光と緑、アートに包まれた”癒し”のクリスマスステイ。ボトルシャンパン&フルーツ盛り合わせのルームサービス付



京阪グループのフラッグシップホテル「THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)」(京都市下京区・総支配人・櫻井美和)は、2022年11月25日(金)~12月25日(日)の間、「クリスマスルーム」を1日1室限定で販売いたします。







79平方メートル の広々とした最上階のスイートルームをデコレーションした1日1室限定の「クリスマスルーム」。

”禅や茶道に通じる引き算の美しさ”を取り入れた客室と調和するよう、造木でない本物のモミの木と枝物で装飾しています。

自分へのご褒美や大切な方への贈り物として、大きな窓から差し込む柔らかな日光、テラスの緑、客室内のアートに囲まれ、日常の喧噪を忘れる“癒し”のクリスマスを満喫していただけます。また、この客室専用のテラスにはイルミネーションを施し、夜にはプライベートな空間で、シャンパンやフルーツの盛り合わせとともにお過ごしいただけます。













宿泊プランの特典



ハーフボトルのシャンパン(1本)とフルーツ盛り合わせをルームサービスでご用意しています。

※ルームサービスご提供時間 15:00~24:00













「クリスマスルーム」 概要







宿泊期間:

2022年11月25日(金)~12月26日(月)チェックアウトまで

客室タイプ:ハーモニー・スイート79平方メートル

〈客室定員 2名様まで〉

料金:121,600円~/1室2名様 朝食付/1室当たり

(消費税・サービス料込 宿泊税別)

※料金はお日にちにより異なります。

特典:

◆シャンパン ハーフボトル<1本>

◆フルーツ盛り合わせ

※ルームサービスご提供時間 15:00~24:00



お申し込み:【クリスマス】光と緑、アートに囲まれた“癒し”のクリスマスステイ -朝食付き-

<宿泊プラン>

https://go-keihanhotelgroup.reservation.jp/hotels/keihan-thousand/plans/10083810

<THE THOUSAND KYOTOクリスマス特集ページ>

https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/christmas2022/



THE THOUSAND KYOTOの館内装飾とクリスマスイベントについて



THE THOUSAND KYOTOでは、本年も館内装飾を実施予定です。

吹き抜けのロビーエリアの大階段には、大きなモミの木のクリスマスツリーが登場するほか、ゲスト参加型の企画やクリスマスコンサートを開催いたします。詳しくは後日お知らせいたします。



館内装飾期間:2022年11月12日(土)~12月25日(日)





THE THOUSAND KYOTO(ザ・サウザンド京都)

所在地:〒600-8216京都市下京区東塩小路町570番

アクセス:JR京都駅より東へ徒歩約2分

開業日:2019(平成31)年1月29日

階数:地下1F~地上9F (客室:3F~9F/ 222室)

H P:https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/





※写真はすべてイメージです

※表示価格には消費税とサービス料13%が含まれます。(宿泊税別途)

※当ホテルの新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインについてはこちらをご覧ください。

https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/the-thousand-kyoto/news/information/clean-and-safety-stay.html



