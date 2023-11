[株式会社東京ドーム]

クリスマスを彩るクリスマスツリーの設置と限定ドリンクを販売



東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア(文京区春日1-1-1 ラクーアビル5~9F)では、今年5月に開業20周年を迎えた“スパ ラクーア”、同じく今年20周年を迎えた“リラックマ”のダブルアニバーサリーイヤーを記念したコラボイベント『スパ ラクーアとリラックマ ごゆるり20年目のおめでとう』を、2023年12月25日(月)まで開催中です。



この度、本イベントと共にお楽しみいただける華やかなクリスマスシーズンにぴったりの企画を、11月20日(月)からスタートすることが決定しました。館内随所にクリスマスをモチーフとしたデコレーションが散りばめられ、ミニツリーやプレゼントボックスと、ご自身のぬいぐるみを可愛く撮影いただけるぬい撮りスポットのほか、カラフルなオーナメントやネオンサインを使用した壁面装飾などを設置します。また、より気分を盛り上げるクリスマス限定ドリンクやスイーツも販売するなど、リラックスしながらクリスマスムードを満喫いただけます。











<『スパ ラクーアとリラックマ ごゆるり20年目のおめでとう』追加情報クリスマスイベント>





■クリスマス装飾

館内各所が、クリスマスをモチーフにしたデコレーションに彩られます。ミニツリーやプレゼントボックスと、ご自身のぬいぐるみを可愛く撮影いただけるぬい撮りスポットのほか、カラフルなオーナメントや花、ネオンサインで飾られた壁面装飾が登場するなど、クリスマスムードを満喫いただけます。



■クリスマス限定メニュー

よりクリスマス気分を盛り上げる、期間限定のドリンクやスイーツを楽しめます。ノベルティとしてリラックマのストロータグが付いてきます。



・THE BAR 「春日の白うさぎ」 1,000円



・ニャーヴェトナム 「いちごのシントー」 900円



・R.S.BAR 「ジンジャーブレットシェイク」(ノンアルコール) 1,240円



◇Gallery AaMo(ギャラリー アーモ)で開催する『ドワーフ20 周年展~どーもくん、こまねこからリラックマ、そしてHIDARI へ。心が動き出すストップモーションの魔法。~』と相互割引を実施



スパ ラクーアは、2023年12月2日(土)~12月17日(日)の期間、東京ドームシティ Gallery AaMoで開催する展覧会『ドワーフ20周年展~どーもくん、こまねこからリラックマ、そしてHIDARI へ。心が動き出すストップモーションの魔法。~』との相互割引を実施します。期間中、スパ ラクーア フロント、ならびにGallery AaMo チケットカウンターでそれぞれのチケット提示(半券も可)で、スパ ラクーア入館料が3,230円→2,860円、Gallery AaMo当日券(一般)1,200円→1,100円になります。また、先着でリラックマのクリアファイルをプレゼントします。

詳細は、展覧会特設サイトhttps://dw-f.jp/index.html?page=dwarf20th_ex_20231202をご確認ください。

※他の割引との併用不可、チケット1枚に付き1名様まで有効。



<『スパ ラクーアとリラックマ ごゆるり20年目のおめでとう』 概要>







■名称:スパ ラクーアとリラックマ ごゆるり20年目のおめでとう

■期間:~2023年12月25日(月) ※クリスマスイベントは、11月20日(月)より実施

■開催場所:東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア

■URL:https://www.laqua.jp/spa/

■お客様からのお問い合わせ先:TEL.03-3817-4173(スパ ラクーア フロント)

■主な内容:

スパ ラクーア館内に、リラックマの新デザインテーマ「ねこねこの湯」の世界観を感じられる装飾や、ご自分のぬいぐるみと楽しめるぬい撮りスポットを設置します。また、スパ ラクーアでしか手に入らないオリジナルグッズがセットになった特別入館プラン(料金8,000円、数量限定)を販売。さらに、飲食店舗でリラックマの大好きなプリンをイメージしたコラボメニューや、エステ&リラクゼーション店舗ではコラボメニューの体験で素敵なリラックマグッズがもらえるなど、リラックマと一緒にリフレッシュしながら楽しく過ごせる様々なコンテンツを実施します。

https://www.laqua.jp/topics/list/laquark20_spa/

※会期・内容が変更になる場合がございます。最新の状況は、公式ホームページをご確認ください。

【施設概要】



◎施設名:東京ドーム天然温泉 Spa LaQua(スパ ラクーア)

◎営業時間:11:00~翌9:00

◎入 館 料:18歳以上 3,230円 6~17歳 2,420円

※休日割増料<土日祝、11月24日(金)>+660円、

深夜割増料(深夜1時~6時在館)+2,420円あり

※ヒーリング バーデ(18歳未満利用不可)+1,100円

※特定日日程及び特定日のご利用に関してはお問い合わせください

※入館規約をご確認の上、ご来館ください

◎休館日:施設点検・整備などによる休館あり



