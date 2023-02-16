リズミカルパズルゲーム『東方スペルバブル』「東方妖々夢アレン…
［株式会社タイトー］
株式会社タイトー（本社：東京都新宿区）は、Nintendo Switch(TM)ダウンロード専用ソフト『東方スペルバブル』の追加ダウンロードコンテンツ「東方妖々夢アレンジパック Vol.2」の配信開始と楽曲追加に伴うアップデートを本日2月16日（木）に実施しました。
◆追加楽曲パック第27弾「東方妖々夢アレンジパック Vol.2」配信開始！
「東方妖々夢アレンジパック Vol.2」は、ビートまりお(COOL&CREATE)の「疾走あんさんぶる」や森羅万象の「純情アルメリア」など東方妖々夢の人気楽曲6曲と、各楽曲で遊べるチャレンジ6ステージがセットになった追加ダウンロードコンテンツとなっています。
◆【クロスフェード動画】「東方妖々夢アレンジパック Vol.2」
◆収録曲 / アーティスト
進捗どうですか？ / sumijun(Halozy) feat. ななひら(Confetto)
マリオネットメトロポリス / フーリンキャットマーク
疾走あんさんぶる / ビートまりお(COOL&CREATE)
純情アルメリア / 森羅万象
零れ桜 / 幽閉サテライト
ネクロファンタジア ～Arr.Demetori / Demetori
◆チャレンジモード
テージLv.／追加ステージ
Lv.5／進捗どうなんですか！？(進捗どうですか？)
Lv.6／ウエイトレスじゃない！(マリオネットメトロポリス)
Lv.7／疾走！最速！(疾走あんさんぶる)
Lv.8／アルメリア(純情アルメリア)
Lv.9／簪(零れ桜)
Lv.10／門番代行(ネクロファンタジア ～Arr.Demetori)
◆リリースから3周年を記念して、2カ月連続無料で楽曲追加！
リリースから3周年を迎えたことを記念して、2ヵ月連続でアップデートによる無料の楽曲追加を実施いたします。第1弾は、東方アレンジの人気楽曲「Precious Steps(エアコミケ98 Remix)」と「幻影」、「天弓天華オトハナビ」の3曲が2月16日（木）よりお楽しみいただけます。この楽曲は、ゲーム内で獲得できる通貨で解放することが可能です。また、それぞれの楽曲で遊べるチャレンジステージをお楽しみいただけます。第2弾の楽曲追加もどうぞお楽しみに。
◆【クロスフェード動画】「3周年記念！無料楽曲追加第1弾！」
◆収録曲／アーティスト
Precious Steps(エアコミケ98 Remix)／A-One
幻影／Liz Triangle
天弓天華オトハナビ／COOL&CREATE
◆チャレンジモード
ステージLv.／追加ステージ
Lv.4／Precious Steps(エアコミケ98 Remix)
Lv.7／幻影
Lv.10／天弓天華オトハナビ
◆東方スペルバブル3周年記念！フォロー&リツイートキャンペーン開催！！
東方スペルバブル公式Twitter（@touhouSB）をフォロー&リツイートでサントラCDやグッズ、Amazonギフト券などを抽選でプレゼント！ぜひ、奮ってご参加ください！
【賞品】サントラCD (3名)・ゲーミングマウスパッド(4名)・のれん(4名)・ハンドタオル( 4名)・キーリング(4名)・アクリルキーホルダー (8名)・Amazonギフト券/3000円分(3名)
【応募方法】
1. 東方スペルバブル（@touhouSB）をフォロー
2. 対象ツイートをリツイート
【応募期間】2023年2月16日（木）～ 3月1日（水）23:59まで
【当選発表】2023年3月上旬予定
※ご当選の賞品はお選びいただけません。
※ご当選された方にTwitterの東方スペルバブル公式アカウントより、ダイレクトメッセージにて賞品送付先登録フォームをご連絡いたします。
タイトル：東方スペルバブル
プラットフォーム：Nintendo Switch™
ジャンル：リズミカルパズルゲーム
配信日：2020年2月6日（木）
メーカー：株式会社タイトー
プレイ人数：1人～2人
本体価格：5,800円（税込）
CERO：A
ニンテンドーeショップURL：https://ec.nintendo.com/JP/ja/titles/70010000024387
権利表記：(C)上海アリス幻樂団／TAITO CORPORATION 2020
東方スペルバブルは東方Projectを原作とした二次創作です
DLCタイトル：東方妖々夢アレンジパック Vol.2
配信日：2023年2月16日（木）
本体価格：990円（税込）
ニンテンドーeショップURL：https://store-jp.nintendo.com/list/software/70050000039812.html
【関連サイト】
東方スペルバブル 公式Twitter ：https://twitter.com/touhouSB
公式サイトURL：https://www.taito.co.jp/touhouSB/
(C)上海アリス幻樂団／TAITO CORPORATION 2020
企業プレスリリース詳細へ （2023/02/16-14:46）
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