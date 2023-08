[株式会社ツクリエ]

東京・丸の内の創業支援施設「Startup Hub Tokyo 丸の内」では、講義やワークショップを通してビジネスアイデアを明確化し、自信を持って発表ができるようになるまでをサポートする起業家育成プログラム「THE FIRST PITCH」第2期の参加者を募集します。





イベント詳細

URL:https://startup-station.jp/eventseminar/TAA0103?event_id=E000102918





起業家育成プログラム「THE FIRST PITCH」とは





THE FIRST PITCH はビジネスプランを磨き上げ、ピッチまでを経験する、起業家育成プログラムです。昨年に続き第2期の募集を開始しました。



起業家は誰しも自分のビジネスを語る機会=ピッチを経験します。ピッチは短時間で自分のビジネスを相手に理解し、魅力的に感じてもらう必要があり、話すテクニックと魅力的な資料が必要です。



THE FIRST PITCHではStartup Hub Tokyo 丸の内のコンシェルジュ(※)が中心となり、セミナーとプログラムを通してピッチに必要な知識を身につけます。最終日には参加者が実際にコンシェルジュや一般観覧者の前でピッチをし、フィードバックをもらって卒業となります。



さらに、参加者限定のコミュニティも形成。仲間と情報共有や意見交換、また互いに壁打ちをするなど切磋琢磨し合う場所となります。コンシェルジュやコミュニティマネージャーも参加して進捗状況を確認しながら卒業までをサポートします。このコミュニティは卒業後も活用可能です。



起業を目指す仲間と共に、「未来の起業家」を目指す濃密な1ヶ月半に挑戦してみませんか?





8月28日(月)および9月9日(土)に開催されるオンライン説明会にもぜひご参加ください!

オンライン説明会詳細

URL:https://startup-station.jp/eventseminar/TAA0103?event_id=E000102916



※コンシェルジュとは

Startup Hub Tokyo 丸の内で年間4,600件を越える起業相談に対応する相談員。全員起業経験があり、今も現役で活躍する経営者。相談者が多いIT・WEB業界をはじめ、様々な分野に精通したプロフェッショナルが揃う。





<THE FIRST PITCH第1期最終日の様子>













対象





・起業するという熱い想いと具体的なアイデアがある方

・起業アイデアを発表してみたい方

・起業アイデアをビジネスにしていくステップを学びたい方

・起業を志し、切磋琢磨できる仲間と出会いたい方



スケジュール







開催概要





開催日時:2023年10月17日(火)~2023年12月3日(日)

開催形式:現地開催

開催場所:Startup Hub Tokyo 丸の内 イベントスペース

アクセス:JR東京駅 丸の内南口より 徒歩5分/JR有楽町駅 国際フォーラム口より 徒歩5分/地下鉄千代田線二重橋前駅 3番出口直結

参加費:無料



申込方法:下記URLからお申込みください。

URL:https://startup-station.jp/eventseminar/TAA0103?event_id=E000102918



申込期限:2023年9月25日(月)



※お申込みページの受講要件と注意事項を必ずご確認ください。

※参加者が定員を超えた場合、審査によって参加者を決定いたします。

※初めての方はメンバー登録(無料)が必要です。



講師





今考えているビジネスアイデアを事業構想として具体化するために、アイデアをブラッシュアップし、収益化モデル・価格やサービス内容・マーケティングなどの設計、資金計画などを解説します。





メンター





プログラム期間中のメンタリングおよびピッチ指導を行います。対話を通じて現状のあなたの強みや弱みを把握し、適切な助言を行うことで改善・成長を促します。





TOKYO創業ステーションについて





東京都と(公財)東京都中小企業振興公社が連携して設立した起業・創業に関する総合支援施設です。起業に興味のある方がまず入口としてご利用いただく「Startup Hub Tokyo」と事業計画の作成を支援する「Planning Port」の2施設を用意しています。起業を目指す方を対象に、起業・創業に関する相談窓口やイベント・セミナーなど、様々な支援メニューを無料で提供しています。



URL:https://startup-station.jp/



お問い合わせ先





Startup Hub Tokyo 丸の内 事務局

メール:info@startuphub.tokyo

電話:03-6551-2610(イベント用)



