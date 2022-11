[株式会社Tenorshare]

Androidデータ復元方法:https://bit.ly/3O3htFj



Androidデータ復元アプリ「UltData for Android」は新バージョンに更新しました。今回はGoogleのバックアップからデータを復元する機能を最適化しました。復元時間がより短くなりました。





本記事は、特に初心者の方向けに、GoogleバックアップからAndroidデータを復元する具体的な方法について解説していますので、必要な方は必ずご参照ください。







Androidデータ復元アプリを使って復元する



専門的なアプリ「UltData for Android」を使って、Google ドライブから連絡先、メッセージ、通話履歴、カレンダー、WiFiなどのデータを迅速に復元できます。 復元する前に、データの内容を確認し、必要なデータを選択的に復元することができます。



ここでは、その具体的な手順を説明します。 不明な点があれば、24時間対応のカスタマーサービスに相談することができます。



UltData for Android 無料ダウンロード:https://bit.ly/3O3htFj



手順1:「Google ドライブのデータを復元」機能を選択



手順2:Googleのアカウントにログイン





手順3:ファイルの種類を選択し、スキャンを開始





手順4:Googleのデータのプレビューとダウンロード



UltData for Android 無料体験:https://bit.ly/3O3htFj





Googleアカウントを使用してAndroidのデータを復元する



Googleアカウントで復元する場合は、連絡先、写真、動画、メッセージ、アプリなどの種類があります。



Step1.Googleアカウントをログインする

Step2.バックアップしたAndroidデータを選択して復元する





まとめ



以上がアンドロイドデータ復元の方法です。UltData for Androidを体験したい方は、以下のリンクから無料でダウンロードしてください。



UltData for Android 公式サイト:https://bit.ly/3O3htFj





【おすすめ記事】



アンドロイドから完全に削除した写真を復元する方法

https://www.tenorshare.jp/android-data/recover-deleted-photos-from-android.html



初期化したAndroidスマホからデータを復元する方法

https://www.tenorshare.jp/android-data/recover-data-from-initialized-android.html



Androidスマホで消えた電話帳を復元する方法【6選】

https://www.tenorshare.jp/android-data/restore-deleted-contacts-on-android.html





株式会社Tenorshareについて



UltData for Android公式サイト:https://bit.ly/3O3htFj

公式Twitter(ツイッター):https://twitter.com/Tenorshare_JP

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/c/TenorshareJapan



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/14-21:16)