2023年8月12日(土)19時から、福岡市植物園にて開催します!夏の夜に、自然の中で音楽とキャンプを楽しもう!







福岡市植物園では、8月12日(土)に『夏夜のグリーンパーク』イベントを開催いたします。この特別な夜に、人気のアウトドアエンターテイメントチーム「キャンジョバンド」がライブアンドトークとキッズダンスDJパフォーマンスを行います。この日は特別に、キャンジョバンドファミリーメンバーとして、キャンプの旅を共にするスペシャルゲストをお招きして、夏にぴったりな音楽をDJ &ダンスタイムとしてお楽しみいただけます。



出演概要











イベント名:夏夜のグリーンパーク2023

日時:8月12日(土) 19時~

場所:福岡市植物園(〒810-0033 福岡市中央区小笹5丁目1番1号)ボタニカルライフスクエア前ステージ

入場:無料



このイベントでは、キャンジョバンドが緑豊かな植物園の一角でライブアンドトークを繰り広げます。自然に囲まれた空間で、キャンジョバンドのメンバーがキャンプやアウトドアの魅力を語り、参加者と楽しいトークを展開します。また、ステージがキャンプ場になる?!皆様の目の前でテントを立てたり・・・キャンプ空間を作ります。



さらに、キャンジョバンドはキッズダンスDJパフォーマンスも披露します。子供たちが楽しい音楽に合わせて踊り、夏の夜を盛り上げることでしょう。ステージに上がってくれたお友達には、楽器を無料で貸し出します。一緒に踊りましょう!



このイベントは、自然とエンターテイメントが融合した夏の夜を楽しむ絶好の機会です。キャンジョバンドのメンバーたちのパフォーマンスを通じて、アウトドアの楽しさや自然の魅力を体感していただけます。



キャンジョバンドについて







メンバーはボーカルのカレン(キャンプ女子株式会社代表・橋本華恋)と盛り上げ隊のガッキー(キャンプ女子株式会社代表・ガッキー)。2018年国内初女性向けキャンプコミュニティ「キャンジョ」をスタート。「女子キャンプ」や「おうちキャンプ」など、キャンプの新しい楽しみ方を発信。

現在は拠点を福岡県に置きながら、キャンプ道具のレンタルサービスや、商業施設のキャンプコーディネート、キャンプセミナーなど、キャンプに関する事業を幅広く展開している。



■■キャンジョバンド official YouTube

https://www.youtube.com/c/camjyo

■■キャンジョバンド配信サイトはこちら

https://big-up.style/tYrYNBxuVV

■■キャンジョバンドofficial website

https://www.camjyo.com/camjyo_band

■■キャンジバンド on Twitter(@camjyo_band)

https://twitter.com/camjyo_band

■■キャンジバンド on Instagram(@camjyo_band)

https://www.instagram.com/camjyo_band/



