タレントや、レーベル、IPコンテンツホルダーなどのエンタメ業界において活動を行う方々や企業に対して、収益向上を図るための包括的な活動を支援するとともに、ユーザーに対してもこれまでにない体験価値を提供することができるプラットフォーム「CYBER STAR(サイバースター)」を運営する株式会社ピアラ (本社:東京都渋谷区、代表:飛鳥貴雄、以下「当社」)は、新たなコンテンツ事業の柱としてVTuber(Virtual YouTuber)事業を開始いたしましたことをお知らせいたします。また今冬のデビューに先駆け、第1期生のオーディション募集を開始しております。







第1期生VTuber「音狼ビビ(ねろう ビビ)」





【名前】 音狼 ビビ(ねろう ビビ)

【所属】 Fairy

【X(旧Twitter)】 https://twitter.com/Cyberstar_mgr



第1期生としてデビューするタレントの名前は、「音狼 ビビ(ねろう ビビ)」に決定しました。「音狼ビビ」は、久保田正輝氏による描き下ろしで、著名なイラストレーターです。またモデラーは、まろやか牛乳氏が担当しました。名前には、以下のような意味が込められています。



・ツンデレのコンセプト

「音狼ビビ」はデザイン的にもコンセプト的にも「ツンデレ」を体現しており、愛嬌と強さが融合した魅力的なキャラクターです。

・ビビットなデザイン

キャラクターデザインはビビットな色彩と強さが絶妙に融合し、視覚的なインパクトを与えるデザインとなって います。

・歌とアートの象徴

最終的なアーティスト化を見据え、名前には「歌」や「アーティスト」そして「綺麗な」などの意味が込められています。



VTuber事業参入の背景





昨今のVTuber人気の高さからVTuberをマーケティングに起用する企業も多く、その範囲はテレビCMや企業広告等、多岐に渡り、今や芸能人やインフルエンサーと変わらないほどのPR効果をもたらすとして、様々な業界で注目されています。

当社においても、インフルエンサーキャスティング「Buzz Minutes」で開発した独自スコアロジック「Influence」を使用したブランディング施策サービスを提供しており、新たな手法としてVTuberを活用した施策が可能になること、また当社の子会社である比智(杭州)商貿有限公司では、すでに中国国内での日本IPを活用した事業を展開しており、そのノウハウを有し、優位性が担保されていることから、今後のVTuberの海外展開も視野に入れております。

さらに、当社が運営する「CYBER STAR」で、新たなエンターテインメント体験と、個のクリエイター活動の支援、さらにはファンとのコミュニケーションをシームレスに行うことができるコンテンツの利用でマネタイズが可能となることから、この度の参入を決定いたしました。



第1期生のオーディション参加者を募集中





現在Fairyでは、「音狼ビビ」の魂オーディション参加の応募を受付中です。歌唱力に自信のある方、夢に向かって日々努力している方など、多くの方からの応募をお待ちしております。当社は上場企業としてライバーを含むクリエイター育成支援を目的としたFairyを運営しております。サポート体制も充実しているので、どの事務所を選択しようか悩んでいる方にも安心して所属していただくことができます。

また当社の独自プラットフォーム「CYBER STAR」を活用し、ライブ配信はもちろんのこと、ファンクラブ開催や、デジタルコンテンツ販売など、様々な形でVTuberのマネタイズを支援いたします。





-音狼ビビVTuberオーディション概要-





【応募期間】2023年9月1日(金)~10月4日(水)23:59

【応募フォーム】https://forms.gle/okgdDGM1MwKqvVBDA

【応募条件】応募フォーム内よりご確認ください

【選考過程】1次審査:フォームの書類審査通過した方のみ募集期間終了後にメールでご連絡

2次審査:実技とZOOM面接予定

最終審査:株式会社ピアラ本社 東京(恵比寿駅)で面接予定



当社は、この度のVTuber事業の開始を契機に、「CYBER STAR」のコンテンツ強化を図ることで、自社事業だけでなくVTuberをはじめとしたクリエイター活動の支援の拡充を進めてまいります。







【株式会社ピアラ 会社概要】

商号 :株式会社ピアラ

代表者 :代表取締役社長 飛鳥 貴雄

所在地 :〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

設立 :2004年3月

事業内容 :1.ECマーケティングテック事業 2.広告マーケティング事業

資本金 :851百万円(2023年6月末)

証券コード:東京証券取引所プライム市場(証券コード:7044)

関連会社 :比智(杭州)商貿有限公司 、 PIATEC(Thailand)Co., Ltd. 、

株式会社PIALab. 、 台灣比智商貿股份有限公司 、

CHANNEL J(THAILAND)Co., Ltd. 、 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd.

株式会社ピアラベンチャーズ、株式会社P2C、one move株式会社

URL :https://www.piala.co.jp/



2023/09/11