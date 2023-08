[ライフオンプロダクツ株式会社]

インテリアアイテムとしても活躍する加湿器が登場。明かりと香りが楽しめ、リラックスタイムがより充実したものに。コードレスのため置く場所を選ばない利便性も。



「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社(本社:大阪府大阪市 代表取締役:池田 祐一)による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products(ライフオンプロダクツ)」。

Life on Productsでは2023年冬の新作、「アロマストーンコードレス加湿器 ライト機能付」を2023年8月21日(月)より販売開始、発売に先がけオフィシャルストア(https://lifeonproducts-online.com/ )では2023年8月4日(金)より予約受付を開始いたします。





きらめくアロマストーンが華やか。空間も心も潤う癒しの加湿器。









アロマストーンにアロマオイルを数滴。

電源をオンにするとミストと一緒に柔らかい香りが立ち上ります。

ライトをつければアロマストーンが輝く、スタイリッシュなインテリアに。

※アロマオイルは付属しておりません。



Life on Products(ライフオンプロダクツ)

「アロマストーンコードレス加湿器 ライト機能付」 LCAHF002

価格:2,970円(税込)

商品ページ:https://lifeonproducts.co.jp/product/lcahf002/





【POINT1■癒しのアロマストーン】

アロマストーンにお好みのアロマオイルを垂らすだけで、ミストと共に香りがふわりと広がります。

加湿をしない季節は素敵なインテリアに。







【POINT2■華やかなライト機能】

柔らかい光がアロマストーンを美しく照らし、潤い・香りに加え目でも楽しめる加湿器です。

ほのかな明かりで寝室にもお勧めです。







【POINT3■オートオフの安心設計】

一定の時間が経過すると自動で電源オフ。

うっかり消し忘れても安心です。







【POINT4■間欠運転モード】

一定間隔で運転・停止を繰り返す間欠運転モードを搭載。

乾燥レベルやシーンに合わせて使えます。







【POINT5■抗菌率99.9%を実現するSIAAマーク取得製品】

本体・タンク・給水軸カバーに銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現。

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。







商品仕様









商品名・・・・・・・・・・・・・・・アロマストーンコードレス加湿器 ライト機能付

品番・・・・・・・・・・・・・・・・LCAHF002

カラー・・・・・・・・・・・・・・・ナチュラル/ダークブラウン

セット内容・・・・・・・・・・・・・本体、吸引軸キャップ、交換用吸引軸×3、ストーンセット、

USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)

材質・・・・・・・・・・・・・・・・本体:ABS・PCTG、タンク:ABS

サイズ/重量(約)・・・・・・・・・85×86×165mm / 200g

電源・・・・・・・・・・・・・・・・DC5V 0.8A

消費電力・・・・・・・・・・・・・・4W

電源コード(約)・・・・・・・・・・USBコード:900mm(Type-C)

加湿能力(約)・・・・・・・・・・・35ml/h(±15ml)

タンク容量・・・・・・・・・・・・・400ml

推奨面積(約)・・・・・・・・・・・パーソナル

満充電時の合計使用可能時間(約)・・連続運転:3時間、間欠運転:5時間

充電電池・・・・・・・・・・・・・・リチウムイオン電池 3.7V、1200mAh 14.8Wh

充電時間(約)・・・・・・・・・・・3時間

オートオフ(約)・・・・・・・・・・連続運転:6時間、間欠運転:12時間





販売情報







■2023年8月4日(金)よりLife on Productsオフィシャルストアにて予約受付開始

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcahf002



■2023年8月21日(月)より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始





ブランドコンセプト







ー暮らし、イロドルー



あなたの心を愉しさでイロドル。



日々手にとるモノ、 目に触れるモノ

様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を



「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。



ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、

潤い、心満たされる時間と体験になるように。



モノがあるよろこびを。

ココロ満たされるよろこびを。





会社概要











[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[URL] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供









企業プレスリリース詳細へ (2023/08/04-19:16)