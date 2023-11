[Jackery Japan]

Amazon目玉商品のJackery Solar Generator 300 Plusが特別価格で購入可能!さらに新商品が当たるSNSキャンペーンも開催!



ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニー・Jackeryの日本法人である株式会社Jackery Japan(所在地:東京都港区)は、2023年月11月13日(月)0時から12月1日(金)23時59分まで、Amazon店と公式サイトで「一家に一台、エコなエネルギーが今ならお得!」をテーマとするブラックフライデーセールを実施します。今年発売したリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載しているPlusシリーズ製品(https://bit.ly/3FU6fzO)を含める40品目以上の製品が最大40%オフで購入いただきます。また、Jackery Japan公式X(旧Twitter)およびInstagramアカウントでは12月発売予定の新商品、またはQuoカードPayをプレゼントするキャンペーンも11月17日(金)より実施いたします!







■セール期間:11月13日(金)~12月1日(金)

■セール開催店舗

Jackery公式Amazon店:https://bit.ly/3FXDK4i

Jackery公式サイト:https://bit.ly/479WMQK

公式サイトでメールアドレスを入力することで、Jackeryキャリーカート、LEDランタンなどのブラックフライデー特別ギフトが当たります!(2023年12月1日まで)

※割引率は店舗により異なる場合がございます。詳しくは各店舗にてご確認ください。



■SNSキャンペーン



賞品:Jackery Explorer 100 Plus 2名様(12月に発売予定)

1000円分のQuoカードPay 50名様



詳細はJackery Japan X &Instagram公式アカウントよりご確認いただけます。

X:https://twitter.com/jackeryjapan

Instagram:https://www.instagram.com/jackeryjapan

応募期間:

11月17日(金)~12月1日(金)



今年の「Amazon ブラックフライデー」は、「さぁ、ビッグセールで最高のご褒美を。」をテーマとして11月24日(金)から12月1日(金)まで開催し、自分へのご褒美やプレゼントにぴったりな商品が多数揃っています。

Jackeryのポータブル電源とソーラーパネルは、キャンプ、車中泊などのアウトドアだけではなく、もしも長期停電になった時の活用はもちろん、家庭での節電やエコなライフスタイルにも役立ちます。当社本年度のブラックフライデーセールのテーマを「一家に一台、エコなエネルギーが今ならお得!」として、ご家族の安全を守るために、あるいは電気代を減らしながら環境に優しいエコなライフスタイルを実現するために、お得に楽しくショッピングできる、この機会をぜひご活用ください!



売れ筋商品(40%オフ)





■高速充電対応モデル:Jackery Solar Generator 1000 Pro 100W



・容量1002Wh・定格出力1000Wと100Wのソーラーパネルのセット商品

・3~4人家族のキャンプや防災用におすすめ!

・使える主な電気製品:電気毛布、小型電気ケトル、ヘアアイロン

通常価格:179,900円



セール価格:107,940円(40%オフ)



5%OFF割引クーポン:JK1000pro



クーポン対象製品:Jackery ポータブル電源 1000 Proおよびセット製品



製品ページ:https://bit.ly/3MGDmLr







人気の新製品





■リン酸鉄小型モデル: Jackery Solar Generator 300 Plus 40mini



・容量288Wh・定格出力300W。リュックに入る小型モデルと40Wのソーラーパネルのセット商品。

・ソロキャンプ、一人暮らしにおすすめ!

・使える主な電気製品:スマホ、LEDライト、電気毛布、ノートPC

通常価格:49,900円



セール価格:37,425円(25%オフ)



5%OFF割引クーポン:JK300plus



クーポン対象製品:Jackery ポータブル電源 300 Plus及びセット製品



製品ページ:https://bit.ly/3MFqd52







■Jackeryのスタンダードモデル:Jackery Solar Generator 1000 Plus 100W

・容量1264Wh、定格出力2000Wで99%の家電が動かせるポータブル電源と100Wのソーラーパネルのセット商品。

・キャンプなどの屋外でもいつもの家電が使えます。停電対策にもおすすめ。

・使える主な電気製品:ホットプレート、電気ケトル、ドライヤー



通常価格:202,800円



セール価格:141,960円(30%オフ)



5%OFF割引クーポン:JK1000plus



クーポン対象製品:Jackery ポータブル電源 1000 Plus及びセット製品



製品ページ:https://bit.ly/3SBbUSU







■大容量の長寿命モデル:Jackery Solar Generator 2000 Plus 200W



・容量2042Wh、定格出力3000Wのポータブル電源と200Wのソーラーパネルのセット商品

・ファミリーキャンプや長期間の停電時も安心

・使える主な電気製品:電子レンジ、エアコン、家庭用冷蔵庫

通常価格:355,000円



セール価格:248,500円(25%オフ)



5%OFF割引クーポン:JK2000plus



クーポン対象製品:Jackery ポータブル電源 2000 Plusおよびセット製品



製品ページ:https://bit.ly/3Szqr1z











Jackeryについて







2012年、アメリカ・カリフォルニア。「グリーンエネルギーをあらゆる人に、あらゆる場所で提供する」という、壮大なビジョンのもと、私たちJackery は、誕生しました。

2016 年には、世界初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2 年後には、世界初のポータブルソーラーパネルを開発しました。



製品を世に生み出すだけでなく、「あらゆる人に、あらゆる場所で」というビジョンを実現させるため、少しでも軽く、少しでも出力を高め、あらゆる安全機能を追加して、製品を日々向上させています。



私たちが、「あらゆる人に、あらゆる場所で」提供したいのは、ただのエネルギーではありません。私たちは、冒険に、アウトドアに、グリーンエネルギーをもたらしたい。ソーラーパワーという、限りのないクリーンなエネルギーをもたらしたい。Jackery はこれからも、世界中の冒険家やアウトドア愛好家たちがサステナブルな方法で自然を楽しみ、地球を守り、協力しあえるよう、太陽光という贈り物を生かして、全力でサポートを行なっていきます。グリーンエネルギーが、当たり前になるその日まで。私たちの冒険はつづきます。

- Explore further with Jackery solar -





会社概要





会社名:株式会社Jackery Japan

所在地:東京都港区新橋1-11-2 I/O SHIMBASHI 2F

事業内容:ポータブル電源とソーラーパネルの販売

公式サイト:https://www.jackery.jp

X(旧Twitter):https://twitter.com/jackeryjapan

Instagram:https://www.instagram.com/jackeryjapan

Facebook:https://www.facebook.com/jackeryjapan

TikTok:https://www.tiktok.com/@jackeryjapan

LINE:https://page.line.me/jackeryjapan

YouTube:https://www.youtube.com/JackeryJapan





企業プレスリリース詳細へ (2023/11/13-12:46)