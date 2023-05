[株式会社ANDOROS]

For Going to The Extremesアウトドアウォッチで人気のVostok Europe(ボストークヨーロッパ)、8月1日より販売価格が変更になります。現状価格を維持すべく、努力を重ねてまいりましたが8月1日より販売価格が変更になります。仕入れ価格の増加、物流コストの増加、円安などの影響を受けて価格改定することを決定いたしました。





For Going to The Extremesアウトドアウォッチで人気のVostok Europe(ボストークヨーロッパ)を取り扱う株式会社ANDOROS(ボストークヨーロッパ日本総代理店)は、8月1日に価格改定を実施します。



昨今、原材料価格や原油価格などが高騰、人手不足による物流コストの増加や円安の影響もあり、

経営を取り巻く環境は益々厳しさを増している状況です。



弊社では、生産体制の見直しや省力化、業務効率化、などにより

現状価格を維持すべく、さまざまな努力を重ねてまいりました。



しかし、予測をはるかに超える諸物価の値上がりを受け、

これ以上は困難と判断するに至りました。



つきましては、誠に不本意ではございますが、

以下のとおり、製品の価格改定をさせていただきます。



1.対象商品:Vostok Europe(ボストークヨーロッパ)全商品



2.改定時期:2023年8月1日



3.改定内容:価格を約8%~値上げ



なお、8月1日までにご予約を頂戴し、ご納品に至ってないモデルに関しましては、

改定前の価格で販売させていただきます。



弊社といたしましては、今後ともお客様のお役に立つ価値の高い製品の開発や

一層の品質・サービスレベルの向上に誠心誠意努めてまいります。



何卒諸事情をご賢察いただき、ご理解くださいますようお願い申し上げます。



”VOSTOK EUROPE STORY(ボストークヨーロッパ)とは?





「“極限”で使える実用的な腕時計」を目標に掲げ、日々進化する最先端技術を積極的に取り入れながら開発・製造に取 り組んでいるブランド。 バルト三国の一つ、リトアニアの町全体が世界遺産になっている⾸都ヴィルニュスに本拠地を構えている。

高い防水性・衝撃に強いK1クリスタルガラス・暗闇でも高い視認性を誇るマイクロガスライトを採用している。



【VOSTOK EUROPEオフィシャルサイト】

https://vostok-europe.jp/



【VOSTOK EUROPE正規販売店】

https://vostok-europe.jp/pages/dealers





