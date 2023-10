[株式会社FABRIC TOKYO]

CUSTOM WEAR for ALLをビジョンに、カスタムオーダーのビジネスウェアブランドを展開しているFABRIC TOKYOは、このたびジャージー素材のオーダーセットアップコレクションをリリースしたことをお知らせします。

ストレッチ性の高さで動きやすく快適に、かつビジネスウェアとしてのきちんと感も兼ね備えたジャージー素材のアイテムは、生地の伸縮性からオーダーでの縫製が難しく、約3年の開発期間をかけ販売に至っています。

価格はセットアップで44,000円(税込)から、ジャケット26,000円(税込)から、パンツ18,000円(税込)からで、全国のFABRIC TOKYOのリアル店舗、およびECサイトで購入可能です。







昨今、リモートワークやテレワークなど、働き方が大きく変わり、企業の服装規定もカジュアル化が進んできたことで、「ジャージー素材」「ナイロン素材」「スウェット地」などのカジュアルな素材でできたビジネスウェアも増えてきました。

一方で、スポーティーな衣類に多く用いられる素材のため、「着心地は楽だけど仕事では着づらい」「カジュアル過ぎる」と敬遠する人も少なくありません。



そこでFABRIC TOKYOは、着心地の快適さは保ちつつ、見た目のカジュアルさを抑える加工を施した、ビジネスシーンで活躍するジャージー素材のオーダーセットアップコレクションをリリースいたしました。

ジャージー素材は非常にストレッチ性が高いため、オーダーでの縫製が難しく仕上がりサイズにブレが発生することが課題でしたが、約3年の開発期間で試作を重ね、FABRIC TOKYO独自のサイズ展開ロジックを考案、販売に至っています。



ジャージーのストレッチ性とスーツとしての見た目を兼ね備えたビジネスウェアの新定番





ジャージー生地の最大の特徴は「高いストレッチ性」です。

衣類に用いられる生地の製造方法には、おもに「織り」と「編み」の2種類の手法がありますが、ジャージー生地は、ニットやTシャツと同じ、「編み」で作られるため、高いストレッチ性を発揮します。このストレッチ性によって「着心地の快適さ」「動きやすさ」を実現しています。



ジャージー生地で作られたジャケットは、カーディガンのような滑らかな着心地なので気軽に羽織れるのがメリット。普段着ているスーツに窮屈さを感じている方でも、ジャージー生地で作られたジャケットならストレスを感じにくい仕上がりになります。

高いストレッチ性を持ち、快適な着心地を叶えるジャージー生地ですが、ポリエステル特有の光沢があるため、カジュアルに見えてしまうというデメリットがありました。

FABRIC TOKYOではジャージー素材ながらも、スーツのような仕立て映えを実現するため、生地の収縮率をコントロールし、生地のハリが出る加工を施しました。



化学繊維特有の光沢を控えてウールスーツのようなドレッシーさのあるジャージーコレクションは、窮屈さを感じることなく快適に過ごすことができ、リモートワークが普及し自宅で働く方も増えている昨今のビジネスウェアの新定番です。



FABRIC TOKYOのジャージーコレクション4選





TECH TWEED JERSEY



秋冬の定番として愛されている「ツイード素材」のような見た目が特徴の生地です。

見た目には堅牢なイメージですが、着心地は軽くストレッチ性も高い生地となっています。

それぞれの柄は同色系の色味でまとめているので派手になりすぎず、それでいて生地の表情が際立ちます。普段スーツを着用している方にもチャレンジしやすい商品です。



セットアップ44,000円(税込)~

カジュアルジャケット 26,000円(税込)~

カジュアルパンツ18,000円(税込)~

商品ページ:https://fabric-tokyo.com/products/item/tech-tweed-jersey-brown-navy-houndstooth-business-casual-co-ord-set-l2522c379



TECH FLANNEL JERSEY



ポリエステルの生地ながらも、起毛加工を施すことでフランネルのような風合いを出しているのが特長。

季節感のあるものを取り入れながら、動きやすさも重視したい方にぴったりです。

同じくポリエステルで秋冬らしい素材感を再現したTECH TWEED JERSEYと比べると、起毛感が際立つのが特徴なので、より暖かみや重厚感を出したい方にはこちらがおすすめです。



セットアップ44,000円(税込)~

カジュアルジャケット 26,000円(税込)~

カジュアルパンツ18,000円(税込)~

商品ページ:https://fabric-tokyo.com/products/item/tech-flannel-jersey-charcoal-grey-glen-check-business-casual-co-ord-set-l2521c040



BRIGHT CUPRA JERSEY



日本の生地メーカーKAJIFと共同開発した、FABRIC TOKYOのオリジナル生地です。

ポリエステルに高級スーツの裏地に使われるキュプラを24%混紡することで、上品な光沢感があり、ジャージーコレクションの中でも一番の「スーツ見え」を実現しています。

見た目と着心地、どちらも譲れない方におすすめの商品です。



セットアップ49,600円(税込)~

カジュアルジャケット 29,800円(税込)~

カジュアルパンツ19,800円(税込)~

商品ページ:https://fabric-tokyo.com/products/item/bright-cupra-jersey-navy-twill-business-casual-co-ord-set-l2523a443



SHINY COTTON JERSEY



化学繊維特有のテカリを抑えたマットな質感が特徴的な生地です。

メゾンブランドの取扱実績もある尾州の生地メーカー「NORITAKE」に特別注文した生地を使用しています。

ウールのスーツ地ほどかっちりしすぎない素材感は、新しい働き方をするビジネスパーソンにぴったりです。



セットアップ49,600円(税込)~

カジュアルジャケット 29,800円(税込)~

カジュアルパンツ19,800円(税込)~

商品ページ:https://fabric-tokyo.com/products/item/shinny-cotton-jersey-black-plain-business-casual-co-ord-set-l2522a009



見た目はスーツなのに着心地はジャージー。新定番の「ジャージー生地」に込めた思い

https://fabric-tokyo.com/answer/business_casual/new_jersey



今後も株式会社FABRIC TOKYOでは、”Lifestyle Design for All”というミッションの実現に向けて、カスタムウェアの民主化を通じ、服を、人生を、この世界をもっと楽しいものにしていくことを目指して挑戦してまいります。



FABRIC TOKYOとは





“Fit Your Life.”をブランドコンセプトに、体型だけでなく、お客さま一人一人の価値観やライフスタイルにフィットする、オーダーメイドのビジネスウェアを提供するブランドです。

一度、ご来店いただき、店舗で採寸した体型データがクラウドに保存されることで、以降はオンラインからオーダーメイドの1着を気軽に注文することができます。リアル店舗も自社で展開し、関東・関西・名古屋・福岡の合計10店舗を運営

中。



公式サイト

https://fabric-tokyo.com/



会社概要





株式会社FABRIC TOKYO

所在地:東京都渋谷区神宮前 2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル 4F

代表取締役CEO:森 雄一郎

事業内容:カスタムオーダーサービス「FABRIC TOKYO」の運営

URL:https://corp.fabric-tokyo.com/



