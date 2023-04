[Astute Analytica]

2023年の米国臨床検査サービス市場では、病院部門が44.1%以上の主要シェアを占めています。





調査期間:2023年1月3日~3月30日



調査機関:調査委託先 : 株式会社 アストゥリアス・アナリティカ



調査対象 : 全米のあらゆる規模の組織から、合計510名のリーダーが参加しました。



有効回答数 : (510人)



調査方法 : 電話調査300人、インターネット調査210人



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業間で実施されました。



調査結果 :



質問:米国の臨床検査サービス市場の規模は?



米国の臨床検査サービス市場は、2023年から2030年にかけて年平均成長率4.2%で2022年の930億ドルから2030年には1256億ドルに達すると予測されます。



また、デジタル病理システムの急速な技術進歩も市場成長を後押ししていると思われます。デジタル写真、コンピュータ化、ロボット光学顕微鏡、多数の光ファイバー接続はすべて、業界を前進させるのに役立っています。ホールスライドイメージングは、従来の光学顕微鏡よりも多くの利点を持つそのようなアプローチの1つであり、この市場で有益なチャンスを生み出すと予測されている。ヘルスケアにおける人工知能(AI)の使用は増加しており、病理診断などのヘルスケアサービスの多くの要素にAIを組み込むことで、患者ケアの質を高めることが重視されています。



質問:米国の臨床検査サービス市場の成長を促進する主要因は何か?





糖尿病、心不全、慢性閉塞性肺疾患(COPD)など、迅速な治療が必要な疾患を持つ高齢者人口の堅調な伸びと相まって、慢性疾患管理のための臨床検査サービスの成長は、早期診断サービス市場の需要を刺激する重要な力となっています。臨床検査サービスは、診断や検査結果など、医療システムで必要とされる流通を最適化することにつながった患者データを迅速に提供します。これにより、医師が医療サービスのさまざまなレベルにわたって適切な臨床および診断の決定を行うことができる信頼性の高い正しい検査結果が維持・提供され、臨床検査サービス市場の需要を増幅させると予想されます。

中産階級が増加し、都市化が加速する中で、人々はより座りがちな生活様式をとるようになっています。このため、肥満率や糖尿病などの疾病の発症率が上昇しています。もう一つの健康上の懸念は、世界的なパンデミック(世界的大流行)です。過去10年間のパンデミックは、感染症の蔓延の速さを明確に示しています。

- ラボの効率化を目的としたデジタルパソロジーの利用が増加していること、がんの発生が増加していること、医薬品開発やコンパニオン診断におけるデジタルパソロジーの応用が拡大していることなどが、市場の成長に寄与しています。デジタルパソロジーは、コストの削減、納期の短縮、専門知識の提供により、ラボの効率化を支援します。患者や臨床医は診断の意思決定をラボのデータに依存しているため、ラボの効率向上は極めて重要です。診断検査は、迅速かつ正確に実施され、報告されなければなりません。



質問:米国の臨床検査サービス市場はどのようにセグメント化されていますか?



米国の臨床検査サービス市場は、以下のように区分されます。



テストタイプ別





クリニカルケミストリー検査

内分泌化学検査

定期的な化学検査

治療薬モニタリング(TDM)検査

特殊な化学のテスト

その他の臨床化学検査

微生物検査

感染症検査

移植診断検査

その他の微生物検査

ヘマトロジー検査

免疫学的検査

細胞診検査

遺伝子検査

乱用薬物検査





アプリケーション別





バイオ分析・ラボケミストリーサービス

トキシコロジー検査サービス

細胞・遺伝子治療関連サービス

前臨床・臨床試験関連サービス

創薬・開発関連サービス

その他



エンドユーザー別





ホスピタルズ

政府関係者

医療関係者

クリニカルズ・ラボ

製薬会社

その他



質問:タイプ別では、どのセグメントが市場を支配しているのか?



臨床化学検査は、診断医学の重要な分野であり、成長し続けています。米国では、より多くの医療従事者が病気の特定や治療におけるこれらの検査の価値を認識しているため、これらのサービスに対する需要が高まっています。



臨床化学検査は、電解質、酵素、タンパク質、ホルモン、その他の化学物質を含む、体内のさまざまな物質を測定するために行われます。これらの検査は、患者さんの全体的な健康状態に関する重要な情報を提供し、治療方針の決定に役立てることができます。



質問:アプリケーション別では、どのセグメントが市場を支配しているのか?



アプリケーション別では、生物分析・ラボケミストリーサービスが2023年の米国臨床検査サービス市場で60%以上のシェアを占めており、このセグメントは今後数年間もその優位性を維持すると予測されます。しかし、毒物検査サービスは、5.2%という最も高いCAGRで成長する。



現在、バイオ分析およびラボケミストリーサービスに対する高い需要があります。これは、生化学や薬学研究の人気が高まっていることに加え、これらの分野でより正確で精密なデータが必要とされているためです。



質問:米国臨床検査サービス市場の主要プレイヤーは?



この市場分析は、主要な業界参加者の詳細な情報を網羅しています。市場の主要なプレーヤーは、Qiagen Inc.、Opko Health, Inc.、Abbott Laboratories, Charles River Laboratories, Johnson & Johnson, Roche Laboratories, Pfizer Inc, Eli Lilly, Novartis Laboratories, Merck Inc, Astrazeneca, Arup Laboratories, Davita, Inc.の一部です、 Siemens Healthcare Limited, Viapath Group Llp, Almac Group, Neogenomics Laborateries, Eurofins Scientific, UNILABS, SYNLAB International GmbH, H.U. Groups Holdings, Inc., Sonic Healthcare, ACM Global Laboratories, Amedes Holding GmbH, BioReference Laboratories, Inc など有力企業.



調査結論:



病原体が媒介する疾患の早期発見や効果的な治療のために、いくつかの新しい分子診断技術がますます使用されるようになってきている。先進的な分子診断技術は、従来の実験室技術と比較して、迅速なターンアラウンドタイム、高いサンプルスループット、反応の多重化、特異性、より良い精度、デバイス感度の向上など、いくつかの技術的利点を提供します。



詳細については、aamirbeg@astuteanalytica.com までメールでお問い合わせください。



私たちについて:

