株式会社ピアラ

タレントや、レーベル、IPコンテンツホルダーなどのエンタメ業界において活動を行う方々や企業に対して、収益向上を図るための包括的な活動を支援するとともに、ユーザーに対してもこれまでにない体験価値を提供することができるプラットフォーム「サイバースター」を運営する株式会社ピアラ (本社:東京都渋谷区、代表:飛鳥貴雄、以下「当社」)は、筋トレYouTuber芳賀セブンさんとのコラボ権利争奪イベントを2023年9月に開催することが決定しましたのでお知らせいたします。







本イベントは、「サイバースター」に登録しているクリエイターで18歳以上の方であればどなたでも参加が可能です。開催中の2週間で最もギフティング(投げ銭)を集めたライバーの方は、芳賀セブンさんとコラボ配信ができる権利を獲得できます。



芳賀セブンさんは、ボディビルダー兼筋トレ方法やユーモア溢れる動画を配信するYouTuberとして活動、度々メディアにも取り上げられています。SNS総フォロワー数は400万人を超えており、その中でも1番のフォロワー数を誇るTikTokでは『メイド服姿のマッチョ「おはよう、お兄ちゃん」』のショート動画が大人気で、日本のみならず海外ファンも多くいます。



そのような芳賀セブンさんと一緒にTikTok配信用の動画の考案から制作、ご本人からメンション付きで配信してもらえる権利が獲得できるバトルイベントに是非ご参加ください。

なおバトルイベントに関する詳細につきましては、近日イベントページよりご確認いただけます。

サイバースター:https://www.cyberstar.jp/portal



芳賀セブンさんプロフィール







1993年8月5日 生まれ

身長178cm 体重92kg~105kg



受賞歴

2013年 関東学生ボディビル新人賞

2014年 全日本学生ボディビル6位

2017年 ・2018年 神奈川県ノーギアパワーリフティング

大会105kg級優勝



自己記録

ベンチプレス170kg

スクワット300kg、

デッドリフト300kg×4回







ブログ:https://haga-seven.style/

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCwdphP6bpyIkhajgwzVgbVA

TikTok:https://www.tiktok.com/@haga7_dayo



サイバースターとは





「サイバースター」では、クリエイターがライブ配信、SNS等、インターネット上での活動を1つのプラットフォームで横断的な活動を行うことができるため、これまで以上に個のエンパワーメントを高めることができます。自身の特技を活かしたオンライン教室、写真・楽曲等の著作物の販売(NFT)、EC、サブスクサービスなどが運用可能です。



さらにレーベルやIPコンテンツホルダー企業は「サイバースター」を利用することで、各所に散らばったファンや仲間を会員として統合することが可能となります。タレントやクリエイターの全てのファンをサイバースター上に集めることで、会員情報の集約やそれに基づくデータ分析が可能になることから、ギフティング(投げ銭)機能のあるライブ配信、パーソナルトークの利用やEC、サロンの開設・運営も、高い効果が見込め、体験価値の向上に伴うファンの醸成も期待できます。







【個人クリエイター・コンテンツホルダー企業を募集しています】

サイバースターの利用をご検討いただけます個人クリエイター及び、コンテンツホルダー企業の皆様は、以下URLより申請、または、お問い合わせください。

クリエイター申請ページ:https://shop.cyberstar.jp/entry/artist

コンテンツホルダー問合せ:info@piala.co.jp





【株式会社ピアラ 会社概要】

商号 :株式会社ピアラ

代表者 :代表取締役社長 飛鳥 貴雄

所在地 :〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

設立 :2004年3月

事業内容 :1.ECマーケティングテック事業 2.広告マーケティング事業

資本金 :851百万円(2023年6月末)

証券コード:東京証券取引所市場第一部7044

関連会社 :比智(杭州)商貿有限公司 、 PIATEC(Thailand)Co., Ltd. 、

株式会社PIALab. 、 台灣比智商貿股份有限公司 、

CHANNEL J(THAILAND)Co., Ltd. 、 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd.

株式会社ピアラベンチャーズ、株式会社P2C

URL :https://www.piala.co.jp/



