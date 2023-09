[株式会社ワコム]

株式会社ワコムと、デジタル環境での創作に注力するクリエイターの支援組織Trojan Horse was a Unicorn (THU)は、クリエイターやクリエイティブ・コミュニティに寄り添い、夢の実現を支援する取り組みの一環として、日本における新たな活動を共同で開始することに合意しました。





第一ステップとして、今年9月20日から23日まで石川県加賀市で開催されるTHU JAPANに、ワコムも参加いたします。 THU JAPANは、体験談やエピソードなどを巧みに使う「ストーリーテリング」の技法により、参加者同士がじっくり向き合う場(=Retreat)を通して、相互理解や共感を促進することに重点を置いており、ジャーナリズム、アニメーション、伝統工芸、お笑い、音楽などさまざまな分野から、「ストーリー」を語る人々が集います。まさに、「イノベーションとコラボレーションの実験場」ということもでき、全参加者の交流や協力を通して、これまでとは一線を画した新しい方法や手法によって、日本のクリエイターとクリエイティブ・コミュニティの未来を切り開くお手伝いができればと願っております。



加賀市は、「数々の魅力にあふれた隠れ家(=Retreat)」と言っても過言ではありません。見るものをとりこにする美しい自然、人々をうならせる美味しい食事と食材、温かく迎え入れてくれる地域の人びと、そして伝統工芸の匠の歴史は、「世界中のクリエイターやアーティストの天国」と呼ぶにふさわしい条件を備えています。THU JAPANと加賀市のパートナーシップによって、この地は、「クリエイターたちの家」あるいは、「故郷」となることでしょう。



今回、ワコムが加わることで、クリエイターのための新たな「つながり(ハブ)」が生まれます。加賀市が世界へ向けて開かれ、ローカルとグローバルの両方の観点でクリエイティブ・コミュニティがこの試みに参加することが可能になります。加賀はクリエイティブ産業の革新にとって理想的な場所であり、このパートナーシップがここから始まる理由も、そこにあります。



さらにワコムは、「アート、テクノロジー、学び」を、中長期および社会的な視点から、持続的に支えていく取り組みを実践する団体である「コネクテッド・インク・ビレッジ」とともに、THU JAPANとの協力を進めます。「クリエイションのための道具」の提供者として、これまでに培ってきた技術や経験に加え、コネクティッド・インクの活動を通じて様々なコミュニティと共に創っているコンテンツも提供していきます。



ワコム、コネクテッド・インク・ビレッジ、THU JAPANの協力は、今年11月17日、18日に東京で開催されるイベント 「コネクティッド・インク」へと、つながっていきます。マンガやイラストレーションに留まらず、音楽や身体表現など、多様なクリエイティブの取り組みを、関係するさまざまなテクノロジーと掛け合わせて、いくつもの新しい試みに挑戦します。また、加賀で開催されるTHU JAPANからの知見やコンテンツなども紹介される予定です。



株式会社ポリゴン・ピクチュアズ代表取締役で、「THU Japan 2023」プロデューサーの 塩田 周三氏は、以下のように語っています。

「よりクリエイティブな世界の実現に向けて志を共にするワコムとTHUが、日本が誇る伝統と文化が交差する街、加賀市にて開催されるTHU Japanを機に手を携える事に大きな喜びを感じます。あらゆる営みは本来クリエイティブである、そしてクリエイティビティの根幹には必ず物語が在る、と言うテーマに基づき、世界各国から集まる方々が四日間に渡り対話します。ワコムとの協力関係の下、とてつもない新しいムーブメントが生まれる事を期待致します。」



加賀市長の宮元 陸氏は、以下のように語っています。

「ワコムにもご協力をいただけることを大変ありがたく感じております。ワコムはアート、クリエイティブの分野で優れた製品とサービスを提供し、共に素晴らしいイベントを創り上げくださるものと期待しております。当市では、 『人材育成』を重要視し、教育改革とデジタル人材の育成に取り組んでまいりました。クリエイティブな発想は全ての産業の基本となるもので、新たな可能性をもたらすものと信じております。THU開催は、世界レベルのクリエイターから直接、学ぶことのできる貴重な機会です。この開催をきっかけにデジタル人材の育成、さらにはアジアにおける拠点となる『クリエイターハブ』の構築を目指して取り組んでまいります。」



ワコムの代表取締役社長兼CEOの井出信孝は、以下のように語っています。

「人間の描く・書く道具をご提供しているワコムが、THU及びTHU JAPANのコミュニティの仲間となり、新しい体験を創っていくスタートを切ることができて大変嬉しく思っております。人間の社会にとって必要不可欠な「クリエイティブ・アート」を様々なアプローチで盛り上げていきたいと考えています。THUのコミュニティ、加賀市、ワコムとコネクテッド・インク・ビレッジのコミュニティを掛け合わせたときに、どんな新しく意味深い体験を創ることができるだろうと夢想するだけでワクワクします。この素晴らしい協力の第一歩をTHU JAPANで踏み出し11月のコネクティッド・インクでのイベント、さらにその先へと、私たちの旅を続けていきたいと思います。」



【Trojan Horse Was a Unicornについて】

2013年設立の「Trojan Horse Was a Unicorn(トロイの木馬はユニコーンだった)」(通称THU)は、クリエイターに”インスピレーション”と”前進する力”を与え、クリエイターがクリエイティブな世界の扉を開くことをミッションとしています。 THUは、テクノロジー、アート、クリエイティビティに焦点を当てたグローバルイベントにとどまらず、デジタルエンタテインメントとインタラクティブ業界の垣根を越えてつながり合うネットワークエコシステムです。年に一度、世界中のクリエイターが“体験”を求めて集まるイベントを軸に、オンラインイベントや世界の都市で開催されるローカルギャザリング、グローバル規模でのリクルートセッション「キャリアキャンプ」などを開催しています。



【ワコムについて】

株式会社ワコム(東証プライム: 6727)は、デジタルペンの技術を通して、「デジタルで描(書)く」体験をお客様の様々なニーズに合わせてお届けする、「テクノロジー・リーダーシップ・カンパニー」です。ワコムのペンタブレット製品は、全世界150以上の国と地域で、映画制作や工業デザインのスタジオ、デザイナー、マンガ家などのプロクリエイターから、趣味でイラストや写真加工を楽しまれる方まで幅広くご愛用いただいております。また、「書いて学ぶ」ことが欠かせない学校や塾など教育の現場、医療現場での電子カルテ等の記入、金融機関等での各種申込書、クレジットカードの電子サイン用にも、ワコムの製品は使用されています。さらには、オフィスや家庭で使われているデジタルペンを搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン向けにもワコムのペン技術をOEM提供しており、多くのモバイルIT機器に搭載いただいています。 ワコムはこれからも、最先端技術との連携も視野に入れた新しいデジタルペンの体験と価値をお届けしてまいります。



