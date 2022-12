[NCN]

株式会社エヌ・シー・エヌ(東京都千代田区、代表取締役社長:田鎖郁男)は、ラグジュアリーな住宅を紹介する雑誌『モダンリビング』とのコラボレーションによって特別編集した、別冊『ML WELCOME 木の家で暮らそうvol.14』を12月14日(水)に発売します。





『ML WELCOME』は全国各地の選び抜かれた71社の工務店「重量木骨の家プレミアムパートナー」(※1)が手掛けた「耐震構法 SE構法」(※2)による高級住宅ブランド「重量木骨の家」を紹介する雑誌として、2015年10月に創刊されました。vol.14では、「安心、快適で自由度の高い木の家」をテーマに、各地のプレミアムパートナーが建てた12物件を紹介しています。特集は「LCCM住宅」の実践編としてエネルギー効率の良いエコ住宅や、モデルハウでのチェックポイントも紹介します。











※1「重量木骨の家プレミアムパートナー」:全国から選び抜かれた71社の工務店が木造建築システム「SE構法」で建築する住宅のブランド。

※2「耐震構法 SE構法」:鉄骨造やRC造において主流であったラーメン構法を木造住宅に取り入れ、安全かつ便利に利用できるようにシステム化した当社独自の木造建築システム。



■CONTENTS

◎確かな技術力で経験豊富な工務店と実現する「安心、快適で自由度の高い木の家」実例12

・庭や空、山々へと続き、家族をつなぐ吹き抜け空間 〈タイコーアーキテクト〉

・艶めくシャンパンゴールドがアクセントの軽井沢の山荘 〈Mstyle house〉

・ラグジュアリーに昇華した進化系パッシブデザイン 〈PASSIVE DESIGN COME HOME〉

・伸びやかに広がる空間が心地よいくつろぎのスキップフロア 〈TIMBER YARD〉

・室内庭園を中心とした光きらめく広尾の邸宅 〈クウェスト〉

・敷地を最大限に生かした都会のコンパクトハウス 〈じょぶ〉

・ギャラリー空間に心躍るヴィンテージ家具が映える住まい〈ビルド・ワークス〉

・光をもたらすスリットウォールに囲まれたコートヤードを愛でる邸宅 〈roomz 星野建築事務所〉

・硬質な素材を打ち出した都会の邸宅 〈テラジマアーキテクツ〉

・庭や菜園から光を取り込む子育て世代の平屋〈kotori〉

・異素材がリズムを生むシンプルモダンな大空間 〈ニケンハウジング〉

・家族の歴史を紡ぐ桜の木と共に暮らす家 〈参創ハウテック〉



◎特集

・モデルハウスに行こう! トータルな提案で生まれるスタイリッシュな空間 <フリーダムデザイン>

・未来型エコハウスの住み心地とは? 木の家で叶えるLCCM住宅・実践編



■『ML WELCOME木の家で暮らそう vol.14』概要

発売日:2022年12月14日(水)

体裁:A4変形 132ページ オールカラ―

価格:1,000円(税込) ※全国の書店、一部コンビニエンスストアにて販売

編集長:高坂敦信

発行:株式会社ハースト婦人画報社 〒107-0062 東京都港区南青山3-8-38 南青山東急ビル



■発売記念プレゼントキャンペーン

Instagramフォロー&コメントで北欧チェアやインテリアアイテムをプレゼント

◎キャンペーン概要

『ML WELCOME 木の家で暮らそう vol.14』の発売を記念して、Instagram重量木骨の家(@mokkotsu)にてプレゼントキャンペーンを開催します。本誌で住宅実例を紹介している「TIMBER YARD」がお勧めするカールハンセン&サンのチェアやローゼンタール コペンハーゲンのランプなど、暮らしを彩るインテリアアイテムが抽選で合計17名様に当たります。



◎プレゼント内容

【A賞】1名様 CH24(Yチェア)カールハンセン&サン

【B賞】1名様 ソフトスポット ポータブルランプ(アンバー)ローゼンダール コペンハーゲン

【C賞】1名様 パッション・クラシック ラヴィンフレーム

【D賞】2名様 スタブ グラス 210ml・4個セット ホルムガード

【E賞】 2名様 パターンドマグ(イエロー)バーズワーズ

【F賞】10名様 オリジナルステンレスボトル



※A賞~E賞提供/TIMBER YARD

TIMBER YARDはインテリアから住宅までトータルに手掛けるライフスタイルショップ。

北欧を中心に国内外から上質で永く使えるインテリアアイテムを数多く揃えています。

https://timberyard.net/











◎応募方法

1.「Instagram重量木骨の家(@mokkotsu)」をフォローしてください。

2.プレゼントキャンペーンのコメント欄に、希望するプレゼントのアルファベット番号を入力して応募完了です。



◎応募期間

2022年12月14日(水) ~ 2023年1月12日(木)



◎当選者発表

・発表時期は2023年1月下旬を予定しています。

・当選者されたかたのみに、重量木骨の家(@mokkotsu)からDMにてご連絡いたします。

・当選は公開アカウントの方のみに限ります。非公開アカウントの方は無効です。

・日本在住の方。商品発送は国内に限ります

・当選者発表時期にフォロー解除されている方は無効となります。

・キャンペーンに関してDMやメール・電話での直接のご質問にはお答えできませんのでご了承ください。



◎キャンペーン詳細

https://www.mokkotsu.com/contents/mlwelcome-vol-14-present-campaign/



■会社概要

株式会社エヌ・シー・エヌ https://www.ncn-se.co.jp

代表者:代表取締役社長 田鎖郁男

所在地:〒100-0014 東京都千代田区永田町2-13-5 赤坂エイトワンビル7階

TEL:03-6897-6311 FAX:03-6770-4228

設立 :1996年12月11日

資本金:3億9,085万円 (2022年3月末現在)

従業員数:93名(構造設計一級建築士3名、一級建築士14名、二級建築士13名)(2022年3月末現在)



□事業内容

・木造システム「耐震構法 SE構法」の提供

・建築ネットワーク事業

・建築関連サポート

□子会社

・SE住宅ローンサービス株式会社

・株式会社MAKE HOUSE

・株式会社木構造デザイン

・株式会社翠豊

□関係会社

・株式会社MUJI HOUSE(無印良品の家)



