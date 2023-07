[ETIC.]

8月から10月に全6回、オンラインで研修を実施。申込は7/31まで



NPO法人ETIC.(エティック、東京都渋谷区)は、アジア3カ国(バングラディシュ、香港、モンゴル)の起業家支援団体と協働し、アジア太平洋地域の女性リーダー向けのセルフマネジメント研修「ジェレミー・ハンター氏 Special Edition for Asia’s Women Leaders セルフマネジメント・マインドフルネスで結果を変える Creating Choices」をオンラインで開催します。



講師は、MBAやエグゼクティブ向けにマインドフルネスやセルフマネジメントを教えてきた、クレアモント大学院大学ピーター・F・ドラッカー・スクール准教授のジェレミー・ハンター氏。8月から10月に全6回のオンライン研修を全編英語で行います。現在、研修に参加する、女性の経営者やマネジメント担当者を日本国内外から7/31(月)まで募集しています。







WEBサイト

日本語版(PDF) http://file.etic.or.jp/asiawomensession.pdf



英語版WEBサイト https://sites.google.com/view/self-management-asia-session/







プログラム概要





「ジェレミー・ハンター氏 Special Edition for Asia’s Women Leaders

セルフマネジメント・マインドフルネスで結果を変える Creating Choices(全編英語開催)」

日時:全日程、日本時間10時~13時 ※休憩あり

8月24日(木) - Introduction Session by ETIC.

9月1日(金) - Self-management Session 1 by Jeremy Hunter

9月15日(金) - Self-management Session 2 by Jeremy Hunter

9月29日(金) - Self-management Session 3 by Jeremy Hunter

10月10日(火)- Self-management Session 4 by Jeremy Hunter

10月27日(金) - Reflection Session by ETIC.

場所: オンライン(Zoom)

対象:

・日本、アジア太平洋地域のソーシャルビジネスやNPOの経営者/マネジメントを担う女性(※ご自身が対象となるか等、不明な点は事務局へお問合せください)

・コミュニケーションに十分な英語力のある方(英語での開催。通訳はありません。ブレイクアウトルームでは日本語で話したい等、要望がある方は事務局へご相談ください)

参加費: 事業規模に応じた参加費が設定されています。詳しくはWEBサイトをご参照ください。



講師:ジェレミー・ハンター氏(Ph.D.)





日本人力士のひ孫として誕生。

ピーターF.ドラッカー大学院の准教授であり、大学院のエグゼクティブ・マインド・リーダーシップ・インスティテュートの創設ディレクターを務める。東京にある合同会社Transform LLCの共同創設者でもある。20年近くにわたり、大きな変化と挑戦に向かうリーダーたちが、自分らしさを磨きながら変容するのをサポートしてきた。

ハンターが企画し、リーダーシップ・プログラムを実施した団体は多岐にわたり、フォーチュン誌で全米上位200位に選出された航空宇宙会社や、同誌上位50位に選出された銀行・金融機関、会計事務所の他、芸術や非営利組織など多様な業界を含む。プログラムの効果は、プロフェッショナルとしての成果のみならず、参加者の個人的成長や経済的変化としても現れている。

その活動は、米ウォール・ストリート・ジャーナル紙や英エコノミスト誌、英フィナンシャル・タイムズ紙や米ロサンゼルス・タイムズ紙のほか、米公共ラジオNPRの番組「Morning Edition」にも取り上げられた。

シカゴ大学で博士号を取得。ハーバード大学とウィッテンバーグ大学の学位も有する。



開催の背景





昨今、多くの女性がソーシャルセクターにおいて目覚ましい活躍を見せる一方、ジェンダーに対する社会的障壁から、自らの力に限界を感じる場面も少なくありません。多くの女性リーダーたちは、生まれ持ったリーダーシップを発揮しながら地域社会に貢献するために、これまで口にできなかった葛藤や悩みを言葉にし、自らの想いを昇華させられる安心安全の場を求めています。



今回のセッションでは、国や文化を超えて、女性リーダーならではの困難に共感し合える仲間と出会うことで、それぞれの地域で事業を力強く前進させる上で支えとなるグローバルコミュニティの醸成を目指します。そして、より多くの女性リーダーたちが、お互いから刺激を受け合い、自身のリーダーシップや人生を見つめ直す機会の創出を目指します。



講師は、米国のピーターF.ドラッカースクールで、MBAやエグゼクティブ向けにマインドフルネスやセルフマネジメントを教えてきた、ジェレミー・ハンター氏です。これまでハンター氏のセッションには、日本の社会や地域の進化のために取り組んでいるNPOや、ソーシャルビジネスで働くソーシャルリーダー260名以上が参加し、受講した一人一人に多くの変化を起こしてきました。



マネジメントについて、ピーター・F・ドラッカー氏は、「人をマネジメントすることは、自分をマネジメントすること(セルフマネジメント)から始まる」と言います。セッションでは、思考、感情、そして身体感覚の内的な状態を理解したうえで、不確かな状況の中でも、望む結果を出していくという、セルフマネジメントの基礎を学び、実践します。組織を牽引するリーダーであると同時に、社会に生きる一人の女性として、自らの仕事や職場、そして人生というあらゆる側面において自らの想いやミッションを実現していくための時間を持ちます。



パートナー団体





本セッションは、パートナー団体であるバングラデシュ、香港、モンゴルの起業家支援団体から推薦を受けた女性起業家やソーシャルセクターのリーダーも参加します。

・Bangladesh Youth Enterprise Advice & Helpcentre (BYEAH), バングラデシュ https://byeah.org/

・Hong Kong Federation of Youth Groups (HKFYG), 香港 https://hkfyg.org.hk/en/

・Development Solutions, モンゴル https://dsmongolia.org/en/



主催:NPO法人ETIC.





エティックは、社会の未来をつくる人を育む認定NPO法人です。次世代の起業家型リーダーの育成と社会へのイノベーション創出を通して、実践型インターンシップや起業家支援プログラム、先輩起業家や事業パートナーと繋がるコミュニティ、キャリアに関する情報発信などの機会提供を行っています。1993年の創業以来、プログラムへの参加を通して、1,900人以上が起業するなど、こうした機会を通じて、アントレプレナーシップ(起業家精神)に溢れる人材がより多く育まれるよう企業・行政・NPOといった多様なセクターを巻き込みながら、挑戦したい人を支える仕組みづくりを続けていきます。 https://www.etic.or.jp/



