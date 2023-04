[Astute Analytica]

航空宇宙、電力産業、石油・ガスなどの様々な産業で、先進技術の採用や電気油圧サーボバルブの使用量の増加により、2023年には北米がサーボバルブの世界市場を支配すると予想されます。





調査期間:2023年1月3日~3月30日



調査機関:調査委託先 : 株式会社 アストゥリアス・アナリティカ



調査対象 : 全世界のあらゆる規模の組織から、890人のリーダーを対象にして調査を実施しました。



有効回答数 : (890人)



調査方法 : 電話調査300人、インターネット調査590人



調査回答者: 調査は、収益に基づいて企業間で実施されました。







調査結果 :



質問:サーボバルブの世界市場規模は?



サーボバルブの世界市場は、2023年から2031年までの予測期間中に3.61%のCAGRで成長すると予測されています。

サーボ弁は、さまざまな装置や機器の流体循環を調整する制御弁である。サーボ弁には、電気油圧サーボ弁と機械式油圧サーボ弁の2種類がある。電気油圧サーボ弁は、機械式油圧サーボ弁に比べ、効率が良く、応答速度が速い。サーボバルブの用途としては、位置制御、速度制御、力・圧力制御などがある。



質問:サーボバルブ市場の成長を促進する主な要因は何か?





AIやIoTの急速な普及に伴い、精密な制御や監視の必要性が製品製造に不可欠なものとなっています。産業オートメーションは、効率的な流量制御と圧力制御を提供できる、より優れた油圧システムに道を開いています。サーボバルブは、あらゆる電気油圧制御システムにおいて最も重要なコンポーネントです。サーボバルブは、システムの必要性に応じて正確な出力を得るために、オートメーション機能で使用されます。

産業オートメーションにおけるサーボ機構の最も一般的な用途は、機械要素(ヘッドなど)の位置制御、ローターの回転速度調整、応力や押圧力の制御、または一定のトルクの維持です。これらのバルブは、オートメーション技術において、シリンダー、ロッドレスシリンダー、モーター、グリッパーなどのアクチュエーターを制御するために使用されます。

精密な自動化は、3Dプリンター、ロボット、ファクトリーオートメーションで主に必要とされています。精密制御によって変貌を遂げた最も重要な産業の2つは、医療と産業オートメーションです。産業用オートメーションがスマート製造の必要性を推進する中、エネルギー消費を最小限に抑えた次世代サーボバルブの需要は年々増加しています。



質問:サーボバルブ市場はどのようにセグメント化されているか?



サーブバルブの市場は以下のように区分されます。



タイプ別





エレクトロハイドロリック



シングルステージ

二段式

三段式





機械式油圧



マウント別





マニホールド

サンドイッチ

セクショナル/スタッキング

スリップインカートリッジ

サブベース



エンドユーザー別





航空宇宙・防衛

鉄鋼業

電力業界

化学工業

マリン

コンストラクション

その他(オイル&ガス)



地域別





北アメリカ

南米

アジア太平洋

中近東・アフリカ

ヨーロッパ



質問:タイプ別では、どのセグメントが市場を支配しているのか?



サーボバルブ市場は、タイプ別に、電気油圧式サーボバルブと機械油圧式サーボバルブに分けられます。このうち、電気油圧式サーボバルブ市場は、2023年に75.83%の収益シェアを獲得し、また、世界中の航空セクターでこのバルブの採用が増加していることから、予測期間中に3.77%の最高成長率で成長しています。





質問:マウント別では、どのセグメントが市場を支配しているのか?



マウント別に、市場はマニホールド、サンドイッチ、セクション/スタッキング、スリップインカートリッジ、サブベースに区分されます。マニホールドセグメントは2023年に33.86%の最大市場シェアを占め、セクション/スタッキングセグメントは予測期間中に4.32%の最高CAGRで成長すると予想されます。



質問:エンドユーザー別では、どのセグメントが市場を支配しているのか?



エンドユーザー別では、航空宇宙・防衛分野がサーボバルブ市場で最大のシェアを占めています。これは、航空機の位置、速度、圧力、力の精密制御など、航空産業におけるサーボバルブの数多くの用途によるもので、世界的にサーボバルブの需要を牽引していると思われます。





質問:熱可塑性マーキング塗料の世界市場において、主要なプレイヤーは?



市場分析では、主要な業界参加者の詳細な情報を掲載しています。市場の主要なプレーヤーは、Atos spa、Aviation industry AVIC Nanjing Servo Control System Co., Ltd., Bosch Rexroth AG, Danfoss, DUPLOMATIC MS Spa, Eaton, HAWE Hydraulik SE, Honeywell International Inc. JASC, MTS Systems, PARKER HANNIFIN CORP, SCHNEIDER SERVOHYDRAULICS,SG SERVO,Star Hydraulics Limited,Voith GmbH & Co. KGaA、Woodward, Inc.、油研工業株式会社、その他の有力プレイヤー



質問:地域別に見ると、どのセグメントが市場を支配しているのか?



地域別では、2023年に北米がサーボバルブの世界市場を支配し、次いで欧州とアジア太平洋地域が続くと予想されます。北米地域は、航空宇宙、電力産業、石油・ガスなどのさまざまな産業における電気油圧サーボバルブの使用量の増加とともに、先進技術の採用により成長しています。また、米国やカナダなどの航空宇宙産業における電気油圧駆動制御システムの継続的な拡張と採用の増加が、同地域のサーボバルブの需要を高めています。



詳細については、aamirbeg@astuteanalytica.com までメールでお問い合わせください。



私たちについて:

Astute Analyticaは、グローバルな分析・アドバイザリー会社であり、お客様に提供してきた具体的な成果により、短期間で確固たる評価を得てきました。









