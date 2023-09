[Digital Entertainment Asset Pte.Ltd]

メタバースプロジェクト「Fujiwara Kamui Verse」のファンコミュニティの強化・拡充を実現



シンガポールを拠点にグローバルでGameFiプラットフォーム事業を展開するDigital Entertainment Asset Pte. Ltd. (以下、DEA)は、2Dメタバース「AZITO」を運営するWORLD CREATE TECHNOLOGIES PTE. LTD.(以下、WCT)と戦略的パートナーシップを締結いたしました。







DEAはメタバースプロジェクト「PlayMining Verse」において、日本の著名漫画家・藤原カムイ氏がデザインを手掛ける「Fujiwara Kamui Verse」のイベントを8月31日に実施し、当イベントの会場として2Dメタバース「AZITO」を利用いたしました。

当日は、「Fujiwara Kamui Verse」オリジナルのロールプレイングゲームNFT-RPGの紹介・プレイ及び2Dメタバース「AZITO」内のツアーを実施いたしました。



また9月15日には「AZITO」内でコミュニティの皆様の自由なアイデアを掛け合わせてよりよいアイデアを創出することを目的として、「ブレストミーティング」を実施いたしました。今後、コミュニティの皆様のアイデアによって、「AZITO」内でイベントを開催する予定です。











今後の取り組み





DEAは、WCTとの戦略的パートナーシップを通じて、コミュニティの拡充を実現します。具体的には、「AZITO」のメタバース空間内でカムイバースイベントの実施や、「AZITO」のメタバース空間上へのカムイバースをイメージした空間の構築を予定しております。



WCT Founder 深野崇 氏のコメント





Play to Earnの創世記から業界をリードするDEA様とパートナーシップを結べることを大変光栄に思います。また、先日共催したKamui Verse様とのNFT-RPGイベントやAZITOツアーにおいてもファンの方々の熱量が非常に高く、今後もKamui Verse様、AZITOそれぞれのコミュニティの方々とより楽しめる場所や企画を作っていけると確信しております。ぜひ、様々な共創事例をつくり、業界全体の発展に貢献できればと考えておりますので、これからよろしくお願いいたします。



DEA Founder & Co-CEO 山田耕三のコメント





「AZITO」はWeb3メタバースプラットフォームとして特別な素晴らしい特長をもっています。ドット絵で構成される2D世界は「ちょうど良い」感じに、居心地がよく、創作意欲が刺激されます。世界の協創をメインテーマに掲げるKamui Verseにぴったりなパートナーとして、様々な取り組みをご一緒していきたいと考えています。



「Fujiwara Kamui Verse」について





DEAのメタバースプロジェクト「PlayMining Verse」の第1弾として、日本の著名漫画家・藤原カムイ氏がデザインした世界設定を元に、クリエイターである藤原カムイ氏とその世界の市民権を得たファン達とで、共にコンテンツを発展・進化させていくプロジェクトです。

コンセプトは「創世記の地球、神々と人間が共存していた世界」。舞台はアンティクア大陸。様々な神々と、その神を信仰する人々と共に理想の世界を創出していく、というストーリーです。



・HP:https://kamuiverse.com/jp/

・Discord:https://discord.gg/arMXtpbeXb

・Twitter:https://twitter.com/verse_kamui



NFT-RPGについて





進行役(ゲームマスター:GM)にプレイヤーが行動指針を宣言することで、協力してひとつの物語を作り上げていきます。

コンピューターゲームのようにあらかじめ決められたコマンドがないので、プレイヤーは"カムイバース"に生きる者として自由に自分の行動を決めなければなりません。

「キャラクターNFT」を入手することで、プレイヤーの分身である"カムイバース"でのキャラクターを持つことができます。また「ランドNFT」というNFTを保有することで、キャラクターは"カムイバース"の世界の住人になることができます。

住人になることで、能力や技術を活かして"カムイバース"の世界の発展に協力することができます。できることはプレイヤーの想像力次第で無限大に広がります。例えば善人としての主役だけでなく、悪役として暗躍することも可能です。

プレイヤーの行動によって物語が創り出され、そしてその無数の積み重ねが"カムイバース"の歴史となっていきます。



2Dメタバース「AZITO」について





遊び心を大切に世界中のクリエイターとの共創により、自律発展するAZITOというメタバースを開発するプロジェクトです。

現実空間での人との距離感を真似て、アバター同士の距離に応じて会話の大きさが変化するTalk to Earnや、会話のきっかけとなるクエスト、自分好みの空間を制作できるカスタマイズ機能などのゲーム要素を豊富に実装します。



【AZITO】

公式サイト: https://azito.xyz/

Discord:https://discord.gg/azito

Twitter(ENG):https://twitter.com/AZITOofficial

Twitter(JPN):https://twitter.com/azito_jp

Open Sea:https://opensea.io/collection/azito-land-deed



運営会社:WORLD CREATE TECHNOLOGIES PTE. LTD.

代表者 : 深野崇

所在地 : 18 ROBINSON ROAD #20-02 18 ROBINSON SINGAPORE 048547

設立 : 2022年12月

事業内容: メタバースプラットフォームの開発、提供

URL : https://azito.xyz/



Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. | https://dea.sg/jp/





2018年8月に設立されたシンガポールを拠点とするグローバルなWeb3エンターテインメント企業です。DEAはPlay to Earnゲームの開発会社であり、GameFiプラットフォーム「PlayMining」 、NFTマーケットプレイス「PlayMining NFT」、メタバースプロジェクト「PlayMining Verse」、自社発行の暗号資産「DEAPcoin(DEP)」の運営を行っています。3社のIPOを含むスタートアップ企業の設立、ヒットゲームの制作、ウェブテレビ番組の制作、NFTゲームに対する深い理解など、数十年にわたる経験に基づいて、吉田直人と山田耕三の2人の共同CEOがチーム全体を牽引しています。



代表者: 吉田直人 山田耕三

所在地: 7 Straits View, Marina One East Tower,#05-01,Singapore 018936

設立: 2018年8月

事業内容:GameFiプラットフォーム事業



PlayMiningについて





PlayMiningは全6タイトルのPlay to Earnゲームを有するGameFiプラットフォームです。

Web3の知識がなくても、誰もが簡単に参加でき、ゲームを通じて暗号資産DEAPcoin(DEP)を獲得することができます。現在、世界に約270万人の会員を有しており、”誰もが「楽しみながら」生活できる経済社会を”をコンセプトにコンテンツの拡充とユーザー拡大を続けています。



【事業に関するお問い合わせ先】

・ビジネスパートナー、アライアンス提携などをご検討いただける個人、法人

・チームメンバーへのジョインをご検討/ご希望の方

PlayMiningプロジェクト|recruit@dea.sg



