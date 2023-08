[株式会社エクサウィザーズ]

~企業の業務改革、生産性向上を支援する生成AIサービスの開発・販売を加速~



株式会社エクサウィザーズ(東京都港区、代表取締役社長:春田 真、以下エクサウィザーズ)は、生成AIサービスの開発、販売に特化した新会社を設立することを発表します。2023年10月2日、株式会社Exa Enterprise AI(東京都港区、代表取締役社長:大植 択真、以下Exa Enterprise AI)として事業を開始いたします。大規模言語モデル(LLM)などの生成AI、その他の最新テクノロジーを活用し、企業の業務改革、生産性向上や課題解決を支援するサービスの企画、開発、販売を加速していきます。







☑新会社の設立背景

エクサウィザーズは2023年5月から複数の生成AIサービスの提供を始めております。具体的には、企業向けChatGPTサービスの「exaBase 生成AI powered by GPT-4」は、幅広い業種の企業や公共機関に導入され、既に1万人以上のユーザーにご利用いただいています。また、IR業務に特化した生成AIサービス「exaBase IR アシスタント powered by ChatGPT」の開発を契機に、上場会社向けの開示関連システムで業界大手の宝印刷と業務提携を開始しました。



生成AIに関連するマーケットは急拡大しており、LLMなど生成AIを構成する先端テクノロジーは日進月歩で進化しています。こうした状況下で新たなサービスを機動的に生み出していくには、より新規のプロダクト・サービスの開発に特化した組織体制とカルチャーを確立し、スピード感を重視した事業推進が必要です。



そこで、エクサウィザーズの生成AIプロダクトなどに関する事業を分割し、100%子会社としてExa Enterprise AIを2023年10月に設立することを決定しました。



Exa Enterprise AI の代表取締役社長には、生成AI事業の立ち上げから拡大までを強力に推進してきた、エクサウィザーズ常務取締役の大植択真が就任する予定です。



☑新会社の取り組み

Exa Enterprise AIを設立することで、企業内の様々な業務を支援する「AIアシスタントシリーズ」を迅速に企画・開発していきます。また、アシスタントに留まらず、企業の業務を根本的に変革するAIサービスの開発にも取り組みます。



各サービスの企画・開発、提供を通じて、革新的かつ業務効率の高い仕組みを生み出し、それらを通じて企業の生産性向上に寄与することを目指します。



また、親会社であるエクサウィザーズは年間350件以上のAI案件を大企業を中心に手掛けております。Exa Enterprise AIはこうした大企業に向けてエクサウィザーズと連携し、各AIアシスタントを組み合わせ、社内データベースや既存の基幹システムと連携する仕組みを提案するなどして、利用の拡大を図っていきます。



☑担当するプロダクト・サービス

Exa Enterprise AIはエクサウィザーズが開発した以下のサービスを継承し、また今後迅速に自社開発を推進しプロダクトラインナップを拡充します。

・exaBase 生成AI powered by GPT-4(法人向けChatGPTサービス)

・exaBase IR アシスタント powered by ChatGPT(IR業務向け生成AIサービス)

・exaBase FAQ(企業向けFAQサービス)

その他、新規サービスを企画中です。



【株式会社Exa Enterprise AI 会社概要】

会社名 :株式会社Exa Enterprise AI

所在地 :東京都港区東新橋1丁目9−2 汐留住友ビル 21階

設立 :2023年10月

代表者 :代表取締役社長 大植 択真

事業内容:生成AI等のテクノロジーを利活用したプロダクト・サービス等の企画・開発・販売による企業の業務改革、生産性向上



【株式会社エクサウィザーズ 会社概要】

会社名 :株式会社エクサウィザーズ(証券コード4259)

所在地 :東京都港区東新橋1丁目9−2 汐留住友ビル 21階

設立 :2016年2月

代表者 :代表取締役社長 春田 真

事業内容:AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決

URL:https://exawizards.com/



