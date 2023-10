[株式会社FABRIC TOKYO]

CUSTOM WEAR for ALLをビジョンに、カスタムオーダーのビジネスウェアブランドを展開しているFABRIC TOKYOは、2023年10月20日より「お店に行くのは一度だけ、あとはスマホでオーダー」をテーマにした新CMを公開いたします。

これまで実際に寄せられてきたお客さまの声を元に、スーツの選び方やビジネスカジュアルのコーディネートなどのビジネスウェアに対するお悩みをFABRIC TOKYOで解決して欲しいという想いを込めた計4編を用意しています。まずはオンライン限定の公開となり、順次タクシーCMやテレビCMなどでの放映も検討しています。

また、公開記念として、10月20日から10月31日まで期間限定のプレゼントキャンペーンを全国のFABRIC TOKYOリアル店舗にて開催いたします。







新CM制作の背景





FABRIC TOKYOを利用いただくお客さまには、「今着ているスーツのサイズが合っているか不安」、「ビジネスカジュアルのコーディネートがわからない」、「オーダーに興味はあるがハードルが高い」といった方が多くいらっしゃいます。

その背景には、新型コロナウィルス感染症の5類移行に伴うオフィス回帰や、職場の服装既定の変化があり、同じようなお悩みをお持ちの方が増えていると考えられます。

これまで15万人以上のお客さまに応えてきたFABRIC TOKYOをより多くの方に知っていただき、ビジネスウェアに対するお悩みを解決してもらいたいという想いから、このたびの新CMの公開に至りました。



実際のお客さまの声を元に自社で構成





新CMは「スーツ選びに困っているあなたへ」編、「ビジネスカジュアルがわからないあなたへ」編、「ビジネスカジュアル着たいけど、結局スーツ」編、「スーツ選びが面倒なあなたへ」編の4種類を制作しました。



・スーツ選びに自信がない、どこか似合っていない気がする。

・服装既定がビジネスカジュアルに変わったが、どこで買えばいいかわからない。

・ビジネスカジュアルで何を着ていいかわからないので結局スーツを着ている。

・毎回お店に行くのが面倒だけど、自分ではサイズが合っているかわからない。



といった、FABRIC TOKYOがヒアリングしたお客さまのリアルな声を反映し、構成をすべて自社で行いました。

また、メインキャスト以外の出演者はFABRIC TOKYOで働く従業員を起用、ブランドの世界観をそのまま体験できるような内容となっています。



2023年10月20日より公開スタート。FABRIC TOKYO公式YouTubeで各CM全編をご覧いただけます。



新CM公開ページ:https://www.youtube.com/@fabrictokyo3702/videos



「スーツ選びに困っているあなたへ」編





「ビジネスカジュアルがわからないあなたへ」編





「ビジネスカジュアル着たいけど、結局スーツ」編





「スーツ選びが面倒なあなたへ」編





「CMを見た!」と伝えてオリジナルソックスをもらえるキャンペーンを開催





内容:店舗でオーダー商品を購入した方へ、FABRIC TOKYOのオリジナル商品「ALL SEASON MERINO WOOL SOCKS」をプレゼント

期間:2023年10月20日(金)~2023年10月31日(火)

開催場所:FABRIC TOKYO全店(関東・大阪・名古屋・福岡)

対象:FABRIC TOKYOでオーダー商品を初めてご購入いただくお客さま

参加方法:店舗スタッフへ「CMを見た」とお伝えください。



※数量限定のため、早期終了する場合があります。

※サイズ・色のご指定はできかねます。

※来店の際はご予約をお願いいたします。



店舗一覧:https://fabric-tokyo.com/stores



ALL SEASON MERINO WOOL SOCKS

通常価格:1,980円(税込)

素材:ウール 80%, ポリエステル 17%, 綿 1%, アクリル 1%, ポリウレタン 1%

生産国:日本



FABRIC TOKYOで一番人気のオーダースーツ「AUTHENTIC」と同じ、岐阜県大垣市の老舗生地工場、三甲テキスタイルの糸を使用し、日本一の靴下産地である奈良県の老舗工場で編み立てられたオリジナルウールソックスです。

2022年の発売以降、多くのお客さまにご愛用いただいており、「初めてご利用のお客さまにもFABRIC TOKYOのものづくりに対するこだわりに触れていただきたい」と考え、このたびのプレゼントに採用しました。



今後も株式会社FABRIC TOKYOでは、”Lifestyle Design for All”というミッションの実現に向けて、カスタムウェアの民主化を通じ、服を、人生を、この世界をもっと楽しいものにしていくことを目指して挑戦してまいります。



FABRIC TOKYOとは





“Fit Your Life.”をブランドコンセプトに、体型だけでなく、お客さま一人一人の価値観やライフスタイルにフィットする、オーダーメイドのビジネスウェアを提供するブランドです。

一度、ご来店いただき、店舗で採寸した体型データがクラウドに保存されることで、以降はオンラインからオーダーメイドの1着を気軽に注文することができます。リアル店舗も自社で展開し、関東・関西・名古屋・福岡の合計10店舗を運営中。



公式サイト

https://fabric-tokyo.com/



会社概要





株式会社FABRIC TOKYO

所在地:東京都渋谷区神宮前 2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル 4F

代表取締役CEO:森 雄一郎

事業内容:カスタムオーダーサービス「FABRIC TOKYO」の運営

URL:https://corp.fabric-tokyo.com/



