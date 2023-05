[カスタマークラウド株式会社]

カスタマークラウド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:木下寛士、英文:CUSTOMER CLOUD)は、補助金TikToker CEO HiroShiと共同で無料相談を開始することを発表した。



\個人事業主でも最大250万円もらえる補助金/

100万再生間近!TikTokで話題の小規模事業者持続化補助金



小規模事業者持続化補助金で対象になる経費は以下の11項目

・機械装置等費

・広報費

・ウェブサイト関連費

・展示会等出展費

・旅費

・開発費

・資料購入費

・雑役雑費

・借料

・設備処分費

・委託

・外注費



自動車整備補助金助成金振興社(グループ団体)





近年の自動車の高度化と環境対応によって、設備、技術、人材への投資と共に、ビジネスモデルの変革が迫られている自動車整備業者を、補助金・助成金の面からサポートするための自動車整備業界特化型のコンサル集団です。









補助対象となる整備工具

エーミング機器、アライメントテスター、塗装ブース、リフト、フレーム修正機・測定器、レッカー、洗車機、車検検査ライン、タイヤチェンジャー、その他各種自動車整備機器



事業再構築補助金対象経費

建築費(新築)、増改築費、設備費、外注費(加工、設計等)、研修費、技術導入費、広告費、システム、広告費



CUSTOMER CLOUDについて





CUSTOMER CLOUD(カスタマークラウド)のミッションは、「心揺さぶる体験を、すべての人に」。先進テクノロジーの社会実装の加速化と、コンピューテーショナルな変革を通して、人の能力と知性を高め、世界に貢献するというビジョンの実現を目指しています。



あらゆる社会の変化や課題解決への挑戦にコミットし、ジェネレーティブAIやアバター生成技術を含む最先端のPR・マーケティングテクノロジーを駆使することで、企業の新規事業開発から革新的なプロモーションまで総合的にサポートします。



【CUSTOMER CLOUD 会社概要】

ミッション: 心揺さぶる体験を、すべての人に。

会社名 : カスタマークラウド株式会社(英文:CUSTOMER CLOUD)

本社:〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目15-14 FINE PIECE 302

代表取締役: 木下 寛士

公式サイト: https://www.customercloudcorp.com/

事業内容 :ジェネレーティブAI / アバター生成AI / 音声合成技術 / クリエイティブディレクション / プロジェクトマネージメント / CI/VIデザイン/ ロゴ制作 / アプリケーションデザイン / コピーライティング



CUSTOMER CLOUD 制作実績





[企画/動画撮影/編集]

メカドルゆきも驚きの艶・撥水!時代はガラスからポリマーコーティングへ!

A GLAZE(Aグレーズ)で愛車のボディが見違える - https://www.a-glaze.com/



https://youtu.be/Ub5FExp9QjE



[企画/動画撮影/編集]

【メカドルが惚れたポータブル電源】「大容量×大出力」のポータブル電源

シグナスシリーズ!キャンプ・防災対策・シャンプスターターでの活躍間違いなし!



https://youtu.be/AmOqhc42bzY



[動画撮影/編集]

75歳 生きる伝説 稲田大二郎の最高速への挑戦|YON RIN CHANNEL 四輪チャンネル

The highest speed challenge by Daijiro Inada in his 70s - https://yonrin.ch/



https://youtu.be/zgF5-HSESFc



[イベント企画/動画撮影/編集]

ASA2022×国際オートアフターマーケットEXPO IAAE

先進安全自動車の普及、EVシフトの今、自動車アフターマーケットに求められる対策とは



https://youtu.be/YKWn7g4-dPY



[イベント企画/動画撮影/編集]

Tokyo Auto Salon 2022 東京オートサロン2022

AMS 自動車整備補助金助成金振興社 × ジェットストローク コラボ企画



https://youtu.be/Vtu4XDS3I4A



[企画/動画撮影/編集]

ASAオンラインカンファレンス2021 国際オートアフターマーケット IAAE ONLINEにて配信

【エーミングとコーディングでの機能回復】石川氏、岩貞氏、藤堂氏、藤田氏



https://youtu.be/VaMfFkxlsfs



[企画/動画撮影/編集]

メカニック塾 × ファインピース

メカドルゆき × ドリフトドライバー 粟野如月が登場!FDM 3WAY多機能ADASリフト



https://youtu.be/0ONjKVrudSg





企業プレスリリース詳細へ (2023/05/14-10:16)