[株式会社ツクリエ]

そこに立っているのはヒトか、それとも……。想像を超えた未来の演劇を体験せよ。



株式会社ツクリエ(本社:東京都千代田区 代表取締役:鈴木英樹)が共同事業体として運営する、神奈川県川崎市・新川崎地区にある技術系スタートアップのオープンイノベーション拠点『かわさき新産業創造センター(KBIC)』に入居している東京大学発のスタートアップ企業、株式会社EVISIONの代表取締役 奧秀太郎氏が演出を手掛ける「VR能攻殻機動隊」は、技術的な進化を遂げた最新バージョンとして東京公演が決定しました。そしてこの東京公演の後にはワールドツアーの皮切りとなるベネチア凱旋公演が控えています。







VR能攻殻機動隊





「攻殻機動隊」は士郎正宗による、近未来の電脳化社会を舞台に架空の公安組織の活躍を描いた漫画。これまで、テレビアニメや劇場版アニメ、小説、ハリウッド映画、ゲームなどさまざまな形でリメイクされ続けているSF漫画の金字塔とも言われる作品です。

「VR能攻殻機動隊」は、その「攻殻機動隊」を日本の誇る古典芸能である能で表現。更に、最新技術「空中結像技術(AIRR)」を使い、仮想現実空間を舞台上に再現。VR用のゴーグルなしに見られる、世界初(※)の試みとなっています。2020年8月に世田谷パブリックシアターで初演。その後、東京芸術劇場プレイハウス、博多座、札幌文化芸術劇場、IHIステージアラウンド東京で上演され、高い評価を得てきました。今回、技術的な進化を遂げた最新バージョンとして東京公演が決定しました。そしてこの東京公演の後にはワールドツアーの皮切りとなるベネチア凱旋公演が控えています。



演出は舞台「ペルソナ」シリーズや舞台版「攻殻機動隊ARISE」、AKB版「仁義なき戦い」などを手がけた映画監督・奥秀太郎。脚本は「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」や「BLOOD」シリーズなどで知られる藤咲淳一。VR技術は国内のVR研究での第一人者・稲見昌彦(東京大学教授)、映像技術は日本初の舞台での3D映像を開発してきた福地健太郎(明治大学教授)と杉本麻樹(慶應大学教授)。世界初・空中結像(AIRR)技術を手掛けるのはこの技術の創始者・山本裕紹と陶山史朗(宇都宮大学教授)。

出演は、実力・知名度ともに現在の能のシーンを牽引する坂口貴信(観世流能楽師)、谷本健吾(観世流能楽師)、川口晃平(観世流能楽師)、そして業界大注目の観世宗家のプリンス・観世三郎太(観世流能楽師)など。

未来の演劇を体験できる、またとないチャンス! ぜひ劇場で目撃してください。



※AIRRを使用した能舞台として(2023年8月、株式会社EVISION調べ)











攻殻機動隊





近未来の電脳化社会を舞台に架空の公安組織の活躍を描いたマンガで、1989年から展開されている人気シリーズ。押井守監督が手がけた劇場版アニメ「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」「イノセンス」のほか、「攻殻機動隊STAND ALONE COMPLEX(S.A.C.)」シリーズ、「攻殻機動隊ARISE」シリーズ、現在NETFLIXで配信中の最新作「攻殻機動隊SAC_2045」などが制作されてきた。スカーレット・ヨハンソン主演で実写化したハリウッド映画版も話題になった。

(公式サイト:https://www.ghostintheshell-sac2045.jp/)



スタッフ





原作:士郎正宗(「攻殻機動隊」講談社KC デラックス刊)



演出:奥秀太郎

脚本:藤咲淳一

VR 技術:稲見昌彦(東京大学教授)

映像技術:福地健太郎(明治大学教授)

映像技術:杉本麻樹(慶應大学教授)

空中結像(AIRR) 技術:山本裕紹 陶山史朗(宇都宮大学教授)



製作





製作 TBS

(C)士郎正宗・講談社/TBS・EVISION



出演者





坂口貴信

谷本健吾

川口晃平

井上裕之真

関根祥丸



観世三郎太(観世流能楽師)



公演日程









劇場





東京建物 Brillia HALL(豊島区立芸術文化劇場)

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-19-1



チケット情報





料金:S席8,000円/A席6,000円(税込/全席指定)

●先行発売:8月10日(木)7:00~8月18日(金)23:59

TBSチケット

https://tickets.tbs.co.jp/kokakuvr/

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/kokakuvr/

●プリセール先行:8月19日(土)10:00~8月24日(木)23:59まで

●一般販売 :8月26日(土)10:00~



※未就学児入場不可。

※開場時間は各開演時間の30分前。

※本公演のチケットは主催者の同意のない有償譲渡が禁止されています。

※車椅子でご来場のお客様は公演2日前までにチケットぴあインフォメーションinformation2@pia.co.jpまでご連絡ください。

※やむを得ない事情により出演者等が変更になる場合がございます。その場合でも払い戻し、他日への変更は致しかねます。



公式サイト





https://ghostintheshellvrnoh.com/



公演に関するお問い合わせ





VR能攻殻機動隊 事務局 (10:00~18:00)

TEL:0570-002-029



かわさき新産業創造センター 概要





かわさき新産業創造センター(通称:KBIC)は、「新川崎・創造のもり」内に川崎市がベンチャー企業や企業の新分野進出の支援を目的とし整備した首都圏最大級のインキュベーション施設です。KBIC本館・NANOBIC・AIRBICの3棟からなり、現在、約50社の企業や大学の研究室が入居中。入居率は95%を超えています。

ホームページ:https://kawasaki-sozonomori.jp/



ツクリエ 概要





スタートアップサイドでいこう



ツクリエは事業を作る皆さまを応援するプロフェッショナルとしての起業支援サービス事業と、価値を創造するクリエイターの皆さまを支援するクリエイティブ創造事業を中心に事業展開をしています。



起業を目指す方、起業家の方を支援するイベント企画や相談事業、アクセラレーションプログラムの開発から、起業家の方との協同事業、商品開発、プロデュースなどを行っています。



URL:https://tsucrea.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/14-11:46)