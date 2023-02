[株式会社タイトー]

株式会社タイトー(本社:東京都新宿区、以下タイトー)は、大人気スマートフォン向けゲーム『勝利の女神:NIKKE』(以下、NIKKE)のアミューズメント専用景品(以下プライズ)の商品化を決定いたしました。また、プライズ商品化を記念して、本日よりリツイートキャンペーンも開始いたします。最新情報は公式Twitter「タイトートイズ」(https://twitter.com/Taito_Toys)にて順次お届けいたしますので、是非ご注目ください。







プライズ概要



美麗なキャラクターイラストを最大限に活かした約50cmの大きなクッションや、約140cmのマルチクロス、カバン等につけて持ち運べるアクリルキーホルダーが、5月中旬より全国のアミューズメント施設・オンラインクレーンにて順次展開予定です。



【登場ラインナップ】





※上記商品画像はデザイン監修中のものとなります。





〈プライズ商品化決定記念!フォロー&リツイートキャンペーン第1弾〉









期間:2023年2月11日(土)12:00~2月19日(日)23:59迄

対象アカウント:タイトートイズ(@Taito_Toys)

応募方法:対象アカウントをフォロー&対象のツイートをリツイート

プレゼント品:5月発売「ビジュアルアートクッションvol.1,vol.2」プライズ詰め合わせ

当選人数:5名様







『勝利の女神:NIKKE』とは



SHIFT UPが開発したAndroid/iOS向けスマートフォンアプリゲーム。

リリース配信後、App Store無料ゲームランキング、セールスランキング、 Google Play無料ゲームランキングで第1位を獲得。全世界累計1,000万ダウンロードを達成。



<アプリ概要>

タイトル:『勝利の女神:NIKKE』(略称:『NIKKE』)

配信日:2022年11月4日(金)

料金:基本無料、アプリ内課金あり

ジャンル:背中で魅せるガンガールRPG

公式サイト: https://nikke-jp.com/

公式Twitter:https://twitter.com/nikke_japan



【権利表記】

(C) SHIFT UP CORP.

(C) TAITO CORPORATION 2023 ALL RIGHTS RESERVED.



【商標】

※TAITOおよびTAITOロゴは、日本及びその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※デザイン・仕様は監修中につき変更になる場合があります。

※店舗によって、お取り扱いの無い商品や発売時期が異なる場合がございます。ご了承ください。

※ご来店の際には、各自治体や店舗が取り組む新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いいたします。

※写真と実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。※本リリースに記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/11-16:46)