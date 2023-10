[株式会社東京ドーム]

東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア(文京区春日1-1-1 ラクーアビル5~9F)では、大人気キャラクター「リラックマ」とのコラボイベント『スパ ラクーアとリラックマ、ごゆるり20年目のおめでとう』を、2023年10月25日(水)~12月25日(月)の期間開催します。



本イベントは、今年5月に開業20周年を迎えた“スパ ラクーア”、同じく今年20周年を迎えた“リラックマ”のダブルアニバーサリーイヤーを記念すること、リラックマの新デザインテーマ「ねこねこの湯」でお風呂を満喫しているリラックマたちが、天然温泉でリラックスしていただけるスパ ラクーアと親和性が高いことから、今回のコラボ企画が決定しました。





スパ ラクーア館内では、「ねこねこの湯」の世界観を感じられる装飾や、ご自分のぬいぐるみと楽しめるぬい撮りスポットを設置するほか、スパ ラクーアでしか手に入らないオリジナルグッズがセットになった特別入館プランを販売します。また、飲食店舗でリラックマの大好きなプリンをイメージしたコラボメニューや、エステ&リラクゼーション店舗ではコラボメニューの体験で素敵なリラックマグッズがもらえるなど、リラックマと一緒にリフレッシュしながら楽しく過ごせる様々なコンテンツを実施します。



そのほか、クリスマス企画も予定していますので、今後の情報にもご期待ください。



■名称:スパ ラクーアとリラックマ、ごゆるり20年目のおめでとう

■期間:2023年10月25日(水)~12月25日(月)

■開催場所:東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア

■URL:https://www.laqua.jp/spa/

■お客様からのお問い合わせ先:TEL.03-3817-4173(スパ ラクーア フロント)

■主な内容:

1.館内装飾やぬい撮りスポットが登場

館内に、「ねこねこの湯」の世界観を感じられる装飾や、ご自分のお気に入りのぬいぐるみと一緒に撮影が楽しめるぬい撮りスポットが登場します。



2.食べてごゆるり。コラボメニュー

館内の飲食店舗では、リラックマの大好きなプリンをイメージして作られたスイーツやドリンクなど、趣向を凝らしたコラボメニューを提供します。



<店舗・メニュー例>

・dayoff cafe(9F):

「DELI&DISH(ラクーア1F)」内にオープンしたパティスリー「Atsushi Hatae」による、プリンをベースに作られたオリジナルケーキ「Atsushi Hataeのスペシャルケーキでごゆるりティータイム~リラックマの好きなプリン味~」(ドリンク付1,430円 ※数量限定)や、「食べて幸せ♪リラックマ型ビビンバ」(1,100円)を提供します。



・R.S.BAR(7F):

「リラックマと一緒に♪ほうじ茶プリンモクテル」(1,320円 ※ノンアルコールドリンク)を、まるでお風呂に入っているようなスモークの演出と共にご提供します。







3.ほぐしてごゆるり。エステ&リラクゼーション

館内のエステ&リラクゼーション店舗では、4つの効果<1.よく眠れますように(睡眠に効果)、2.気分あげてこ(美肌ケア・ネイル・フェイス等 美容に特化)、3.ちょっとスリムになりたいな(ダイエットに効果)、4.とことんすいっちおふ(全身疲労に効果)>が期待できるエステメニューを提供します。



コラボメニューを体験された方には、リラックマのステッカーと、アロマを垂らすとウッドディフューザーとして使用できるリラックマが描かれた檜(ひのき)玉(だま)をプレゼントします。



<店舗・メニュー例>

・ヘッドスパ シュシュ(5F):

「快眠アロマヘッドスパ70分」 ¥10,300



・アロマオイルリンパケアbirth(5F):

「脂肪セルライトクラッシュ100分」 ¥16,000



・アヴェク・トワ(6F):「リラックマネイル」 ¥9,720~ ほか





4.ごゆるりスパ ラクーア満喫プラン

スパ ラクーア入館料と、オリジナルグッズ(おでかけぬいぐるみキーホルダー、オリジナルフェイスタオル、オリジナルステッカー)がセットになった特別入館プランを用意します。



料金:8,000円

購入方法:セブンチケット(コード103-382)、フロント(ラクーアビル6F)

※プランにはスパ ラクーア入館、ヒーリング バーデ専用ウエアレンタル料、エステ&リラクゼーション 500円チケット、おでかけぬいぐるみキーホルダー、オリジナルフェイスタオル、オリジナルステッカー(プラン限定品)を含みます。

※数量限定。

※休日、深夜割増料金は別途。





5.夜からごゆるりバーデ割

ヒーリング バーデを18:00以降ご利用の方は、割引画面を提示いただくとヒーリング バーデ専用ウエアレンタル料が500円引きになります。

※通常はお一人様1,100円、他の割引との併用は不可。



6.集めてもらえるシールラリー

館内の装飾撮影、『おゆにゃとみずにゃを探せ』、「#スパラクーアでリラックマねこねこの湯」をつけたSNS投稿画面の提示、コラボ飲食メニュー注文、コラボエステメニュー体験、のいずれか3つをクリアするとオリジナルステッカーを、5つ全てのクリアでスパ ラクーア入館ご招待券をプレゼントします。

※SNSはInstagramとX(旧Twitter)が対象。



(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.



■「リラックマ」について

~リラックマは今年で20周年!~



着ぐるみのクマ。コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。中に入っているのが誰かは不明。リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。20周年サイト:https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/20th_anniversary/、リラックマごゆるりサイト:https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/「ねこねこの湯」は、2023年10月より展開された、「リラックマ」の新デザインテーマ。モチーフは銭湯。リラックマらしい、レトロかわいいデザインで、心までぽかぽか温まるシリーズ。



■サンエックスについて

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。 見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。 https://www.san-x.co.jp/company/



※会期・内容が変更になる場合がございます。最新の状況は、公式ホームページをご確認ください。

※画像素材ご掲載の際は、必ずコピーライトやキャプションの表記をお願いいたします。

※画像はイメージです。

※記載の価格は全て消費税込です。



【施設概要】

◎施設名:東京ドーム天然温泉 Spa LaQua(スパ ラクーア)

◎営業時間:11:00~翌9:00

◎入館料:18歳以上 3,230円 6~17歳 2,420円

※休日割増料<土日祝、11月24日(金)>+660円、深夜割増料(深夜1時~6時在館)+2,420円あり

※ヒーリング バーデ(18歳未満利用不可)+1,100円

※特定日日程及び特定日のご利用に関してはお問い合わせください

※入館規約をご確認の上、ご来館ください

◎休館日:施設点検・整備などによる休館あり



