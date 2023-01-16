株式会社kyogokuが展開する美容ブランド「KYOGOKU…
［株式会社Kyogoku］
株式会社kyogokuが展開する美容ブランド「KYOGOKU PROFESSIONAL」はオンラインから販売を開始いたしました。
現在は、一部の「loft」さんの店舗や「musée de peau青葉台店（ミュゼドポウ青葉台）」さんでも販売をさせていただいております。
そして、この度「ウエルシア薬局」さんでも「KYOGOKU PROFESSIONAL」の商品をご購入いただけることとなりましたので、この場をお借りしご報告をさせていただきます。
販売中のウエルシア薬局の店舗（160店舗）
戸塚店
辻堂店
港北東急Ｓ．Ｃ．店
瀬谷駅北口店
横浜西口店
アトレ大井町店
池袋店
港南台バーズII店
金沢文庫西口店
楢原コピオ店
砧店
ルピア函南店
赤羽台店
太閤店
新沢田店
小田原寿町西店
長岡駅前店
西宮浜松原店
上尾栄店
上尾本町店
秩父宮地店
秩父影森店
菖蒲店
玉村店
本庄日の出店
新潟三条店
秩父小鹿野店
沼田店
渋川行幸田店
熊谷赤城店
上尾春日店
本庄西五十子店
プラザ北本店
沼田バイパス店
館林大街道店
イオン上里SC店
新潟水原店
長岡古正寺点
五泉店
新潟さつき野店
新潟小出店
伊勢崎八寸点
安中店
新潟大学前店
柏崎米山台点
上越大潟店
十日町住吉店
妙高栗原店
安中郷原店
南魚沼六日町店
群馬大泉店
伊勢崎赤堀店
佐渡新穂点
佐渡両津店
本庄万年寺点
三条保内店
下仁田点
新潟横七番町店
滑川つきのわ店
佐倉染井野店
川口領家店
市原五井店
蕨塚越店
南柏店
宇都宮平松本町店
川口北園店
守谷ひがし野店
吉川栄典
松戸五香店
大平店
さいたま深作店
草加金明店
柏酒井根店
小山犬塚店
越谷東大沢店
茨城境町店
千葉東寺山コープ店
宇都宮テクノポリス店
柏しいの木台店
北柏店
山武成東店
ライフガーデン新浦安店
小山城東店
市川国府台店
小山駅南町点
さいたま原山店
流山西初石店
白井冨士店
小山雨ヶ谷店
君津中島店
伊奈栄店
流山おおたかの森店
足立西新井店
さいたま原山2号店
千葉宮野木台店
草加瀬崎店
白岡点
本庄児玉南店
美しが丘店
新百合ヶ丘店
今泉店
青島店
東戸塚アネックス店
富士南店
ベイドリーム清水ＳＣ店
浜松初生店
HAC横浜南太田店
三木青山店
ダックス 小倉西店
ダックス イオンモールＫＹＯＴＯ店
新座野火止店
狭山北入曽店
入間武蔵藤沢店
日高高麗川店
青梅新町店
東久留米本町店
朝霞駅東口店
嵐山東口店
川島上伊草店
越谷登戸店
越谷宮本店
加須店
柏南増尾店
西那須野南郷屋店
横浜大豆戸点
宇都宮今泉新町店
宇都宮双葉店
鹿沼貝島店
真岡熊倉店
横浜綱島東店
小田原南鴨宮店
大和南店
目黒青葉台店
太田岩瀬川店
太田新道町店
深谷上野台店
足利福居店
みどり笠懸店
古河鴻巣店
上田山口店
松本渚店
みらい平駅前店
行方玉造店
神戸西山店
富士宮阿幸地店
名古屋代官町店
石和店
甲斐開国橋店店
甲府池田店店
富士吉田店
甲府若松店
甲府富竹店
塩山北店
甲府昭和店
山梨七日市場店
富山奥田店
高岡佐野店
加賀作見店
金沢有松店
射水小杉店
KYOGOKUグループホームページ
KYOGOKU PROFESSIONALのその他の製品や、プレリリース情報などは、公式のHPやECサイトをご確認ください。
「KYOGOKU PROFESSIONAL」
https://kyogokupro.com/
「KYOGOKU Youtube short」
https://www.youtube.com/channel/UCGPikg9zMu8lyZgZhNk2mnA
「Kyogoku Professional / CBD」
https://kyogokupro.com/cbd
「KYOGOKU SALON」
https://kyogokusalon.com/
「京極アカデミー」
https://kyogokuproemy/
企業プレスリリース詳細へ （2023/01/16-17:46）
データ提供
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