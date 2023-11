[株式会社 JAM HOME MADE]

シンガーソングライター遠坂めぐが『名もなき指輪(R)』の10周年を記念して、新曲「タイトル未定」を書き下ろし。Web動画の公開&コラボ企画を実施!





常に新しいユニセックスジュエリー、アクセサリーを提案し続ける株式会社JAM HOME MADE(所在地:東京都渋谷区千駄ヶ谷、代表:代表取締役社長 高橋征明)は、逆がテーマのコレクション「FLIP SIDE COLLECTION」を、2023年11月22日(水)より販売開始致します。

また、来年10周年を迎える『名もなき指輪(R)』を記念して、シンガーソングライター&TikTokクリエイターの「遠坂めぐ」を起用し、『名もなき指輪(R)』をイメージして書き下ろした新曲「タイトル未定」を使用したWeb動画を、11月13日(月)より、JAM HOME MADE公式YouTubeチャンネルにて公開します。また、遠坂めぐとコラボレーションしたオリジナル商品の販売も行います。なお、今回の新曲は「遠坂めぐ」として初のタイアップソングとなります。









■逆転の発想で恋をして。責めない、求めない、語らない、ペアリングたち。

💍『呪わない指輪』

昨今の世の中を騒がせるニュースをPOPに提唱する、わら人形がセットになった、5寸釘をモチーフにしたフリーサイズのペアリングです。そもそも釘が曲がっているので呪うことが出来ません。また、実際の呪術着手の儀式は、至極特殊な装いをして丑三つ時に7日間、誰にも見られることなく、御神木にわら人形を五寸釘で打ち込むという非常にハードルが高いもの。釘がまっすぐであっても呪術行使は困難です。そのような呪術なんて必要ない二人。決して、責めない、呪わない指輪です。

【サイズ】 #7,9,11,13,15,17,19,21

【素材】 シルバー925

【価格】 16,500円(税込)













💍『ダイヤがない指輪』

ダイヤグラムとは、時間と距離を軸にした、乗客を計画通り安全安心に目的地へ連れて行ってくれる時刻表のこと。ダイヤと略称することも多いです。2人にとっての運行ダイヤは、全てが輝く白紙。

「これからふたりで力を合わせ、幸せな恋愛を築きます。未熟な二人ですがどうか温かい目で私たちを見守ってください。」を具現化した、これからの人生のダイヤを2人で創り上げていく、現代アート的手法を用いて表現したペアリング。未来を創る、物質的な価値は求めない、ダイヤがない指輪です。

【サイズ】 #7,9,11,13,15,17,19,21

【素材】 シルバー925

【価格】 14,300円(税込)









💍『Do you know me? (どぅゆのみ?)』

この指輪を一緒に着けるということは、DO YOU KNOW ME? (=もちろんわかってるよね)な、わざわざ言葉にする必要がいらない湯呑みがモチーフのペアリングです。お寿司屋さんなどではよく見かける魚の漢字の湯呑み。指輪に彫られる漢字は、魚でなく心。指輪には、「心必応志念忠思息恩恵恋恚恷患悠悊惑惠意感想愛慈愁愈態愬慶憂慧慾憇慙憲憩憑懇應」の文字と、大きいサイズには、「忍急恥惣愚懲」の文字をプラスして収めています。言葉にせずとも愛を確かめ合える、語らない、どぅゆのみ?リングです。

【サイズ】 #7,9,11,13,15,17,19,21

【素材】 シルバー925

【価格】 16,500円(税込)









💍『名もなき指輪(R) in TOYO STEEL』

東洋スチールは1969年創業の、世界で初めて一枚の鋼板から継ぎ目のない深絞り技術でスチール製のツールボックスを完成させたメーカーです。シンプルで頑丈、無骨ながらも美しいその工具箱はMADE IN JAPANのクオリティでグッドデザイン賞、ロングライフデザイン賞などを受賞し、半世紀以上愛され続けています。TOYO STEELの代表作『山型工具箱』と、『名もなき指輪(R)』のグッドデザイン受賞プロダクト同志のジャムセッションです。

【サイズ】 ワンサイズ

(#5,7,9,11,13,15,17,19の8本セット)

【素材】 真鍮 / ステンレス / シルバー925

【価格】 15,400円 / 22,000円 /

40,700円(全て税込)







■「遠坂めぐ」初のタイアップソング!書き下ろし楽曲を使用したWeb動画を公開&コラボ商品を数量限定発売!

来年10周年を迎える『名もなき指輪(R)』を記念して、シンガーソングライター&TikTokクリエイターの遠坂めぐさんが初のタイアップソングとして、『名もなき指輪(R)』をイメージした楽曲「タイトル未定」を書き下ろし。『名もなき指輪(R)』の特徴を、遠坂めぐさんのフィルターを通してストーリー化した歌詞にも注目です。なお、本楽曲を使用し、遠坂めぐさんも出演するWeb動画を、11月13日(月)より、JAM HOME MADE公式YouTubeチャンネルにて公開します。



Web動画:https://youtube.com/shorts/nUz-BLYTop4

JAM HOME MADE公式YouTube:http://www.youtube.com/user/JAMHOMEMADEofficial

また、遠坂めぐさんとコラボレーションし、遠坂めぐさんが“あなた”のことを想い、叩いて、作ってくれる『名もなき指輪(R)』を公式オンラインショップにて数量限定で11月13日(月)より受注受付開始いたします。



■「遠坂めぐ」が作る、あなただけの『名もなき指輪(R)』

【サイズ】 ワンサイズ(#5,7,9,11,13,15,17,19うち、いずれか一本)

【カラー】 ゴールド

【素材】 真鍮

【価格】 14,300円(税込)

【販売先】

https://www.jamhomemadeonlineshop.com/c/namelessring/namelessring_ENSAKA/JG-RI014EN



■「遠坂めぐ」プロフィール

1998年3月11日生まれ

TikTok・YouTubeを中心にZ世代から圧倒的人気を誇るシンガーソングライター・クリエイター。

5歳から作曲を始め、現在に至るまでオリジナル曲は1,000曲を超える。2022年2月末にTikTokに投稿した「切れてるバターにキレてます!」のバズをきっかけに、「キレてます!」シリーズが大人気に。 現在、シリーズ累計再生は6億回以上。TikTokで1年で最も活躍した音楽クリエイターに贈られる「TikTok Awards Japan 2022 Music Creator of the Year」受賞







■『名もなき指輪(R)』10年目の歩み



これまでに50,000組以上のお客さまが『名もなき指輪(R)』を作られました。

店頭では2012年から『名もなき指輪(R)』を、無料で体験できるワークショップを開催しています。これが好評いただき、遠方にお住いのお客様より自分たちも体感したい、と多くのご要望をいただきました。

そして2014年、通販対応可能なキットの販売を開始しました。以来、SNSなどを通じて多くのお客様のご好評をいただき続けております。



2018年には、旗艦店の移転に伴い、リアルとバーチャルを融合させ、『24時間結婚指輪が買える店』として、自動販売機での販売も開始しました。来年2024年には、キット販売開始より10年目を迎えます。



『名もなき指輪(R)』は、購入したそのままでは、まだ価値のない指輪(貴金属的な価値は高くない真鍮、ステンレスなどの素材)でも、大切な人とお互いのことを思い合って、作ったり作ってもらうことにより、何にも代えがたい価値が生まれます。作るときについた叩き跡や日々の生活の中で纏った傷跡は、一緒に作ったその日から二人で過ごした時間の証としてデザインになり、指輪へ刻まれます。



楕円にゆがんだ真鍮のリングを芯棒に通し、木槌でたたいて真円に仕立て上げる手づくりの指輪。サイズ対応が可能なリングセットと、指のサイズを測るリングゲージなど製作に必要な道具が一緒にパッケージングされているので、いつでもどこでも誰とでも指輪づくりが体験できます。『名もなき指輪(R)』製作に使った芯棒と木槌は、使用後フォトスタンドに組み立てることができます。



「自分で作る。作ってもらう。一緒に作る。」過ごした時間、思い出がカタチになります。そしてその後のストーリーを紡いでいきます。特別な相手との関係性がつくりだす、自分たちだけに感じられる価値こそが、本質的な“モノ”の価値かもしれません。







そして自分たちで作った“名もなき指輪”を原型として型にとり、プラチナやゴールドで造りかえ、結婚指輪として生まれ変わらせることができます。作るときについた叩き跡や日々の生活の中で纏った傷跡、その思い出ごとかたどり、叩いて作ったその日から二人で過ごした時間、それがそのまま刻まれた“世界にひとつだけの指輪”に。新しい価値観の次世代型指輪です。





「思いやりと笑顔」で 25 年。

JAM HOME MADE は 2023 年、ブランド誕生 25 周年を迎えます。

アニバーサリーイヤーのコンセプトは、「AGE DON’T MATTER. (年は関係ない。)」

ブランドの創成期から大切にしてきた「思いやりと笑顔」には年は関係なく、これまでもこれからも変わらない姿勢を貫いていくことを込めたメッセージです。



ジャムホームメイドオンラインショップ : https://www.jamhomemadeonlineshop.com/f/namelessring

ジャムホームメイドZOZOTOWNショップ : http://zozo.jp/shop/jamhomemade/

ジャムホームメイド楽天市場店

ジャムホームメイドAMAZONショップ

ジャムホームメイド東京店 : 03-3478-7113



