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【視聴無料】過去最大規模！21,871名が参加したILS2023の見逃し配信開始！

［イノベーションリーダーズサミット(ILS)］

アジア最大規模のオープンイノベーションイベントILS2023


リアル会場で11,140名、オンライン視聴で10,731名が参加したILS2023の全てのスタートアップピッチと一部のセミナーの見逃し配信がスタート！
本年12月7日に閉幕した第11回イノベーションリーダーズサミット（運営：株式会社プロジェクトニッポン 後援：経済産業省）は、来場者数+視聴者数が過去最高の21,871名を達成しました。
本日より全てのスタートアップピッチと一部のセミナーの見逃し配信を開始しました。
気になる登壇者にはCONTACT MEボタンより、メッセージ送信が可能ですので是非ご参加ください。※大手企業、VC限定機能
（無料）見逃し配信 視聴方法　※約220のピッチを無料でご視聴いただけます。

下記より事前に視聴登録（無料）してください。
https://app.ils.tokyo/users/regist?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=archive1221

国内スタートアップピッチ視聴数ランキング

【1位】
世界初、コアパーツ切削加工プログラミングをAI化したARUMCODE１
アルム株式会社
https://app.ils.tokyo/summit/programs/10?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=1222

【2位】
個人と企業をつなぐeKYCとデジタルIDのプラットフォーム構想株式会社TRUSTDOCK
https://app.ils.tokyo/summit/programs/10?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=1222

【3位】
ガス漏洩可視化カメラと監視情報共有システムの産業インフラのスマート保安
株式会社Soilook
https://app.ils.tokyo/summit/programs/11?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=1222

【4位】
ネイチャーポジティブ経済の実現を目指す生物情報プラットフォーマー
株式会社バイオーム
https://app.ils.tokyo/summit/programs/10?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=1222

【5位】
機械を高度化するエッジAI～オンデバイス学習を可能とした技術革新～
株式会社エイシング
https://app.ils.tokyo/summit/programs/10?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=1222

【6位】
ロボットPoCを越える！現場に根付くDX
株式会社センシンロボティクス
https://app.ils.tokyo/summit/programs/10?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=1222
【7位】
融資・債権回収領域のデジタル化と当社サービスについて
クレジットエンジン・グループ株式会社
https://app.ils.tokyo/summit/programs/10?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=1222

【8位】
アプリケーションとして多用途に使用できる視触覚センサのご案内
株式会社FingerVision
https://app.ils.tokyo/summit/programs/10?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=1222

【9位】
ユカイ工学が貴社の発想を速やかに形にします
ユカイ工学株式会社
https://app.ils.tokyo/summit/programs/10?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=1222

【10位】
CRMと位置情報を活用したモバイルアプリ「UPWARD」
UPWARD株式会社
https://app.ils.tokyo/summit/programs/10?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=1222

海外スタートアップピッチ視聴数ランキング


【1位】
韓国生成AIリーディングカンパニー Wrtnが見る生成AIの今後
Wrtn Technologies Inc.
https://app.ils.tokyo/summit/programs/17?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=1222

【2位】
AIストック画像プラットフォーム「Snapby AI」
mirrorboard corp.
https://app.ils.tokyo/summit/programs/17?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=1222

【3位】
世界最薄を実現した圧電セラミック加工技術による次世代振動センシング
WORMSENSING
https://app.ils.tokyo/summit/programs/17?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=1222

【4位】
移動ロボットのリアルタイム映像遠隔操作サービス
TeamGRIT
https://app.ils.tokyo/summit/programs/17?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=1222

【5位】
スマートカップソリューション - Cupggiri
NAWA
https://app.ils.tokyo/summit/programs/20?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=1222
【6位】
今しかない！いつでもどこでも買い物ができるように、店舗を進化させましょう！
NEXTTAO JAPAN株式会社
https://app.ils.tokyo/summit/programs/20?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=1222

【7位】
レジレス無人店舗による「買い物体験の向上」と「働き手不足の解消」
Cloudpick Japan株式会社
https://app.ils.tokyo/summit/programs/70?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=1222

【8位】
オミックスベースによる糖尿病患者の腎臓機能早期診断技術の開発
H&SBioLab Co., Ltd.
https://app.ils.tokyo/summit/programs/19?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=1222

【9位】
１日１００衛星を助けよう
ANT61 PTY LTD
https://app.ils.tokyo/summit/programs/20?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=1222

【10位】
韓国初の消費者向け脳ウェアラブルデバイス
WATSON&COMPANY Co., Ltd.
https://app.ils.tokyo/summit/programs/19?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=1222

企業プレスリリース詳細へ （2023/12/23-11:40）

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