8名のタレントによる、広告登場権利を賭けた対抗戦!



バーチャルワールドの制作及び運用を行う株式会社ネクソン(本社:東京都港区、代表取締役社長:Owen Mahoney/オーウェン・マホニー、東証:3659、以下 ネクソン)は、モバイルMMOSLG『シヴィライゼーション:覇者の君臨』にて、2022年12月6日(火)より、正式サービス開始記念イベント「覇者君臨戦」を開催いたします。









「覇者君臨戦」特設サイト https://civhsk-hashakunrinsen.com/



この度開催する「覇者君臨戦」は、ゲーム内の「同盟」コンテンツを使用して、同盟同士の戦力を競い合う対抗戦イベントです。本イベントには、アイドルグループや女子プロレスなど、様々なジャンルから計8名の女性タレントがエントリー。それぞれがゲーム内で設立した同盟で加入メンバーを募り、戦力を上げて同盟戦力で1位を目指します。



本イベントで見事優勝した参加者は、後日都内に掲出予定の『シヴィライゼーション:覇者の君臨』屋外広告のモデルとして起用いたします。また、本イベントにご参加いただいたプレイヤーの皆様にも、各同盟内の個人戦力ランキングに応じて、豪華賞品をプレゼントいたします。



イベント期間中は、各参加者がSNS等で戦況の報告などを報告するほか、同盟メンバー限定のゲーム内チャットなどへも参加予定です。

“推し”の広告登場権獲得を目指し、『シヴィライゼーション:覇者の君臨』をプレイしてぜひ本イベントにご参加ください!



【イベント概要】

<開催期間> 2022年12月6日(火) ~ 12月23日(金)18:00

<参加者>

・天羽希純(アイドルグループ「#2i2」)

・奥ゆい(アイドルグループ「#2i2」)

・十味(アイドルグループ「#2i2」)

・森嶋あんり(アイドルグループ「#2i2」)

・藤本つかさ(女子プロレスラー)

・鹿島沙希(女子プロレスラー)

・小島みゆ(モデル)

・成賀久瑠王(コスプレイヤー)

(敬称略、順不同)



<イベント内容>

・8名の参加者がゲーム内にそれぞれの「同盟」を設立します。

・プレイヤーは、下記の方法でお好きな同盟へ加入することで、イベント参加となります。

・同盟メンバー数およびメンバーのプレイ内容等から算出される「同盟戦力」で競います。

・イベント終了時、最も同盟戦力の高い参加者が優勝となります。



<イベント参加方法>

1. 『シヴィライゼーション:覇者の君臨』をインストールし、ゲームを開始します。

2. 本イベント指定のサーバー(初心者サーバー)へ移動します。

3. 加入したい参加者の同盟を検索し、加入申請します。

4. 特設サイト(https://civhsk-hashakunrinsen.com/)内のフォームに、必要事項を記入し送信します。

5. 同盟への加入が完了することで、イベント参加となります。



■個人戦力上位者には豪華賞品をプレゼント!

同盟内の個人戦力ランキング上位のプレイヤーには、賞品として参加者のサイン入りグッズなどをプレゼントいたします。加入する同盟の勝利、そして豪華賞品の獲得を目指しましょう!



<プレゼント対象者>

・中間ランキング …個人戦力ランキング上位5名様(計40名様)

・最終ランキング …個人戦力ランキング上位5名様(計40名様)



<プレゼント内容>

・中間ランキング …サイン入りクリアファイル

・最終ランキング …サイン入りモバイルケース(ランキング1位のプレイヤーのみ)

サイン色紙





『シヴィライゼーション:覇者の君臨』について



『シヴィライゼーション:覇者の君臨』は、2K社が開発した「シヴィライゼーション」シリーズの人気作「シドマイヤーズ シヴィライゼーションV (シヴィライゼーション5)」をベースとして制作された、新作MMOSLGです。

制覇、科学、文化など、原作の様々な勝利要素をそのまま継承し、新たに同盟同士の大型PvP戦争やシーズン制といった要素を追加しています。プレイヤーは全14の特色ある文明の中から1つを選択し、実在する偉大な指導者となり、他プレイヤーとの競争・共闘などを通じて自分の領地や同盟の発展を目指します。



【タイトル概要】

◇タイトル名:シヴィライゼーション:覇者の君臨

◇ジャンル:MMOSLG

◇料金体系:基本プレイ無料(アイテム課金制)

◇アプリダウンロード:

[iOS] https://apps.apple.com/jp/app/id1572376974

[Android] https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexon.cvm

◇公式サイト:https://mobile.nexon.co.jp/civhk/

◇公式Twitter:https://twitter.com/civhsk_jp

◇著作権表記:

(C) 2022 Take-Two Interactive Software Inc. & NEXON Korea Corp. & NDREAM All Rights Reserved.



[ゲームイメージ]









権利者情報



■Take-Two Interactive Software, Inc.

ニューヨークに本社を置くTake-Two Interactive Software, Inc.は、世界中のお客様にインタラクティブ・エンタテインメントをお届けする、ゲーム業界をリードするデベロッパー、パブリッシャーでありマーケターです。会社は主にRockstar Games、2K、Private Division、Zyngaを通じて製品を開発および販売しています。製品は、家庭用ゲーム機およびPC、スマートフォンおよびタブレット向けに開発され、実店舗における小売り、デジタルダウンロード、オンラインプラットフォームおよびクラウドストリーミングサービスにて販売されています。会社の株式はNASDAQにおいてTTWOのシンボルで公開の取引が行われています。これに含まれる全ての商標および著作権は所有者の財産です。



■2K

2005年に設立された2Kは、ゲームコンソール、PC、スマートフォン向けのインタラクティブ・エンタテインメントを開発し、実際の販売およびデジタルダウンロードを行っています。会社はVisual Concepts、Firaxis Games、Hangar 13、Cat Daddy Games、31st Union、Cloud Chamber and HB Studiosを含む多数の才能ある開発スタジオを子会社としています。2Kのポートフォリオには現在、世界的なゲームである、NBA(R) 2K, BioShock(R), Borderlands(R)、Mafia、Sid Meier's Civilization(R)およびXCOM(R)ブランド、人気のWWE(R)2KおよびWWE(R)SuperCardフランチャイズ、そして商業的に好評を博しているPGATOUR(R)2Kが含まれています。 2Kと製品に関する追加情報は、2K.comおよび会社の公式SNSで確認できます。





株式会社ネクソン https://company.nexon.co.jp/



1994年に創業したネクソン(本社所在地:東京都港区)は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、2015年にJPX日経インデックス400、2017年には日経株価指数300の構成銘柄に採用されました。また、2020年には日経平均株価を構成する225銘柄にも採用されました。現在では、代表的なシリーズ作である『メイプルストーリー』、『カートライダー』、『アラド戦記』をはじめとする45を超えるゲームを、モバイル端末など様々なプラットフォーム向けに190を超える国と地域でサービス展開しています。2021年、ネクソンはスウェーデン・ストックホルムを拠点とし、グローバル配信に向けて複数のプロジェクトを開発中のEmbark Studios ABを完全子会社化しました。



