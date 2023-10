[株式会社コミクス]

技術革新が未来の働き方や生活に与える影響について考える4日間



SaaS事業者向け支援プラットフォーム『kyozon』を運営する株式会社コミクス(本社:東京都渋谷区、代表取締役:鈴木 章裕、以下コミクス)は、2023年11月20日、11月27日~29日の4日間、未来のあたりまえを作る働き方改革をテーマに、リアル開催とオンライン開催に分け『働き方改革サミット2023 sponsored by スキイキ』を開催いたします。



本日より、リアル展示会、及びオンライン展示会の一般参加者の募集を開始します。



『働き方改革サミット2023 sponsored by スキイキ』お申し込みはこちら

リアル展示会:http://workstyle-x2023-real.peatix.com/

オンライン展示会:http://workstyle-x2023.peatix.com/







開催の背景





人々がそれぞれの生活に合わせて多様な働き方を選択し、よりよい生き方を展望することができることを目的とした働き方改革は、長時間労働の是正、柔軟な働き方ができる労働環境の整備、雇用形態に関わらない公正な処遇、ダイバーシティの促進など、さまざまな取り組みが行われてきました。そして2020年以降は新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、その方向性はさらに変化しています。



業種にもよりますが、リモートワーク導入により働く場所に縛られることがなくなったため、より自由な選択ができるようになりました。



一方、働き方の改革を進める上での課題も見えてきています。特にリモートワークにおいては「意思決定のフロー改善」「ペーパーレス化」「社内システムへのアクセス」「社内コミュニケーションの設計」などです。コロナ禍でのビジネスが長引くからこそ今一度私たちは、リアルにはリアルの、オンラインにはオンラインの良さを見つめ直すタイミングにあると言えます。



今年のテーマは「イノベーションと人間性の融合」。



AIやクラウドといった技術革新が、どのように私たちの働き方や生活に影響を与えるのか。

そして、その中で人間らしさやチームの健康、創造力をどう保ち、高めていくのか。



その問いに共に答えを探り、新たな働き方のあり方を探求します。



当イベントの公式セッションでは、有識者の方々のお話をお届けいたします。また、各企業のセッションでは、働き方改革の推進には必要不可欠なサービスを提供する企業のピッチを予定しております。



開催概要





▼リアル開催

2023年11月20日(月)13:00~21:00 ※12:30開場(途中参加、途中退出可能)

場所:東京ポートシティ竹芝

参加対象:会長、社長、取締役、事業責任者限定

参加人数:400名 ※定員に達し次第受付を終了とさせていただきます。

参加費:10,000円

※公式セッションと併せて、名刺交換会を複数回実施予定

※19:30~21:00はMeet-upが進むカクテルパーティーを開催いたします



▼オンラインLive開催

2023年11月27日(月)~29日(水) 各日13:00~16:00(途中参加、途中退出可能)

場所:オンライン

参加対象:どなたでも参加可能

参加費:無料



セクションテーマ





当イベントでは、以下のテーマを基に各セッションが行われます。



1.フレキシブルワーク

リモートワーク、フレックスタイム、ジョブシェアリングなど、時間や場所にとらわれない働き方の提案するテーマ。



2.健康とウェルネス

ストレス管理、心の健康、運動や栄養など、ウェルビーングと職場の健康と幸福に焦点を当てたテーマ。



3.テクノロジーと生産性

AI、自動化、クラウドコンピューティングなどの新技術を用いた労働生産性の向上に焦点を当てたテーマ。



4.多様性とインクルージョン

ジェンダー、年齢、人種、文化などの多様性を尊重し、すべての労働者が参加しやすい環境の提案するテーマ。



5.リーダーシップと組織文化

新世代のリーダーシップスタイル、オープンでコラボラティブな組織文化の構築に焦点を当てたテーマ。



公式セッション





下記を予定しております。

※各セッションの登壇者、及び登壇スケジュールは10月30日(月) 12:00に確定予定



リアルの部:2023年11月20日(月)

▼リアルセッション1.(13:10~):リーダーシップと組織文化

・株式会社あつまる 代表取締役社長 石井 陽介

・株式会社ベクトル 代表取締役会長兼社長 西江 肇司

・株式会社ティーケーピー 代表取締役社長 河野 貴輝

・株式会社クラウドワークス 代表取締役社長 兼 CEO 吉田浩一郎

・株式会社リード・イノベーション 代表取締役 礒谷 幸始

・株式会社サイバーエージェント 常務執行役員CHO 曽山 哲人(モデレーター)



▼リアルセッション2.(14:15~):健康とウェルネス

・株式会社リーディングマーク 代表取締役社長 飯田 悠司

・Almoha LLC 共同創業者COO 唐澤 俊輔

・株式会社morich 代表取締役All Rounder Agent 森本 千賀子(モデレーター)



▼リアルセッション3.(15:35~):フレキシブルワーク

・パーソルホールディングス株式会社 グループ営業本部 副本部長 兼 ソリューション営業統括部 統括部長 後藤 聡

・トゥモローゲート株式会社 代表取締役 最高経営責任者 西崎 康平

・株式会社アイドマ・ホールディングス 代表取締役 三浦 陽平

・クックビズ株式会社 代表取締役社長 藪ノ 賢次

・株式会社コミクス 代表取締役社長 兼 CEO 鈴木 章裕(モデレーター)



▼リアルセッション4.(16:55~):テクノロジーと生産性

・AI CROSS株式会社 代表取締役CEO 原田 典子

・株式会社eiicon 代表取締役社長 中村 亜由子

・テレワーク・テクノロジーズ株式会社 代表取締役CEO 荒木 賢二郎

・株式会社グロービス VP of Engineering 末永 昌也

・一般社団法人日本ディープラーニング協会 専務理事 岡田 隆太朗

・ディップ株式会社 AINOW編集長 おざけん(モデレーター)



▼リアルセッション5.(18:00~):多様性とインクルージョン

・日本エシカル推進協議会発起人・アドバイザー/GENERATION TIME 代表取締役 坂口 真生(モデレーター)

・RUN&BEER株式会社 代表取締役社長 福島 和可菜

・株式会社エイジレス 代表取締役 小出 孝雄

・株式会社ヴィス 代表取締役社長 金谷 智浩



お申し込みはこちら





下記イベントページよりお申込みください。



▼11月20日 リアル展示会

http://workstyle-x2023-real.peatix.com/



▼11月27日~29日 オンライン展示会

http://workstyle-x2023.peatix.com/



お申し込み送信後、受付完了メールが送信されます。視聴登録についてご案内しておりますので、ご確認をお願いいたします。開催が近づきましたら改めて視聴登録のご案内をお送りします。



会社概要





社名:株式会社コミクス

本社住所:東京都渋谷区円山町15-4 近藤ビル2階

代表:代表取締役 鈴木章裕

設立:2007年9月

事業内容:デジタルマーケティング支援事業、DX支援事業、SaaS事業者支援

ホームページ:https://www.comix.co.jp



■お問い合わせ先:kyozon@comix.co.jp

※取材や次回登壇希望は遠慮なくお問い合わせください



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/10-20:16)