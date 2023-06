[シーホース三河]



いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

この度、ライアン・リッチマン氏が2023-24シーズンのヘッドコーチ就任が決まりましたので、お知らせいたします。

ライアン・リッチマン (Ryan Richman)







プロフィール

生年月日 : 1989年6月16日(33歳)

出身 : アメリカ合衆国 コネティカット州

出身校 : メリーランド大学



経歴

2013-2016 ワシントン・ウィザーズ(NBA) アシスタントビデオコーディネーター

2016-2018 ワシントン・ウィザーズ(NBA) アシスタントコーチ(育成担当)

2018-2019 ワシントン・ウィザーズ(NBA) アシスタントコーチ(戦術・分析担当)

2019-2020 キャピタル シティ ゴーゴー(NBA-G) ヘッドコーチ

2020-2023 ワシントン・ウィザーズ(NBA) アシスタントコーチ(HC代行含む)





ライアン・リッチマン氏からのコメント



I’m incredibly honored to be named head coach of Mikawa and so grateful for the opportunity to lead the Seahorses into the organization’s next chapter. The team has a long history of success and community support, which will serve as a great foundation for us to build on.

We will be a team that plays with fierce competitiveness, toughness and unity. I cannot wait to work with the players and staff to develop a team that will make our fantastic community proud.

I want to thank the President, management, and ownership for being absolutely first class through this process. I would also be remiss if I did not thank the entire Wizards organization, where I spent a full decade of my career, and to whom I credit with giving me my first NBA opportunity and taking a vested interest in my personal and professional growth. Thank you for supporting me in seeking this special opportunity, and for everything else you’ve done for me and my family throughout the years.

To the Mikawa organization and fans, thank you so much for trusting me with this special responsibility.

Let’s get to work!

この度は、シーホース三河のヘッドコーチになることを大変光栄に思うとともに、新たな歴史を創る機会をいただき、とても感謝しています。このチームには長い成功の歴史と地域の皆さんのサポートがあるので、その素晴らしい土台から更にわたしたちのチームを発展させていくことができるでしょう。

私たちは、激しい競争力、粘り強さ、そして団結力を持ってプレーするチームになります。早く選手やスタッフとともに、地域の皆さんに誇りに思っていただけるようなチームを作っていきたいです。

ここまで、シーホース三河の社長、マネージメント、オーナーの皆さんがご尽力くださったことに感謝しています。またこの場を借りて、私が10年間のキャリアを過ごしたウィザーズの組織、初めてのNBA経験を与え、個人とプロとしての成長をさせてくれたウィザーズに感謝しなければなりません。このような特別な機会に向けて私をサポートしてくれたこと、そして長年にわたって私と家族のために尽くしてくれたことに感謝します。

シーホース三河とファンの皆さんへ、この責任ある大きな役を任せてくださりありがとうございます。

さあ、仕事に取り掛かろう!



鈴木秀臣 代表取締役社長コメント





いつもご青援ありがとうございます。

28年間シーホース三河の指揮をとられた鈴木貴美一HCの後任者選定を進めてまいりましたが、2023-24シーズンはリッチマン氏に指揮をとっていただくことに決まりました。

シーホース三河は、新B1構想など大きな変革を乗り切って、この三河の地に優勝トロフィーをもたらすことができる指揮官を求め、様々な方とお会いしてきました。

その中で、リッチマン氏はシーホース三河の重ねてきた歴史や目指す姿について理解を示すと共に、シーホース三河のバスケットボールを短い時間ながらスカウティングし、私たちが抱える課題を見抜き、共感し、その解決に向けてのアクションを情熱を持って提案してくれたことに強く惹かれました。

また、NBAというトップリーグで培ってきた彼の経験と知識の中でも育成における手腕には期待値が非常に高いです。シーホース三河に在籍する素晴らしい選手たちの刺激となり、彼らを飛躍的に成長させることができると合わせて感じました。今回の着任は、選手・スタッフにとっても多くの学びがあることを期待しています。

リッチマン氏の就任は、これまでの伝統と文化を継承しつつ、新たなシーホース三河への改革の一手と考えています。もう一度このタイミングで、全員が”優勝”へのマインドセットをして新シーズンに挑みます。シーホース三河の新たな1ページにご期待ください!



