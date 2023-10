[キャンジョ]

「OLIVER LAND × THE GREAT SATSUMANIAN HESTIVAL」が2023年10月21日 (土)、22日(日)の二日間にわたり、東市来総合運動公園/江口浜海浜公園(⿅児島県)にて開催されます。キャンジョバンドは10月21日(土)にOLIVER LANDにて出演します。







鹿児島の食、酒、文化、人、空気を体験できるイベント。

また、音楽のみならず、鹿児島を代表するオリーブの産地である日置市。この日はオリーブをふんだんに使った地元料理も提供される予定です。

そして、新たにスタートしたOLIVER LAND(オリバーランド)。

子どもから大人まで楽しめる夢の国をテーマに、ここでしか食べられない鹿児島ならではのオリーブ料理を提供する食を中心としたイベントです。こちらのOLIVER LAND(オリバーランド)ステージにてキャンジョバンドは出演します。



イベント概要







【タイトル】

鹿児島 OLIVER LAND × THE GREAT SATSUMANIAN HESTIVAL 2023 (通称:OLIVANIAN (オリバニアン))

【日時/開場/開演/終演】

[DAY1]2023年10月21日(土)開場10:00 / 開演11:00 / 終演19:45(予定)

[DAY2]2023年10月22日(日)開場10:00 / 開演11:00 / 終演19:45(予定)



【場所】

【鹿児島県】日置市 東市来総合運動公園(FOREST AREA )/江口浜海浜公園(BEACH AREA)



【TICKET】

通常チケット

一般入場券9,900円(税込)/中高生入場券8,800円(税込)/一般2日通し券17,600円(税込)/中高生2日通し券15,400円(税込)



【チケット先行】

オフィシャル

受付URL:https://l-tike.com/st1/olivanian2023



キャンジョバンドについて







メンバーはボーカルのカレン(キャンプ女子株式会社代表・橋本華恋)と盛り上げ隊のガッキー(キャンプ女子株式会社代表・ガッキー)。2018年国内初女性向けキャンプコミュニティ「キャンジョ」をスタート。「女子キャンプ」や「おうちキャンプ」など、キャンプの新しい楽しみ方を発信。

現在は拠点を福岡県に置きながら、キャンプ道具のレンタルサービスや、商業施設のキャンプコーディネート、キャンプセミナーなど、キャンプに関する事業を幅広く展開している。



■■キャンジョバンド official YouTube

https://www.youtube.com/c/camjyo

■■キャンジョバンド配信サイトはこちら

https://big-up.style/tYrYNBxuVV

■■キャンジョバンドofficial website

https://www.camjyo.com/camjyo_band

■■キャンジバンド on Twitter(@camjyo_band)

https://twitter.com/camjyo_band

■■キャンジバンド on Instagram(@camjyo_band)

https://www.instagram.com/camjyo_band/



