冬の夜に聴きたくなる、切なくもあたたかいウィンターソング。



音楽エージェントサイト「ZULA(読み:ズーラ、https://zula.jp/)」を運営する株式会社massenext(東京都港区)は、SpecialThanksの新曲『Kirei』を12月25日より全世界へ配信をスタートした。『Kirei』は各種音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサービスにて配信中。







Kirei / SpecialThanks (Official Audio)



ヴォーカル/ギターのMisaki、ドラムス/コーラスのよしだたかあき、からなる2ピース・バンド「SpecialThanks」。今年も国内外の野外フェスやライブサーキットイベントに多数出演し話題となった。

その勢いは止まらずファンを魅了し続ける中、Misakiは『劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編』主題歌や、多くのTVアニメのテーマ曲の作詞・作曲を手掛け、人気アーティストのゲストヴォーカル参加など自身のバンド活動以外にも活躍は多岐に渡る。



そんな日本の女性メロディックパンクシーンを牽引するSpecialThanksが、10月より3ヶ月連続配信シングルリリースを発表。

第1弾「OH! LOVE! 幻!」、第2弾「Hey! Sunny!」に続く最終作として『Kirei』を本日配信リリースした。



『Kirei』は、誰かを想う冬の夜に聴きたくなる、切なくもあたたかいウィンターソング。

過去の想い出を振り返り、あなたに会いたくなる気持ち、冬の夜にふと感じる気持ちを綴っている。

そして、しっとりとしたバラード調になりがちな雰囲気を、疾走感あるビートや壮大なコーラス、オーバードライブのギターサウンドによってロックテイストへアレンジし、聴く人の心を惹きつける楽曲となった。



Misakiの表現力豊かな歌声にもぜひ注目して聴いて欲しい。



【Misakiからのコメント】

真っ白でキレイな心の子供。その写真の中の子供は人からどう思われるかなんて気にしないで無邪気に笑っている。そしてその笑顔の向こう側には、服を着せてくれて、あったかいご飯を用意してくれた、優しさをくれた人がいる。

これまで本当にいろんなことがあったね。言葉にならない気持ちを叫んだ日もあったね。

あの頃には戻れないけど、あの頃があったから今を生きている。全力で生きる中で、ふと立ち止まってしまう冬の夜。



『Kirei』は、各ストリーミング、ダウンロードサイトで配信中。



リリース情報









タイトル:Kirei

アーティスト名 : SpecialThanks

作詞:Misaki

作曲:Misaki

編曲:SpecialThanks

配信開始日:2023年12月25日

配信サービス:https://zula.lnk.to/Ump3xVZL



アーティスト情報







よしだたかあき(Dr.) / Misaki(Vo./Gt.) (L→R)



2005年結成。略称は「スペサン」。

パワフルさと可憐さを兼ね備えた歌声と、メロディック・パンクやギター・ロックを軸とした多様なサウンド・アプローチでライブハウスを賑わせている2ピース・バンド。

デビュー以降、大型音楽フェスやライブサーキットイベントに多数出演し、女性ヴォーカルのメロディックパンクシーンを牽引しつつ、映画化もされ国内外で人気となった漫画『オオカミ少女と黒王子』のTVアニメタイアップや数多くのTVドラマのテーマソングに起用される。

YouTubeチャンネルではオリジナル楽曲の他にカバー動画も多数公開しており、バンドアレンジの名曲カバーが国内外問わず話題を集めている。



Official HP:https://specialthanksfan.bitfan.id

Official X:https://twitter.com/specialthanks_7

Official Instagram:https://instagram.com/specialthanks_7

Official TikTok:https://www.tiktok.com/@hello.specialthanks

Official YouTube Channel すぺちゅーぶ by SpecialThanks:

https://www.youtube.com/@SpecialThanks777

Official LINE: https://lin.ee/Wt1yiVL



ライブスケジュール





●2023年12月31日(日)

渋谷 Spotify O-Crest

「O-Crest 20周年 2023 Year End Party - DAY5 -」



●2024年1月21日(日)

大阪 味園ユニバース

「台日爆音 BORDERLESS 2024」



●2024年3月23日(土)

栃木 足利河川敷北多目的広場駐車場

「ASHIKAGA FES 2024」



●2024年4月20日(土)

渋谷 Spotify O-Crest

SpecialThanks ONE MAN SHOW

「We are SUNNY」



ファンクラブ「SUNNY CLUB」にて最速先行予約受付中!

▶︎https://specialthanksfan.bitfan.id/contents/menu/36420

期間 : 2023年12月16日~2024年1月9日23:59







詳しくはHPにて

https://specialthanksfan.bitfan.id/



ZULAについて









株式会社 massenext (東京都港区) が運営する「ZULA(ズーラ)」は、 最先端のディストリビューションシステム「Zu-MAP」と豊富なエージェント実績を駆使し、アーティストがよりフレキシブルに世界に楽曲配信が出来るようサポートするデジタルディストリビューターです。

私たちZULAは、新時代のアーティスト至上主義を哲学とし、インディペンデントなアーティストやレーベルのパートナーであり続けます。



ZULA公式サイト:http://www.zula.jp

ZULA公式X:https://twitter.com/ZULA_JP

ZULA公式Instagram:https://www.instagram.com/zula_jp/



