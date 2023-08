[世界がん撲滅サミット2023実行委員会]



2023年11月3日(金・祝)正午より大阪国際会議場で開催される『世界がん撲滅サミット2023 in OSAKA』(https://cancer-zero.com)。







このたび、当日行われるEU代表講演に欧州臨床腫瘍学会の重鎮で、肉腫、ゲノム医療、免疫腫瘍学、がん予防などの世界的ながん医療の権威ジャン=イヴ・ブレイ教授が緊急来日することが決まった。







ジャン=イヴ・ブレイ氏は2019年の欧州臨床腫瘍学会会長を務めた人物で、米国医学アカデミーの最高峰の賞を受賞。またがん撲滅を目指すフランス初の病院連盟会長やEU内の希少がん患者のケアを行うネットワークディレクターを務め、著しい成果を上げるなど、世界が注目する大物だ。



同氏は、約4000年近いがんとの戦いに人類が連携してピリオドを打とうというがん撲滅サミットの理念に共鳴。『世界がん撲滅サミット2023 in OSAKA』への参加を熱望したという。ノーベル賞候補の1人である中村祐輔氏とも長年の親友で、親日家としても知られており、日本の刀剣の収集家でもある。





こうした海外ネットワークの構築について『世界がん撲滅サミット2023 in OSAKA』代表顧問・提唱者の中見利男氏は、こう言う。

「民間レベルでついに米国のラテイン教授、EUのジャン=イヴ・ブレイ教授の来日が実現します。これは日本でも画期的な出来事です。皆さんもぜひ世界の先端がどこを目指しているのかを知り、がん医療の情報リテラシーをさらに強化していただきたいと思います」



現在、『世界がん撲滅サミット2023 in OSAKA』入場エントリー(入場無料)を大会HP(https://cancer-zero.com)より受け付けている。一度に4名様までの登録が可能。応募多数の場合は抽選となる。





あなたもぜひ参加されてみてはいかがだろうか。



