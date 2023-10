[株式会社アース・スター エンターテイメント]

『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠すZERO ~The Great Saint of Remembrance~』の連載が本日10月19日(木)18時より開始となりました。

シリーズ累計200万部突破の人気作『転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す』から、大聖女伝説の始まりを繙く過去編スピンオフ『ZERO』、待望のコミカライズ!



最強の騎士が出会ったのは、規格外の力を持つ幼き聖女だった──。



ナーヴ王国には、目の見えない6歳の第二王女がいた。

政争に巻き込まれることを憂いて王都から離れた「レントの森」で暮らしているが、国王は「連れ戻してほしい」と角獣騎士団副総長のシリウスを派遣し…。



■セラフィーナ・ナーヴ

深紅の髪と黄金の瞳を持つナーヴ王国の第二王女。

生まれつき目が見えなかったため、森の中で隠れるように過ごしていたが、その後視力を取り戻し、王都へと戻る。

聖女として規格外の能力を持つ。



■シリウス・ユリシーズ

弱冠19歳にしてナーヴ王国角獣騎士団の副総長であり、ユリシーズ公爵家の当主。

国王の甥でもある銀髪白銀眼の美丈夫で、王国一の剣士。



■セブン

セラフィーナが契約している精霊の少年。

セラフィーナにしか見ることが出来なかったが、後にシリウスの眼にも映るようになる。



愉快な騎士たちとの楽しい日々!



楽しかった西海岸での生活もあと数日となり、最後にオリーゴーに会いたいと思ったセラフィーナは、「お友達を紹介する」という名目でシリウスや騎士たちと離宮へ向かい……!?



王城へ戻ってからもシリウスや騎士たちと愉快な日々を過ごすセラフィーナ。

一方でシェアトやミアプラキドスたち元第一騎士団の面々は、現第一騎士団のメンバーとの間になにやら問題を抱えているようで……。



黒フェンリルのその後や、ミラクの実家に同行する話など、その他のエピソードも盛りだくさん!

さらに人気投票上位キャラの特別SSも公開!



全編書き下ろしのスピンオフシリーズ、待望の第3巻!!





騎士家の娘として騎士を目指していたフィーアは、死にかけた際に「大聖女」だった前世を思い出す。



え?聖女って、すごく弱体化しているのに、絶滅寸前なため、崇められている職業だよね?

私が使う聖女の力って、おとぎ話と化した「失われた魔法」ばっかりなんだけど。

そういえば、前世で、「聖女として生まれ変わったら殺す」って魔王の右腕に脅されたんだっけ。

こんな力使ったら、一発で聖女ってバレて、殺されるんじゃないかしら。

…ってことで、初志貫徹で騎士になります! 静かに生きます!



なーんて思ったけど、持っている力は使っちゃうよね。

だって、色々便利だから…。





「剣の才能がない」と言われていた騎士家の少女・フィーア。



彼女は死にかかった際、規格外のチート能力を持つ「大聖女」だった前世を思い出し、最強の魔物・黒竜を従魔にする。



しかし前世で「聖女として生まれ変わったら殺す」と魔王の右腕に脅されたことを思い出した彼女は、大聖女の力を隠しながら、騎士を目指すが数々の騒動を巻き起こすことに!?



