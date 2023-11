[東亜産業]

配合成分ググルの力! 止まらない暴食に吸って食事量を減らす



Future Technology株式会社(本社:鹿児島県出水市、代表:深井昭匡)※1は、2023年11月7日(火)より、神経内科の医院長と共同開発したダイエットサポートニコチンレススティック「META-SLIM」の販売を開始いたします。



最新誘導加熱式デバイス(IQOS ILUMAなど)でご使用いただけます。発売からブランド累計販売数6億本突破!



Future Technology株式会社は、企画・開発・製造を一貫管理するメーカーとして、ノンニコチン市場の拡大を目指し、自社The Third IZUMIシリーズに加え、N-FREE,NICOLESSなど外部企業とのアライアンス商品(事業提携)も鹿児島県出水市の自社工場で製造しています。



そして今回、第2弾のCBD配合商品「CBD HEAL ~The Third IZUMI~」に続く第3弾として、ダイエットサポート商品となる「META-SLIM」を発売いたします。





「META-SLIM」は、これまで培った技術を活かし、ノンニコチン茶葉スティックに注目成分「ググル」を配合!

ニコチン0mg※2、カロリー/糖質/脂質ゼロ!※3

IQOS ILUMAにも対応しています。



カロリーや糖質が気になる・・・でも食べたい・・・ そんな時こそ!喫煙置き換えダイエット

食事や間食をしたい時に代りに喫煙することで食事量を抑えられ、減量できる新しいダイエット法です!!



【会社HP】https://futuretechnology.jp/

【公式サイト】https://the3rdfree.com/



※1:株式会社東亜産業のグループ企業

※2:第三者機関にて非検出確認済み

※3:食品として摂取しないため







ググルとは? ~ダイエットサポートに、東洋科学の力!~







ググル(グッグル、グーグル)は、古代インドより樹液から抽出されるエキスが薬として用いられる事もあったほど、親しまれています。

高温で一気に加熱する事により、ググルの芳香成分を効率よく実感することができます。



今ダイエット業界で話題の『アーユルヴェーダ』には体質を改善し、安らぎのダイエットサポート効果があると言われています。

アーユルヴェーダにおいて最重要ハーブであるググルを、リラックスタイムに最適なFuture Technology株式会社のノンニコチンスティックに採用することで、ググルの魅力は最大限引き出されます。





神経内科の医院長と共同開発 ~「香りと食欲」は連動しています!~







■脳に直接アプローチしてダイエットサポート

皆さんも、鰻屋さんの香りやお肉を焼いたときの香ばしい香りで、食欲がかき立てられることもあるかと思います。香りと食欲は密接に結びついています。私たちは脳の満腹中枢から信号を受け取ることで「満腹感」を感じ、脳の摂食中枢から信号を受け取ることで「食欲」を感じます。香りによって気持ちや気分は大いに影響を受けますので、香りから生活習慣を見直すことは効果的な方法です。



■継続できないダイエットの落とし穴

やせたいと思っている人は、「できるだけ早くやせたい」と焦りがちです。また、ダイエットをするときは、最初ほどモチベーションが高いものでもあります。そのため、ダイエットに臨む人の多くは、「これから 1ヵ月間で10kg やせるぞ!」などといったムチャな計画や運動で大変な思いをして継続不可になるなどこれが大きな落とし穴なのです。



■結論「続けることが大事」です

本製品は今まで続けていた喫煙習慣を置き換えるだけなので続ける事が可能です。







商品詳細 ~新しい喫煙体験を~





【商品名】META-SLIM

【発売日】2023年11月7日(火)

【価格】 600円(税込)

【ニコチン】ニコチンフリー

【販売先】

公式サイト: https://the3rdfree.com/metaslim/

楽天:https://item.rakuten.co.jp/cieast/ft-mtslm-001/

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0CMV61YC9?ref=myi_title_dp

Yahoo:https://store.shopping.yahoo.co.jp/futuretechnology01/ft-mtslm-001-m-10.html



※ニコチンは含まれておりませんが、駅や空港、病院等の公共機関や喫煙が禁止されている場所、健康増進法で喫煙が禁じられている場所での吸引はしないでください。





Future Technology 株式会社 について





皆様の健康と最高の喫煙体験を追求するため、我々は今後も研究と開発に全力を注いで参ります!



■会社概要

会社名:Future Technology株式会社(株式会社東亜産業のグループ企業)

本社:〒899-0501 鹿児島県出水市野田町上名6504

東京支社:〒101-0021 東京都千代田区外神田2-5-12

代表取締役:深井昭匡

資本金:1000万円

HP:https://futuretechnology.jp/

オンラインストア:https://the3rdfree.com/

Twitter:@officialthe3rd1 https://twitter.com/officialthe3rd1

Instagram:@the.third_officia https://www.instagram.com/the.third_official/



