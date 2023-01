[株式会社プライム1スタジオ]

株式会社プライム1スタジオのハイエンド・ブランド「PRIME 1 STATUE(プライム1スタチュー)」。そのプレミアムマスターラインにて、映画『ロード・オブ・ザ・リング』の「灰色のガンダルフ」を1/4スケールのスタチューとして立体化いたしました。本日1月5日より予約受付スタート。商品の発売は2024年4月~7月を予定しています。



商品ページはこちら:

https://statue.prime1studio.co.jp/lord-of-the-rings-gandalf-the-grey.html







ファンタジー映画の金字塔『ロード・オブ・ザ・リング』。この偉大な作品から、またひとり旅の仲間がラインナップに加わりました。中つ国を救うイスタリ(魔法使い)のひとり、「灰色のガンダルフ」がプレミアムマスターラインに登場!







今回立体化したのは剣と魔法をふるう雄々しい姿。以前リリースした「バルログ VS ガンダルフ」でも表現されたカザド=ドゥムの戦いから、より高精細に彼の表情やポージングを切り取ったものです。





※2020年7月リリース「バルログ VS ガンダルフ」





長くウェーブした髪と髭の間に覗くのは、巨大な悪鬼へ向けた鋭い眼差し。その顔には知識と経験を象徴する皺が一つひとつ丁寧に彫られ、演じたイアン・マッケランの表情がつぶさに再現されています。





身に着けたローブやバッグ、ベルトなどにもリアリティ十分。それぞれ質感や重量を感じさせる仕上がりです。





また本作には多彩なギミックをご用意しました。アイコンの三角帽は着脱式。右手に握った杖はLEDで発光するパーツに差し替えることができます。さらに左手も名剣グラムドリングを構えた状態と平手が選べるので、好きなポーズを取らせることが可能です。







そして本アルティメット版には、バルログをデザインした特製ベースも付属。LEDに照らされた地獄の業火、噴煙、巨大な悪鬼が深める没入感をお楽しみください。





シリーズ屈指の名シーンから登場した灰色のガンダルフ。ドワーフも驚く造形表現を誇るプレミアムな1体、ぜひあなたの旅の仲間に!





◆ご注意◆

・写真は製品サンプルです。実際の商品と異なる場合があります。

・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。





商品概要



商品名 :

プレミアムマスターライン ロード・オブ・ザ・リング 灰色のガンダルフ アルティメット版

商品価格 :¥300,190(税込)

発売時期 :2024年4月~7月

シリーズ :ロード・オブ・ザ・リング

フォーマット:プレミアムマスターライン

サイズ/重量:1/4 Scale

全高: 81cm 全幅: 62cm 奥行: 70cm/重量55.3kg

素材 :ポリストーン(一部に別素材使用)

権利表記 :

(C) New Line Productions, Inc. All rights reserved. THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING and the names of the characters, items, events and places therein are ™ of The Saul Zaentz Company d/b/a Middle-earth Enterprises under license to New Line Productions, Inc.(s23)









会社概要



株式会社プライム1スタジオ





株式会社プライム1スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME1STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地:東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者:松本 理恵

・オフィシャルサイト:https://www.prime1studio.co.jp/



