[レキットベンキーザー・ジャパン株式会社]

CM撮影で実際に使用した小物をプレゼント!9月12日(火)より期間限定開催!MOMOさんメディキュットアンバサダー就任記念SNSキャンペーン



レキットベンキーザー・ジャパン株式会社(本社:東京都品川区東五反田/代表取締役社長:スチュアート・ウィザビー)は、メディキュット新イメージキャラクターにTWICE MOMOさんを起用、2023年9月27日(水)より、新TVCM「MQ×MOMO フルレッグ 23A/W」を放映します。











今回の新TVCMは、アジア発9人組ガールズグループTWICEのメンバーMOMOさんが、「すっきり」と「うっとり」をテーマに、目覚めてすぐ脚をリズミカルに動かす「バルーンダンス」を披露。美しく軽やかに踊るMOMOさんを通して、寝ながらメディキュット フルレッグを履いた脚のすっきり感とうっとりした朝の気分を表現しています。

「バルーンダンス」の振り付けは、MOMOさんの姉でダンサーとして活躍するhanaさんが担当し、MOMOさんと一緒にCMにも出演しています。「バルーンダンス」を踊るMOMOさんの美脚とキュートな表情、そしてMOMOさんとhanaさんのCM初共演にご注目ください。



また、MOMOさんのメディキュットアンバサダー就任を記念し、メディキュット公式InstagramとX(Twitter)でスペシャルSNSキャンペーンを開催します。9月12日(火)から9月26日(火)の期間中、第1弾から第3弾まで3回にわけて、TVCM撮影現場で実際にMOMOさんのお部屋の装飾に使用したクッションやブランケット、グラス、花瓶などの小物が抽選で当たるプレゼント企画を実施します。メディキュット公式Instagram(@mediqtto)をフォローし対象の投稿にいいね、またはメディキュット公式X(@Mediqtto)をフォローし対象の投稿をリポストすることで応募いただけます。



TWICE MOMOさんの起用理由について





MOMOさんは、アジア発9人組ガールズグループTWICEのメンバーで、圧巻のダンスパフォーマンスと、異次元なスタイルを保ち、幅広い世代が憧れる存在として知られています。努力家な一面をもつMOMOさんは、練習生の時から人一倍ダンスの練習で身体を動かし、また、デビュー後も世界で活躍する多忙な日々の中でも美脚を保ち続けるストイックな姿勢と、華やかでキュートな人柄がメディキュットのブランドイメージに合致したため、今回のアンバサダー起用にいたりました。



新CMストーリー





朝の光が差し込むベッドルーム。メディキュットを着用して眠っていたMOMOさんが目を覚まします。そして、メディキュットを脱いだその脚には軽やかなバルーンが。MOMOさんは脚を伸ばしたり、ステップを踏んだり、美しいバルーンダンスを披露します。気持ちよく目覚めた後は姉のhanaさんとともに、鏡の前で楽しそうに朝の身支度をはじめます。



新CM概要





タイトル :「MQ×MOMO フルレッグ 23A/W」篇

出演 :TWICE MOMO / hana

放送開始 :2023年9月27日(水)

放送エリア :全国

URL :https://youtu.be/zFaB-ji1Eow



プロフィール





TWICE MOMO(モモ)

【いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる】と言う意味を持つ、Asia No.1最強ガールズグループTWICEのメンバー。

2017年6月28日にTWICE JAPAN DEBUT BEST ALBUM『#TWICE』で日本デビュー。リリースする作品では数々の記録を塗り替え、2019年には初のドームツアーの実施。

2022年、日本デビュー5周年を迎え、約2年ぶりの来日公演となったTWICE 4TH WORLD TOUR 'III' IN JAPANを東京ドームにて3日間開催。韓国からデビューしたガールズグループとして、初の東京ドーム3日間連続公演という記録を樹立。さらに、現在開催中のTWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE'では、2023年5月に自身初となる日本でのスタジアムライブTWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPANを開催。東京・味の素スタジアム、大阪・ヤンマースタジアム長居にて、計4日間開催し、韓国発のガールズグループとして史上初のスタジアム単独公演開催の記録を樹立した。また、米ロサンゼルス・SoFiスタジアムでは、女性グループ史上初めての公演および完売を達成。5月31日にはTWICE JAPAN 10TH SINGLE『Hare Hare』をリリースした。



hana(ハナ)

幼少期からダンスを始め、JAZZ 、 ballet 、HIPHOPなどあらゆるジャンルを習得。

また、幼少期からキッズダンサーとして数々のショーやコンテストで優勝を飾る。

KPOP アイドル TWICE MOMO の実姉としても知られるが、hana は小柄な身体からは想像できない“力強くも女性らしいしなやかなダンス”と“独自の世界観”を武器に活躍するコレオグラファーでもある。

新CM撮影エピソード





MOMOさんは疲れを見せないキュートな笑顔で登場し、現場の雰囲気がパッと明るくなりました。MOMOさんの少し前にスタジオ入りしたhanaさんは、MOMOさんの元気そうな様子を見て嬉しそうな様子。MOMOさんは、監督の説明ににこやかに耳を傾けた後、早速hanaさんから「バルーンダンス」を教わります。MOMOさんは、現場で初めてhanaさんから振り付けを教わりましたが、あっという間に習得しすぐ本番へ。「バルーンダンス」の決めポーズのシーンでは、バルーンがMOMOさんの顔に被ってしまうアクシデントがありましたが、MOMOさんはきれいに見える角度をスタッフと相談するなど、プロ意識を存分に発揮し、ご自身が納得するまでチャレンジいただきました。本番ではピンと伸びた美脚と軽やかなステップを披露したMOMOさん。モニターでチェックしていたhanaさんも納得の仕上がりとなりました。また表情に寄るシーンでは完璧な表情管理で、美しいMOMOさんの姿に現場スタッフからため息が漏れていました。撮影の合間には、約1ヶ月ぶりに会ったMOMOさんの愛犬2匹と一緒に遊ぶなど可愛らしい一面も。

多忙なワールドツアー中ながらも、笑顔を絶やさず、プロ意識の高さで撮影はスムーズに終了しました。



<メイキングカット>



TWICE MOMOさんインタビュー





アンバサダーに就任した感想を教えてください。

普段からメディキュットをよく使っていたので、決まった時はすごく嬉しくてびっくりしました。メディキュットは昔から使っていて、練習生の時は1日中ダンスレッスンとか動かないといけないんですけど、その時はいつも寝る前に絶対着けて寝ていました。脚がすっきりするので、毎日つけていました。



撮影でもメディキュットを着用いただきましたが履いてみていかがでしたか?

履いた瞬間からすごい履き心地が良くてすごくサラサラだし、薄いから簡単に楽にはけて、見た目もすごく可愛く、(寝ながらメディキュット フルレッグは)ちょっと紫っぽい色が大好きなので、色も可愛いし、すごく良かったです。



CM撮影の感想を教えてください。

足に風船をつけてダンスをすることは初めてだったので、新鮮な気持ちで撮影をしました。ダンス部分はたまに間違えつつもすごくいい雰囲気の中で撮影させていただきました。ベッドがすごく気持ち良くて、途中ちょっと寝そうになりました。



MOMOさんが美容のためにしているナイトルーティーンとモーニングルーティーンはありますか?

寝る前は、寝転んで腰をストレッチで動かしながらリラックスして寝ています。朝は、私は結構ギリギリまで寝るタイプなんですが、撮影などある日は絶対にパックをするというルーティーンがあります。



CMは「すっきり」と「うっとり」がテーマでしたが、最近MOMOさんが「すっきり」と「うっとり」したエピソードを教えてください。

ずっとアメリカでコンサートをやっていた時、時差で最初の頃は寝れなかったんですが、ある日突然すごい寝られる日があって、その時にすごく「すっきり」しました。また、アメリカから帰ってきた時、飼っている愛犬達と1ヶ月ぶりに会った時に「うっとり」しました。



今回お姉さんのhanaさんとの初共演はいかがでしたか?

仕事で共演するのが初めてで、撮影では振り付けを習ったりしたんですけど、すごく気楽な気持ちでできました。(ダンスは)見た感じはすぐできるんじゃないかなと思ったんですが、思ったより筋肉を使うダンスだったので、しんどいなって思いながら撮影しました。



MOMOさんの美脚がいっそう際立つ撮影でしたが、美脚の秘訣は?

いっぱい寝た日の朝って脚がすっきりするので、ちゃんと寝ることが一番重要かなと思います。



脚がすっきりすると色々と挑戦したくなると思いますが、MOMOさんが今一番やってみたいことは?

釣りに行ってみたいです。お魚を釣ってさばいてみたいです。お魚が好きなので、お寿司づくりとかやってみたいです。



最後に、CMをご覧になる皆様へメッセージをお願いします。

私が出演するCMがスタートします。可愛いバルーンダンスを是非、皆さんも一緒にやってみてください。



MOMOさん着用製品





寝ながらメディキュット フルレッグ

心地よく寝ている間に気持ちのいい引き締め感。翌朝の脚すっきり。



サイズ:M/L

カラー:ラベンダー

価格:オープン価格

販売店:全国ドラッグストア、スーパー、ホームセンターなど ※一部取扱いのない店舗があります。



メディキュット×MOMO 特設サイト: https://www.mediqtto-campaign.com/

キャンペーンなど、新たな情報を随時アップしていく予定です。



SNSキャンペーン概要





【キャンペーン】

MOMOさんメディキュットアンバサダー就任記念SNSキャンペーン第1弾

【実施期間】

2023年9月12日(火)~9月16日(土)23:59

【対象アカウント】

メディキュット公式Instagram:https://www.instagram.com/mediqtto/

メディキュット公式X:https://twitter.com/Mediqtto

【応募方法】

Instagram

公式アカウント(@mediqtto)をフォローし、キャンペーン投稿にいいね。

いいねとともに、"MOMOさんに聞きたいこと"をコメントすると、当選チャンスアップ。

X(Twitter)

公式アカウント(@Mediqtto)をフォローし、キャンペーン投稿をリポスト。

【賞品】

TVCM撮影現場で実際にMOMOさんのお部屋の装飾に使用した小物を抽選でプレゼント

Instagram

「ブランケット」2名様

X(Twitter)

「クッション2個」1名様



※InstagramとX(Twitter)の同時応募も可能です。

※当選の結果はメディキュットの公式アカウントよりDMにてご連絡いたします。



9月17日(日)からは第2弾、9月21日(木)からは第3弾キャンペーンを開催予定です。

詳細はSNS公式アカウントよりお知らせします。



ストーリーボード





「MQ×MOMO フルレッグ 23A/W」篇(15秒)





スタッフリスト





出演者 :MOMO(TWICE)

出演者 :hana(VINEYARD)



【Agency】

CD:蓬田智樹(電通)

PL :加藤千尋(電通)

AD:石崎莉子(電通)



【Production】

プロデューサー 葉山和(電通クリエーティブX)

プロデューサー 石割貴大(電通クリエーティブX)

プロダクションマネージャー 山下鈴乃(電通クリエーティブX)



【TVCM】

Dir :平牧和彦 (Cekai)

Ph :森恒河(ZARBON AND DODORIA)

音楽:戸波和義(YUGE inc.)

照明:ソン ミンジェ(フリーランス)

美術:ジョン ソマン(フリーランス)



【Graphic】

Ph :森恒河(ZARBON AND DODORIA)

D :伊藤千明(TAKI CORPORATION ONE)







メディキュットについて





メディキュットは、英国の医療用ストッキングをルーツに持つ段階圧ソックスブランドです。1997年の誕生以来、英国基準の設計で、段階圧力ソックスのリーディングブランドとして、常に健やかで美しい脚をサポートしています。



メディキュット公式ウェブサイト :https://www.mediqtto.jp/

メディキュット公式Instagram :https://www.instagram.com/mediqtto/

メディキュット公式X :https://twitter.com/Mediqtto

メディキュットフォーメン公式X :https://twitter.com/MediqttoMEN



