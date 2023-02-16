［株式会社タイトー］

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区）は、Nintendo Switch(TM)ダウンロード専用ソフト『東方スペルバブル』の追加ダウンロードコンテンツ「東方妖々夢アレンジパック Vol.2」の配信開始と楽曲追加に伴うアップデートを本日2月16日（木）に実施しました。







◆追加楽曲パック第27弾「東方妖々夢アレンジパック Vol.2」配信開始！

「東方妖々夢アレンジパック Vol.2」は、ビートまりお(COOL&CREATE)の「疾走あんさんぶる」や森羅万象の「純情アルメリア」など東方妖々夢の人気楽曲6曲と、各楽曲で遊べるチャレンジ6ステージがセットになった追加ダウンロードコンテンツとなっています。



◆【クロスフェード動画】「東方妖々夢アレンジパック Vol.2」















◆収録曲 / アーティスト

進捗どうですか？ / sumijun(Halozy) feat. ななひら(Confetto)

マリオネットメトロポリス / フーリンキャットマーク

疾走あんさんぶる / ビートまりお(COOL&CREATE)

純情アルメリア / 森羅万象

零れ桜 / 幽閉サテライト

ネクロファンタジア ～Arr.Demetori / Demetori



◆チャレンジモード

テージLv.／追加ステージ

Lv.5／進捗どうなんですか！？(進捗どうですか？)

Lv.6／ウエイトレスじゃない！(マリオネットメトロポリス)

Lv.7／疾走！最速！(疾走あんさんぶる)

Lv.8／アルメリア(純情アルメリア)

Lv.9／簪(零れ桜)

Lv.10／門番代行(ネクロファンタジア ～Arr.Demetori)



◆リリースから3周年を記念して、2カ月連続無料で楽曲追加！



リリースから3周年を迎えたことを記念して、2ヵ月連続でアップデートによる無料の楽曲追加を実施いたします。第1弾は、東方アレンジの人気楽曲「Precious Steps(エアコミケ98 Remix)」と「幻影」、「天弓天華オトハナビ」の3曲が2月16日（木）よりお楽しみいただけます。この楽曲は、ゲーム内で獲得できる通貨で解放することが可能です。また、それぞれの楽曲で遊べるチャレンジステージをお楽しみいただけます。第2弾の楽曲追加もどうぞお楽しみに。



◆【クロスフェード動画】「3周年記念！無料楽曲追加第1弾！」









◆収録曲／アーティスト

Precious Steps(エアコミケ98 Remix)／A-One

幻影／Liz Triangle

天弓天華オトハナビ／COOL&CREATE



◆チャレンジモード

ステージLv.／追加ステージ

Lv.4／Precious Steps(エアコミケ98 Remix)

Lv.7／幻影

Lv.10／天弓天華オトハナビ



◆東方スペルバブル3周年記念！フォロー&リツイートキャンペーン開催！！





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【賞品】サントラCD (3名)・ゲーミングマウスパッド(4名)・のれん(4名)・ハンドタオル( 4名)・キーリング(4名)・アクリルキーホルダー (8名)・Amazonギフト券/3000円分(3名)

【応募方法】

1. 東方スペルバブル（@touhouSB）をフォロー

2. 対象ツイートをリツイート

【応募期間】2023年2月16日（木）～ 3月1日（水）23:59まで

【当選発表】2023年3月上旬予定

※ご当選の賞品はお選びいただけません。

※ご当選された方にTwitterの東方スペルバブル公式アカウントより、ダイレクトメッセージにて賞品送付先登録フォームをご連絡いたします。







タイトル：東方スペルバブル

プラットフォーム：Nintendo Switch™

ジャンル：リズミカルパズルゲーム

配信日：2020年2月6日（木）

メーカー：株式会社タイトー

プレイ人数：1人～2人

本体価格：5,800円（税込）

CERO：A

ニンテンドーeショップURL：https://ec.nintendo.com/JP/ja/titles/70010000024387

権利表記：(C)上海アリス幻樂団／TAITO CORPORATION 2020

東方スペルバブルは東方Projectを原作とした二次創作です



DLCタイトル：東方妖々夢アレンジパック Vol.2

配信日：2023年2月16日（木）

本体価格：990円（税込）

ニンテンドーeショップURL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70050000039812.html

【関連サイト】

東方スペルバブル 公式Twitter ：https://twitter.com/touhouSB

公式サイトURL：https://www.taito.co.jp/touhouSB/

(C)上海アリス幻樂団／TAITO CORPORATION 2020



企業プレスリリース詳細へ （2023/02/16-14:46）