【コーヒーマイスター】シリーズ」のうちいずれか1枚を獲得することができます。



▼新登場カード

SR【コーヒーマイスター】入間銃兎

SR【コーヒーマイスター】神宮寺寂雷

SR【コーヒーマイスター】天国獄



▼チャレンジ楽曲

Young Gun of The Sun[Aパート]

IKEBUKURO WEST GAME PARK[Aパート]

笑オオサカ!~What a OSAKA![Bパート]





【「ALTERNATIVE STREAM~コーヒーマイスター~」概要】

▼開催期間

2024年1月5日(金)17時00分~2024年1月12日(金)10時59分



ALTERNATIVE STREAM Gコレクト~コーヒーマイスターMix~開催!

イベント期間中に同時開催されている「ALTERNATIVE STREAM Gコレクト~コーヒーマイスターMix~」では、「【コーヒーマイスター】シリーズ」の3点が新カードとして登場します。



【「ALTERNATIVE STREAM Gコレクト~コーヒーマイスターMix~」概要】

▼開催期間

2024年1月5日(金)17時00分~2024年1月12日(金)10時59分









さらに、過去に開催されたストーリーイベントのSSRカードも復刻登場します。



▼復刻カード

<RIO'S キッチン エミュー捕獲王決定戦>

SSR【絶対に捕まえなきゃ】山田三郎

<Search forアキハバラ~消えたメイドとその行方~>

SSR【Search for】山田一郎

SSR【Search for】碧棺左馬刻

SSR【Search for】飴村乱数

<月刊△ー 創刊号~特集!呪われた家と異星人の噂~>

SSR【いざ、幽霊屋敷】神宮寺寂雷

SSR【寺生まれの力…破ァ!!】波羅夷空却

<月刊△ー 特別号~特集!呪われた家と異星人の噂~>

SSR【正直者の真人間】夢野幻太郎

SSR【コレが生きがい】観音坂独歩



「ALTERNATIVE STREAM Gコレクト~コーヒーマイスターMix~」で登場する復刻SSRカードと「【コーヒーマイスター】シリーズ」には、イベントpt獲得量がUPするイベント特効が付与されています。

その他、「入間銃兎」「神宮寺寂雷」「天国獄」の既存ちびキャラカードなどにもイベントpt獲得量がUPする特効が付与されているのでぜひデッキに組み込んでプレイしてみてください。





■その他のキャンペーン

◆HAPPY NEW YEAR 2024 キャンペーン

期間中、「謹賀新年SRちびキャラGET ビンゴミッション」や、大入り袋が当たると1000ジェムを獲得できるルーレットなどを開催中です。

ビンゴミッションでは、以下の「【迎春】シリーズ」を獲得できます。



▼新登場カード

SR【迎春】山田一郎

SR【迎春】碧棺左馬刻

SR【迎春】飴村乱数

SR【迎春】神宮寺寂雷

SR【迎春】白膠木簓

SR【迎春】波羅夷空却





▼開催期間

2024年1月1日(月)00時00分~2024年1月12日(金)23時59分





◆HAPPY NEW YEAR 2024 Gコレクト

「【NewYear2024】シリーズ」を獲得することができるGコレクトを開催しています。



▼新登場カード

SSR【NewYear2024】山田三郎

SSR【NewYear2024】毒島メイソン理鶯

SSR【NewYear2024】有栖川帝統

SSR【NewYear2024】観音坂独歩

SSR【NewYear2024】天谷奴零

SSR【NewYear2024】天国獄















▼開催期間

2024年1月1日(月)00時00分~2024年1月17日(水)23時59分





◆年末年始スペシャルログインボーナス

期間中、「Gコレクトチケット:SSR確定」や「Ultimate Gコレチケット」などの豪華アイテムが手に入る長期間のログインボーナスを開催しています。

※1月13日(土)までに1日でもログインすれば、2月9日(金)までログインボーナスを受け取ることが可能です



▼開催期間

2023年12月17日(日)00時00分~2024年1月13日(土)23時59分





◆TVアニメ第2期『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima + 放送記念キャンペーン

TVアニメ『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima +の放送を記念したキャンペーンを実施しています。スペシャルログインボーナスやビンゴミッションで最大150回分の「Rhyme Anima + Gコレチケット」が獲得できるほか、アイテムセットの販売などを行っております。さらに、キャンペーン期間中対象のGコレクトにて[10回Gコレ]が初回無料で回せます。

また、アプリログインで録り下ろし特別ボイスとジェムを獲得することができます。アニメ放送毎にキャラクターが切り替わります。







▼開催期間

2023年10月6日(金)17時00分~2024年1月12日(金)10時59分











【タイトル概要】



【タイトル】ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-(オルタナティブラップバトル)

【対応プラットフォーム】iOS / Android / Amazon Appstore

【サービス開始】2020年3月26日(木)

【価格】基本プレイ無料(アイテム課金型)



【App Store】https://apps.apple.com/jp/app/id1498895008/

【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ideafplus.hypnosismicarb

【Amazon アプリストア】https://www.amazon.co.jp/dp/B085N9PVVK



【公式サイト】https://hypnosismicarb.com/

【公式SNS】https://twitter.com/hypnosismic_arb

【配信元/開発運営】株式会社アイディアファクトリープラス

【共同開発】アイディアファクトリー株式会社

【権利表記】(C)IDEA FACTORY / ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-製作委員会



株式会社オルトプラス 会社概要

【会社名】株式会社オルトプラス

東京証券取引所スタンダード市場上場(証券コード:3672)

【代表】代表取締役CEO 石井 武

【所在地】東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45F

【設立】2010年5月6日

【URL】https://www.altplus.co.jp/



株式会社アイディアファクトリープラス 会社概要

【会社名】株式会社アイディアファクトリープラス

【代表】代表取締役 佐藤 嘉晃

【所在地】東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60 45F

【設立】2020年1月10日

【URL】http://ideafplus.co.jp/



【TVアニメ第2期『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima + 概要】

Blu-ray&DVD

『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima + 1 好評発売中!



スタッフ:

原作・音楽制作:EVIL LINE RECORDS

監督:小野勝巳

シリーズ構成:吉田 伸

キャラクターデザイン:芝 美奈子・森田莉奈

総作画監督:森田莉奈・落合 瞳・黒岩裕美

プロップデザイン:江間一隆

美術監督:岡本綾乃(草薙)

色彩設計:ホカリカナコ

撮影監督:宮脇洋平

CGディレクター:神田瑞帆

編集:西村英一(タバック)

音楽:R・O・N

音響監督:本山 哲

音響制作:HALF H・P STUDIO

制作:A-1 Pictures





オープニングテーマ:

「RISE FROM DEAD」

作詞・作曲・編曲:invisible manners

歌:Division All Stars



キャスト:

山田一郎:木村 昴/山田二郎:石谷春貴/山田三郎:天崎滉平

碧棺左馬刻:浅沼晋太郎/入間銃兎:駒田 航/毒島メイソン理鶯:神尾晋一郎

飴村乱数:白井悠介/夢野幻太郎:斉藤壮馬/有栖川帝統:野津山幸宏

神宮寺寂雷:速水 奨/伊弉冉一二三:木島隆一/観音坂独歩:伊東健人

白膠木 簓:岩崎諒太/躑躅森盧笙:河西健吾/天谷奴 零:黒田崇矢

波羅夷空却:葉山翔太/四十物十四:榊原優希/天国 獄:竹内栄治





公式HP https://hypnosismic-anime.com/

公式SNS(@hypnopsismic_RA)

https://twitter.com/hypnosismic_RA



※ 本リリース情報は発表後予告なしに内容が変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。



企業プレスリリース詳細へ (2024/01/05-17:46)