日本企業の新規事業開発やイノベーション創出を支援する事業共創カンパニーである株式会社Relic(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:北嶋 貴朗、以下、Relic)は新たに国内初(※1)の機械学習による自動最適化を搭載したShopify向け日本語対応マーケティングオートメーションアプリ「Booster for Shopify」を提供開始しました。







従来のマーケティングオートメーション(以下、MA)ツールは運用難易度が高くEC事業者にとって負荷が大きい上に、価格も高く費用対効果を得られにくいという課題を抱えています。さらにShopifyアプリにおいては海外製品が多くを占め、国内担当者に最適化されたツールが不在という現状があります。

「Booster for Shopify」はこうしたMAツールを活用する上での阻害要因を解消するアプリとして開発/提供してまいります。本アプリの導入により、ShopifyでECサイトを運営する事業者は1クリックで国内大手ECサイトで効果が実証されたOne to Oneマーケティングの仕組みを実装することが可能になります。Shopifyアプリにおいては数少ない日本語対応/日本語サポートで、利用料金は月額$10から、利用開始から30日間は無料でお試しいただけます。

「Booster for Shopify」のベースである「Booster」は、主に大規模事業者向けのMAツールとして、数多くのECサイトの拡大に貢献し好評をいただいています。導入いただいた事業者において、従来のメールマガジンと比較してメール1通あたりの収益性を5倍に向上させた実績を創出しました。

Shopifyと連携・最適化させることで、より小規模なECサイト・事業者にも「Booster」と同様の価値を提供すべく、この度「Booster for Shopify」をリリースいたしました。



▼「Booster for Shopify」のShopifyアプリストアページはこちら

https://apps.shopify.com/booster-2



■低迷する国内ECサイトMAツール利用満足度、運用難易度・負荷に課題

日本におけるEC市場は物販分野を中心に12兆円規模まで成長し(※2)、中でもShopifyは個人事業主から大手企業まで幅広く導入されています。2021年には7,000億円以上も経済貢献したとされ(※3)、日本の新規事業を拡大させる上でも欠かせない存在です。

EC市場の成長に併せ、ECサイトのマーケティング活動において重要な役割を果たすMAツールの導入も進む一方で、導入後の利用満足度は15%程度にとどまっています。要因として、導入や運用のために高度な知識や手間を必要とすること、ツール導入にかかる金額的負担が重いこと等が挙げられます。(※4)

これらの実態を踏まえ、1クリックのみで運用可能なMAツールを低価格で提供することで、より多くのEC事業者の成長を後押ししたいと考え、今回Shopifyと連携し新たに「Booster for Shopify」を展開するに至りました。



■Boosterについて

「Booster for Shopify」のベースとなっている「Booster」は、機械学習により、リアルタイムにアクセスログや行動履歴・購買データなどのビッグデータを解析することで、ユーザーの一人ひとりに最適化された顧客体験及び「おもてなし」を提供する仕組みを実装する次世代型マーケティングオートメーション・CRMサービスです。国内最大級のファッションEC「ZOZOTOWN」のマーケティング部長を務めた岡崎徹氏(現株式会社mtc.代表)をアドバイザーに迎え、その経験・知見や技術とRelicの持つアセットを活かした共同開発によって誕生しました。導入した事業者実績の一例として、マスメールと比較して「メール開封率4倍・リンクのクリック率2倍・メール1通あたりの収益5倍」という成果の創出に成功しています。(※5)



■Booster for Shopify概要

前述の通り国内のShopify導入数が増加していることに加え、Relicが支援するtoCの事業開発においてShopifyを活用したECサイト立ち上げを希望される事業者が多いことから、Shopifyに最適化されたMAツールの必要性を感じ「Booster for Shopify」の開発に着手しました。

「Booster for Shopify」では、従来の複雑なMAツールと異なり簡易な設定で高度なMA施策を実装できるため、マーケティング専任者が在籍していない、リソースの限られた組織でも活用いただけます。最短当日中に運用を開始し、わずか1クリックでユーザーの行動に応じたシナリオメールを配信できるため、最小限の負荷で、ユーザーのロイヤルカスタマー化・ファン化を促進し、導入事業者のLTV最大化や事業拡大に貢献します。

また、月額$10からご利用いただけるため、小規模EC事業者との親和性が特に高いサービスです。



<Booster for Shopifyの4つの特徴>

1クリックで効果的なマーケティングメールを配信

・国内大手ECサイトで効果実証済みのプリセットされたシナリオメールから「ON/OFF」を選ぶだけ

・アップデートによりシナリオが順次追加されるため、自社での設計/実装は不要



メール配信時間/量/頻度を自動で個別に最適化

・機械学習により、ユーザーにとって最も心地良い時間/量/頻度でメールを自動配信

・運用担当者による日々の細かい分析やシナリオの調整は一切不要



在庫データをリアルタイムに連携

・配信直前の在庫情報をもとにメールを配信

・開封時点でのメール掲載商品の欠品可能性を最小化し、ユーザーの満足度低下を防止



国内企業/担当者に最適化された設計

・Relicによる開発/提供のため、アプリおよびサポートは安心の日本語対応

・海外製品が多いShopifyのMAアプリにおいて、国内担当者に安心感を提供







■料金体系

初期費用:無料

月額費用:基本料金$10 / 月(メール送信対象数200名分を含む) + メール送信対象数201名以上~100名ごとに従量課金$5 / 月

※利用開始から30日間は無料でお試しいただけます。



■今後の展開について

初期リリース時には最も効果が期待されるシナリオメールに厳選しており、スピーディにOne to Oneマーケティングを立ち上げられるように設計しております。今後、順次シナリオを拡充し、EC事業者の多様なニーズにお応えできるようにアップデートを重ねてまいります。また、国内のマーケティングに欠かせないLINE配信にも対応予定です。継続的にサービス間の機能連携を強化し、提供価値を高めてまいります。



※1 自社調べ 2023年7月 国内の機械学習による自動最適化を搭載したShopify向け日本語対応マーケティングオートメーションアプリの調査・比較

※2 経済産業省「令和2年度産業経済研究委託事業(電子商取引に関する市場調査)」

※3 2022年5月 Shopify社のニュースリリースより

※4 自社調べ 2020年8月「MA/CRMツール導入済み企業への満足度調査」より

※5 Booster for ECを導入した某大手通販サイトの実績



■株式会社Relic 会社概要

会社名:株式会社Relic

代表者:代表取締役CEO 北嶋 貴朗

本社所在地:東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー8F

設立:2015年8月

事業内容:インキュベーションテック事業、事業プロデュース/新規事業開発支援事業、オープンイノベーション事業

コーポレートサイト:https://relic.co.jp

事業内容:https://relic.co.jp/services/



Relicは、日本企業の新規事業開発やイノベーション創出を支援する「事業共創カンパニー」です。世界でも類を見ない新規事業開発に特化したSaaS型プラットフォームを提供する「インキュベーションテック事業」、総合的かつ一気通貫で新規事業やイノベーション創出を支援する「事業プロデュース/新規事業開発支援事業」、スタートアップ企業への投資や大企業との共同事業/JVなどを通じてイノベーションを共創する「オープンイノベーション事業」という3つの柱となる事業を統合的に展開してまいりました。創業から7年間の活動を通じて、4,000社・20,000件以上の新規事業開発に携わってきた実績も含め、新規事業やイノベーションの共創や支援の分野において唯一無⼆の価値と意義、そして業界トップクラスの規模や成長を実現してきたリーディングカンパニーです。





