全3部門【ソロバトルビギナー・ソロバトルキッズ・ソロコンテスト小学生】全4回【6/25(日)・7/23(日)・8/26(土)・9/23(土)】 アル・プラザ鯖江 2階広場



株式会社平和堂(滋賀県彦根市、代表取締役社長執行役員︓平松正嗣、以下「平和堂」)の アル・プラザ鯖江(福井県鯖江市)におきまして、6月25日(日)から9月23日(土)までの期間中4回にわたりダンスバトル&ダンスコンテスト「RISING ALL PLAZA」イベントを開催しますのでお知らせします。







このイベントは、ダンスが大好きな子供たちを対象として3部門に分かれて行うダンスバトルとダンスコンテストで、参加者を絶賛募集中です。



バトル経験2年未満の「ソロバトル ビギナー部門」と中学生までが対象の「ソロバトル キッズ部門」は、は、それぞれ2つのサークルに分かれて予選の後、ベスト8が決勝進出します。小学生が対象の「ソロコンテスト 小学生部門」は、60秒~90秒程度のダンスで競い合うコンテストです。



平和堂のサステナビリティ推進においては、「健康」「子育て」「高齢者」を重点テーマとしています。特に子育てにつきましては、HOPカード会員様限定子育て応援クラブ「らぶきっず」や、食育や健康・体験イベントの推進、支援事業等を通して、地域の元気と健康の実現に繋がるよう取り組んでいます。



アル・プラザ鯖江で開催するダンスイベントは、各日各部門とも参加者を受付しておりますので、ぜひ、ご検討ください。



【アル・プラザ鯖江 ダンスバトル&ダンスコンテスト「RISING ALL PLAZA」 企画概要】

■店舗:アル・プラザ鯖江 福井県鯖江市下河端町16字下町16番1 TEL:0778-54-8181



■場所:2F広場



■主催:チームMEMORIZE Instagram: https://www.instagram.com/memorize_2022/?hl=ja



■イベント名:RISING ALL PLAZA (ライジング オール プラザ)



※写真は昨年秋に開催したイベントのイメージです。



■日程(予定):全4回

1. 6月25日 (日)

2. 7月23日 (日)

3. 8月26日 (土)

4. 9月23日 (土)



■開催部門(上記1.~4.各日とも開催予定):

1. ソロバトル ビギナー部門 (バトル経験2年未満) 限定16名まで ※エントリー順で締め切ります

<サークル予選>2サークル、1人45秒1ムーブ (1サークル8人)

→1サークル4人選出

<ベスト8>トーナメント 1バトル45秒2ムーブ



2. ソロバトル キッズ部門 (中学生まで)限定16名まで ※エントリー順で締め切ります

<サークル予選>2サークル 1人45秒1ムーブ (1サークル8人)

→1サークル 4人選出

<ベスト8>トーナメント 1バトル45秒2ムーブ



3. ソロコンテスト 小学生部門 (小学生)

時間: 60秒~90秒程度

音源: CD ※当日持参してください



■各回時間(予定):

・10時00分 ビギナー部門 受付

・10時30分 ビギナー部門 バトル開始

・11時30分 終了

・11時30分 キッズ部門 受付

・11時45分 キッズ部門 バトル開始

・12時45分 終了

・12時45分 ソロコンテスト部門 受付

・13時00分 ソロコンテスト部門 開始

・14時00分 結果発表・終了



■観戦:無料



■各部門優勝について:各部門とも優勝賞金あり



■エントリー費:

・事前エントリー・・・1エントリー2,000円

・当日エントリー・・・1エントリー2,500円



■エントリー受付&問い合わせ:rijingallplaza2023@hotmail.com

・エントリー記載事項

1. ダンサー名

2. 代表者の氏名

3. 連絡先メールアドレス

4. ビギナー or キッズ or コンテスト

※Instagramのメールからでもエントリー可能です

Instagram https://www.instagram.com/memorize_2022/?hl=ja



【平和堂子育て応援クラブ「らぶきっず」会員様募集中です】

https://www.heiwado.jp/service/lovekids



平和堂はお子様の健やかな成長を応援します!

子育てに役立つモバイルクーポン♪ 会員様感謝デー対象商品10%OFF♪. らぶきっず会員ならおトクな特典がいっぱいです。



【楽しく学ぼう「平和堂のおしごと&エコクラブ」】

https://www.heiwado.jp/csr/eco



地域の小学生を対象に、スーパーについて学んでもらうプログラムです。



店頭で実施している店頭回収(リサイクル)やレジ袋削減の取り組み、地産地消などについて学び、環境への関心を高めてもらう他、店内を見学してスーパーで働く人の仕事や売場の工夫を発見し、普段から利用している身近なスーパーがどのように商品を販売しているかを楽しく学んでいただけます。



【厚生労働省推奨「野菜摂取量350g」の啓発】



青果やデリカ売場の商品に、その食品で1日に必要とされる350g以上の野菜のうちどれぐらいを摂れるかを共通のマークで表示しています。



【アル・プラザ武生 地域サロン「おとな・Re」と「地域共創」】



平和堂は、企業理念として「お客様と地域社会に貢献し続ける企業」を掲げており、「地域密着ライフスタイル総合(創造)企業」を目指しています。これは、地域の抱える課題について地域と一緒に取り組むことで、明るく元気で、健康な地域を創っていくという「地域共創」が根幹であり、地域の持続的な成⾧に貢献し、地域経済が活性化し、社会がより良くなっていく「地域の健康」が、平和堂の成⾧と理念の実現に繋がると考えています。

高齢化が進む日本において、健康寿命の延伸は国だけでなく、自治体でも本格的に取り組むべき課題となっており、若いころからの生活習慣病予防が欠かせないとされています。また、自治体と企業が連携し、地域住民だけでなく地域全体が健康になるための取組みが求められています。

平和堂は、「地域が元気」=「人が元気で地域活動が活発で地域経済が回っている状態」であるために、地域の方々と連携しながら様々な取組みを進めます。



「地域共創」を目指す平和堂では、「地域住民が集い、つながり、生活が豊かになるきっかけを得てもらう場」になることをコンセプトとして、2021年11月 アル・プラザ武生に「地域サロン」を開設しました。お客様がお買い物以外の目的で来店し、卓球や囲碁将棋などのコンテンツを通じて、世代の異なる学生とシニアの方々とのつながりや交流も生まれ始めており、おかげさまで1,500名以上の会員様にご利用・ご登録いただいております。



店舗が地域のハブとなり、地域・人・情報・店舗を結びつけ、地域課題やニーズを吸い上げ、解決や新しい価値の提供につなげることで、地域共創ループの循環に寄与する機能を果たしています。今後は既存事業とのつながり構築や、地域の方々とのイベント企画などさらに深化を進めます。



【「平和堂ホーム・サポートサービス」 アル・プラザ鯖江とアル・プラザ敦賀で好評実施中!】



アル・プラザ鯖江では、買い物代行&暮らしのお手伝いサービス「平和堂ホーム・サポートサービス」を、2020年4月より実施中です。アル・プラザ敦賀では、2023年3月1日より開始しました。

このサービスは、インターネットではなくお電話やファックスでご注文をお聞きしご自宅まで配達いたします。また、店舗でお買い上げいただいた商品を当日配達する「手ぶらで楽ラク配達」サービスや暮らしに関する軽作業を請け負う「暮らしのお手伝い」など、サービス内容の順次拡大をすすめています。

なお、サービス開始にあたり、鯖江市と越前市と高齢者見守りに関する協定を締結しました。この協定は、配達時に高齢者の方の異変に気づいた際には行政へ連絡するなど行政との連携を密にすることで、高齢者の方の異変の早期発見に協力するものです。これからも平和堂は、地域のお客様のお役に立てるようサービスの拡充に努めてまいります。

平和堂ホーム・サポートサービス https://www.heiwado.jp/homesupport



【おかげさまで北陸出店50周年~福井県・石川県・富山県~】



平和堂は、2023年10月に北陸出店50周年を迎えます。

第1次オイルショックが起こる直前の1973年10月、福井県敦賀市に県下最大のショッピングセンター「敦賀店」が、滋賀県外1号店(平和堂8号店)としてオープンしました。以降、武生店、鯖江店と福井県内でのドミナントを形成し、1989年7月 アル・プラザ小松を石川県に出店、1996年11月にはアル・プラザ小杉を富山県に出店しました。現在は、福井県6店舗、石川県7店舗、富山県2店舗、北陸3県合計15店舗の「アル・プラザ」、「アルプラ フーズマーケット」、「フレンドマート」を営業しております。

平和堂の存在がライフラインとしてだけではなく、サードプレイスとして、また、生活の拠り所としての存在となるべく、北陸の地で皆様に育てていただき50年という節目を迎えられたことに感謝し、より一層、地域の皆様に寄り添うお店「平和堂があってよかった」を目指してまいります。



【注意事項】

■当リリースに記載されている内容は、全てリリース時点での情報に基づきます。

■当リリースに使用しているパース、イラスト、写真、ロゴ、サイン、地図等はイメージですので、実際とは異なる場合があります。

■都合により予告なく内容やスケジュールを変更する場合がありますので、予めご了承ください。

以上



