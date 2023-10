[株式会社晋遊舎]

コスメを本音で評価する姉妹誌『LDK the Beauty』とのコラボ企画! 今回は「オールインワン化粧品」22選。加齢により水分が少なくなっている男性の肌は、ケアしないとオジサン肌まっしぐら!スキンケアは女性だけのものではなく、男性こそ肌の保湿ケアが重要なんです。でも、何を使えばいいのかわからないという人も多いですよね。そこで肌ケア入門にオススメなのが、化粧水・乳液・クリームのステップが1本で叶う「オールインワン化粧品」。今回は顔用と顔・ボディ用を徹底比較しました。数々のコスメをテストしまくってきた『LDK the Beauty』とMONOQLOが選んだ優秀アイテムで、男の魅力を磨きましょう! 本リリースでは、高評価を獲得した製品をご紹介します。







【特別企画】オールインワン化粧品22製品 ABC判定

顔が脂ぎっている、ちょっとカサつく、そんな悩みがあるなら、スキンケアの始めどきです。スキンケアの基本は肌へのうるおい補給です。本特集では、化粧水に加え、その上からフタをする乳液、クリームの要素も持ち合わせた「オールインワン化粧品」22製品をジャッジ。肌ケア入門にして最ラクの方法のひとつ「オールインワン化粧品」で、うるツヤ肌を目指しましょう!!



▼顔用は3つ、顔・ボディ用は4つの項目で徹底的にテストしました

保湿力:5点満点

保湿力を確認するために皮膚に塗布前、塗布3時間後の水分量を測定。複数モニターの変化量を算出して平均し、評価しました。増加値が高いほど高評価。

成分:5点満点

製品に含まれる、油分、水溶成分、ビタミン成分などをチェック。保湿、美白、毛穴ケア、シワ改善、肌荒れに効果が期待できる成分が含まれているか評価。

使用感:5点満点

20~40代男性5人のモニターが全製品を実際に使って評価。塗り心地、肌なじみのよさ、ベタつかないか、しっかり伸びるかなどを、細かく検証しました。

コスト:5点満点

今回、顔・ボディ用をうたう製品もありました。体に使う際は量がたくさん必要でコスパもより重要に。このジャンルに関しては1g(またはml)あたりの金額を算出。



オールインワン化粧品 顔用の検証結果の一部をご紹介







【ベストバイ:A+評価】ダンディハウス オールインワンジェル

実勢価格:3300円



▼総合評価

保湿力:4点/5点満点

成分:5点/5点満点

使用感:4点/5点満点



成分評価はじめ3つのテスト全てで高評価を叩き出し、今回唯一のA+を獲得。オールインワン化粧品に求められる保湿性はもちろんのこと、美白、肌荒れ防止に有効とされる成分を多数含んでいます。全モニターからも高評価で、初オールインワンという人にもガチでオススメできます!















【A評価】REQST DIO オールインワン化粧水 ジェル ローション

実勢価格:4980円



▼総合評価

保湿力:3点/5点満点

成分:5点/5点満点

使用感:5点/5点満点



成分評価がトップ級で特筆すべきは毛穴ケア、シワ改善、肌荒れ防止などのトラブルに有効な成分が含まれているということ! これらの肌悩みがある人にオススメの1本です。使用感評価も最高レベルで、サラサラとした質感は男性でも抵抗なく使えます。毎日の習慣にしやすいです!







【A評価】murphy オールインワンジェル

実勢価格:2480円



▼総合評価

保湿力:5点/5点満点

成分:5点/5点満点

使用感:2点/5点満点



厚生労働省の承認を受けている医薬部外品で、多くの有効成分を含んでいます。保湿成分が充実していることもあってか、保湿力テストでも上位に入り、うるおいをキープできることを証明しました。ややベタッと重ための使用感で評価を下げてしまいましたが、乾燥対策は最強クラス。











【A評価】ドクターシーラボ

薬用アクアコラーゲンゲル スーパーモイスチャー EX

実勢価格:7920円



▼総合評価

保湿力:4点/5点満点

成分:5点/5点満点

使用感:3点/5点満点



保湿効果が高めで、秋~冬のこれからの肌ケアにもってこいのオールインワン。医薬部外品でグリチルリチン酸2Kという消炎成分が承認を受けています。さらにビタミンCの誘導体が含まれており美白も目指せるなど、選び抜かれた成分も光りました。プルプルのテクスチャーがハマればオススメ!









【A評価】haru オールワンズローション

実勢価格:4070円



▼総合評価

保湿力:5点/5点満点

成分:4点/5点満点

使用感:3点/5点満点



水分増加値+39.1という非常に高いスコアを記録したローションタイプの製品。水のようにサラサラですが、ヒアルロン酸など水分を保持するための成分が多く、この保湿テストの成績も納得。テクスチャーが軽やかで塗りやすいため、気軽に乾燥肌ケアをしたい人に選んでほしいです。









【A評価】MULC モイスチャーエッセンス

実勢価格:2420円



▼総合評価

保湿力:5点/5点満点

成分:4点/5点満点

使用感:3点/5点満点



「保湿美容液」をうたっており、その保湿力はかなりのもの。優れた親水性、保水性を持つヘパリン類似物質が含まれているからか、保湿力は高評価でした。その保湿力テストでの2位という成績が物語るように、少量使うだけでもうるうる肌を目指せます。乾燥や肌荒れ対策にももってこいです。









【A評価】NALC オールインワンジェル

実勢価格:3520円



▼総合評価

保湿力:5点/5点満点

成分:5点/5点満点

使用感:2点/5点満点



肌残りを感じるテクスチャーこそ評価を下げたものの、保湿力、成分評価が優秀でした。ヒアルロン酸などの成分は肌に良い効果に期待ができます。美白に有効のトラネキサム酸など、リッチな成分も魅力。チューブタイプで気軽に使えるから肌ケアルーティンもつくりやすいです。







オールインワン化粧品 顔・ボディ用の検証結果の一部をご紹介









【A評価】リハウ オールインワンジェル

実勢価格:1650円



▼総合評価

保湿力:3点/5点満点

成分:4点/5点満点

使用感:4点/5点満点

コスト:5点/5点満点



最近、種類が増えてきた「顔・ボディ用」を押し出す製品のなかで、高評価となったのがコチラ。肌なじみもよく、レモングラスの爽やかな香りで使いやすいです。保湿成分へのこだわりも感じられ、保湿力テストも上々の結果に。コスパ優秀なので、全身のカサ肌対策に備えておきたい一品。









【A評価】DHC MEN オールインワン モイスチュアジェル<顔・体用 美容液>

実勢価格:1667円



▼総合評価

保湿力:3点/5点満点

成分:3点/5点満点

使用感:5点/5点満点

コスト:4点/5点満点



洗顔後のスキンケアとアフターシェ ーブ、ボディークリームを1本でこなせる男性用オールインワン。肌なじみがよく、そのうるうる感が使用感の高さにつながりました。コエンザイムQ10の名で知られるユビキノンという成分が入っており、保湿に力を入れている美容液といえます。







以上、編集部がオススメする、オールインワン化粧品でした。ぜひ肌ケア入門の参考にしてください。







