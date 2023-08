[イザナギゲームズ]

【合計10名様に当たる】本日8月21日18時より、イザナギゲームズ公式Xで「プレミアムボックス&店舗特典付パッケージ通常版予約開始記念・10日連続キャスト直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン」を実施!





株式会社イザナギゲームズ(東京都江東区、プロデューサー兼CEO:梅田慎介)は、MyDearest株式会社(東京都中央区、代表取締役CEO:岸上健人)と共同で開発している、Nintendo Switch『DYSCHRONIA: Chronos Alternate - Definitive Edition』(ディスクロニア:CA ディフィニティブエディション)を、本年2023年11月22日に発売することを発表いたしました。

本作品は、フルエピソードにNintendo Switch限定シナリオを収録した決定版。LAMさんのキャラクターデザインと豪華声優陣による魅力的なキャラクター、シリーズテーマソングを星街すいせいさん(ホロライブ)、エピソードテーマソングをYuNiさんが担当、数々のアワードを受賞した壮大なストーリーと捜査アクションをNintendo Switchで体感する「シネマティック捜査アドベンチャーゲーム」です。



◆『DYSCHRONIA: Chronos Alternate - Definitive Edition』Nintendo Switch ファーストトレーラー

https://youtu.be/M0R090KEGJU





また、本日2023年8月21日より、「完全生産限定のプレミアムボックス」と「早期購入特典及び店舗オリジナル特典付きのパッケージ通常版」の予約を開始いたしました。プレミアムボックスには、プレミアムボックス限定の書き下ろし小説を収録した100ページ超の公式特製ブックレット、YuNiさんのエピソードテーマソングを含む全36曲収録のオリジナルサウンドトラックアルバム、限定グッズ、本Nintendo Switchソフトがアートボックスに同梱されています。



▼完全生産限定版 『ディスクロニア:CA - Definitive Edition プレミアムボックス』詳細&予約はこちら

https://izanagi.official.ec/items/77360540

▼早期購入特典&店舗オリジナル特典付き『ディスクロニア:CA - Definitive Edition』の予約はこちら

https://dyschroniaca.com/switch/products/



『ディスクロニア:CA - Definitive Edition』プレミアムボックスセット内容





◆予約受付期間:2023年8月21日(月)~ 10月2日(月)

・早期購入特典(初回生産限定)「クリアブックマーク」付 Nintendo Switchソフト

『DYSCHRONIA: Chronos Alternate - Definitive Edition』(ディスクロニア:CA - Definitive Edition)

・公式特製ブックレット(プレミアムボックス限定の書き下ろし小説収録、A5判・100P超)

『DYSCHRONIA: Chronos Alternate コンプリートアーカイブ』

・オリジナルサウンドトラック(YuNi・エピソードテーマソング 『CROSS MY HEART』『GARNET』『MEMENTO』を含む2枚組・全36曲)

『DYSCHRONIA: Chronos Alternate Original Soundtrack』

・限定グッズ:トートバッグ

・限定グッズ:アクリルボード(システリア)

・限定グッズ:スペシャルステッカー

・プレミアムアートボックス(化粧箱)

◆販売価格:19,800円(税込・送料込)

◆お届け予定日:2023年11月22日(水)



※プレミアムボックスは、完全生産限定で予約販売となりますのでお早めにご予約ください!

※プレミアムボックスは、国内発送のみに限らせていただきます。

※発売日にお届け先へ到着するように発送予定ですが、お住まいの地域や配達状況、諸事情によりお届けに遅れが生じる場合がございます。



数量限定!店舗オリジナル特典&初回生産限定の早期購入特典





◇店舗オリジナル特典

以下のストアでご予約いただきますと、各店舗限定で【ディスクロニア:CA】店舗オリジナル特典がつきます。

未公開の各ストアの商品ページ、特典のデザインは順次更新予定です!

・Amazon.co.jp:デジタルアートブック(ストアURL:https://amzn.asia/d/1kCVSez)

・ebten:アクリルキーホルダー(マイア)(ストアURL:https://ebten.jp/p/7015023112201)

・ビックカメラグループ:B2タペストリー

(ソフマップストアURL:https://www.sofmap.com/product_detail.aspx?sku=80040754)

・あみあみ:アクリルキーホルダー(システリア) ※順次公開

・ジョーシン:デジタル壁紙(リリィ設計図デザイン)※順次公開

・fammys.com:B2布ポスター ※順次公開



◇初回生産限定の早期購入特典

全店舗共通で初回生産のパッケージ版に限り、【ディスクロニア:CA】クリアブックマークがつきます。



※デザイン、仕様、特典名称は変更される場合がございます。

※早期購入特典及び店舗オリジナル特典は、数に限りがございますのでお早めにご予約ください!



合計10名様に当たる!10日連続豪華キャスト直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン





プレミアムボックスと店舗オリジナル特典付パッケージ通常版の予約開始を記念して、本日8月21日18時よりイザナギゲームズ公式Xアカウントで「10日連続豪華キャスト直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン」を実施いたします。





直筆サイン色紙を頂いた本作のキャラクターと10名の豪華声優キャスト

ハル・サイオン役千葉翔也さん、マイア・ガネット役和氣あず未さん、ノエル・ガネット役上村祐翔さん、システリア役ファイルーズあいさん、アッシュ・シェパード役小林裕介さん、ケイス・トウザキ役諏訪部順一さん、アイリ・クローバー役芹澤優さん、エレイン・コーディア役石川由依さん、アルバート・ラムファード役速水奨さん、リリィ役鬼頭明里さん



◇キャンペーン概要

イザナギゲームズ公式Xアカウント:https://twitter.com/izanagigames をフォローし、対象ポストをリポストされた方から抽選で、対象ポストのキャストの直筆サイン入り色紙1枚を1名様にプレゼントいたします。



※アカウントを⾮公開設定にしている場合は応募対象外となります

※応募期間の終了後厳正なる抽選の上、当選者の方へはイザナギゲームズ公式XよりDMをお送りいたします

※キャンペーンの参加規約は、対象ポストのスレッドにて公開いたします



◇本キャンペーン応募期間

2023年8月21日(月)18:00(※) ~ 2023年9月30日(土) 23:59(JST)



※キャンペーンは毎日1キャラクターごとに10日連続で実施され、キャラクターによってキャンペーンの開始日が異なりますので、ご注意ください。





◆作品概要

タイトル: DYSCHRONIA: Chronos Alternate - Definitive Edition

(ディスクロニア:クロノスオルタネイト ディフィニティブエディション)

対応機種: Nintendo Switch(TM)

ジャンル: シネマティック捜査アドベンチャー

キャラクターデザイン:LAM

プレイ人数:1名

音声言語:日本語、英語

対応言語:日本語、英語、フランス語、スペイン語、中国語(繁体字・簡体字)、韓国語

開発元:株式会社イザナギゲームズ(IzanagiGames, Inc.)/ MyDearest株式会社(MyDearest Inc.)

販売:株式会社イザナギゲームズ(IzanagiGames, Inc.)

希望小売価格:7,678円(税込)

発売予定日:2023年11月22日

著作権表記:(C)Project DYSCHRONIA.



『ディスクロニア: CA』公式サイト: https://dyschroniaca.com/?v=s1

『ディスクロニア: CA』公式Xアカウント: https://twitter.com/dyschronia_jp



MyDearestについて





MyDearestは「人生を変えるような物語体験をつくり、届ける」をミッションとしてオリジナルIPのVRゲームを中心に開発するエンターテインメントスタートアップです。代表作には『東京クロノス』『アルトデウス: BC』『ディスクロニア: CA』などがあり、Meta Quest 2やPlayStation VR2におけるローンチタイトルへの選出や、Meta Storeでのユーザー評価世界一(Road to VR調査)の複数タイトルでの獲得、国内外での数々のゲームアワードを受賞しています。



・MyDearest公式ウェブサイト

https://mydearestvr.com/

・MyDearest公式Xアカウント( @MyDearestVR_JP )

https://twitter.com/MyDearestVR_JP

・MyDearest公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCzYfmRE2d6uWI3WorYAbXTw/videos

・ユーザー参加型共犯者コミュニティ「VRアジト」

https://discord.com/invite/vragit



イザナギゲームズについて





イザナギゲームズは、日本のクリエイターとともに作ったゲームを世界のマーケットにダイレクトにアピールしていくことを理念に掲げる、コンシューマーゲームを中心とするインタラクティブエンターテインメントプロデュース会社。東京都江東区に本社を置く。資金調達の幅を広げることにより、優れたクリエイターが新しいIP・ゲームを創り出すチャンスを増やし、全世界を販売マーケットとして大きくアプローチすることで、数多くのユーザーにゲームを中心としたインタラクティブエンターテインメント体験を届けることを目指している。

『Death Come True(デスカムトゥルー)』、『ワールズエンドクラブ【World's End Club】』、『冤罪執行遊戯ユルキル』などの作品を様々なプラットフォームで世界に向けてリリースしており、2023年内には、Nintendo Switch(TM)で『ディスクロニア:クロノスオルタネイト - Definitive Edition』、Steam(R)で、箱庭型・横スクロール憑依アクションアドベンチャー『雨魂 - AMEDAMA -』をリリース予定。

また、Webtoonにも本格参入しており、Webtoonスタジオ「ツクヨミ」を立ち上げている。



・イザナギゲームズ公式ウェブサイト

https://izanagigames.co.jp/

・イザナギゲームズ公式Xアカウント( @izanagigames )

https://twitter.com/izanagigames

・イザナギゲームズ公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/c/IzanagiGamesChannel

・イザナギゲームズコミュニティDiscordサーバー

https://discord.gg/8ZJ3Ju7AKx





・Nintendo Switchのロゴ、Nintendo Switchは任天堂の商標です。

・Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。



