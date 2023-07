[株式会社リトプラ]

遊びが学びに変わる次世代型テーマパーク「リトルプラネット」(https://litpla.com)では7月20日(木)より、「リトルプラネット ダイバーシティ東京 プラザ」をはじめとした全国10か所のパーク(※1)で、夏休み限定イベント「リトルプラネット2023夏 DINOSAUR PARTY!(ダイナソーパーティ)」を開始いたしました。イベントは8月31日(木)まで開催予定です。









イベント期間中は、パーク内の対象アトラクション6種(※2)の中にさまざまな種類の恐竜が現れ、今だけの特別な演出や体験が楽しめます。AR(拡張現実)技術を使って砂場で化石発掘をしたり、紙に描いた恐竜の絵が3Dになって“異種混走レース”に挑戦したりと、最新のテクノロジーを駆使した“未来のアソビ”が家族で体験できる、夏休みにぴったりのイベントとなっています。

全てのパークが大型商業施設の中にあるため、猛暑や雨の日でも安心してお楽しみいただけます。



(※1) 7月29日グランドオープンの「リトルプラネット ゆめタウン飯塚」(福岡県)を含めると全国11か所

(※2) 実施アトラクションや稼働スケジュールはパークによって異なります。詳しくは各パークのサイト(https://litpla.com/space/)をご確認ください。



「DINOSAUR PARTY!」イベント対象アトラクション





・AR(拡張現実)で化石発掘!未来の砂遊び「SAND PARTY!」

専用の「魔法のステッキ」を砂の上にかざして、頭部・胴体・尻尾の3つのパーツに分かれた「恐竜の化石」を見つけて発掘します。すべてのパーツを見つけると化石が一つに合体して、恐竜が復活します。







・“最速の恐竜”も参戦!お絵かき3Dレーシング「SKETCH RACING」

自分でデザインした車でカーレースができるお絵かきアトラクションに、ティラノサウルスやプテラノドン、そして“最速の恐竜”と呼ばれるガリミムスの「恐竜ぬりえ」3種が登場。車とともにサーキットを駆け抜ける“異種混走レース”に挑戦できます。







・恐竜のタマゴにタッチすると…? 命がやどるお絵かきの世界「DRAW YOUR WORLD」(※3)

紙に描いた絵が動き出す不思議な海の世界に、“海の王者”とも呼ばれる巨大は虫類「モササウルス」が出現します。また海中に現れる不思議なタマゴに手でタッチすると、中から赤ちゃん恐竜が現れる演出が楽しめます。





(※3) 「リトルプラネット ゆめタウン飯塚」では期間中、「DRAW YOUR WORLD」は実施いたしません。

アトラクションのスクリーンサイズはパークによって異なります。



・世界に一匹の恐竜でバトル!デジタル紙相撲「PAPER RIKISHI」

恐竜の骨や化石のシルエットをヒントにオリジナルの恐竜を描いてスキャンすると、“恐竜リキシ”に変身して紙相撲バトルを繰り広げます。塗った色によってリキシの強さが変わるので、優勝を目指して何度でも楽しめます。







このほかにも、ハラハラドキドキの冒険が楽しめる新感覚ボールプール「ZABOOM JOURNEY」の中に「SKETCH RACING」や「PAPER RIKISHI」で描いた恐竜のぬりえがアトラクションを横断して登場したり、デジタル算数パズル「NUMBER SPLASH」で5種類の恐竜がランダムに現れたりと、パークのあらゆる場所で“恐竜×デジタルアトラクション”のコラボをお楽しみいただけます。







【次世代型テーマパーク「リトルプラネット」とは】

リトルプラネットは、最新のデジタル技術を駆使して子どもたちの探究心や創造力を刺激する、全く新しいタイプのファミリー向けテーマパークです。砂遊びや紙相撲、影絵遊びといった昔ながらの遊びにテクノロジーが融合したアトラクションを通じて、子どもたちに“未来のアソビ”を提供します。現在、国内10カ所・海外(台湾)1か所に常設パークを展開しています(コラボ型パークを含む)。また7月29日には福岡県に新たな常設パーク「リトルプラネット ゆめタウン飯塚」がオープン予定です。





<リトルプラネットのパーク一覧>

・東京都

リトルプラネット ダイバーシティ東京 プラザ

https://litpla.com/space/litpla_divercity_tokyo/



・神奈川県

トイロパーク powered by リトルプラネット イトーヨーカドー ららぽーと横浜

https://litpla.com/space/toylo_yokohama/

トイロパーク powered by リトルプラネット グランツリー武蔵小杉

https://litpla.com/space/toylo_musashikosugi/

トイロパーク powered by リトルプラネット イトーヨーカドー大和鶴間店

https://litpla.com/space/toylo_yamatotsuruma/



・千葉県

リトルプラネット KITE MITE MATSUDO

https://litpla.com/space/litpla_matsudo/



・埼玉県

リトルプラネット イオンモール川口

https://litpla.com/space/litpla_aeonmall_kawaguchi/



・静岡県

リトルプラネット ららぽーと沼津

https://litpla.com/space/litpla_numazu/



・愛知県

リトルプラネット mozoワンダーシティ

https://litpla.com/space/litpla_mozo/



・大阪府

リトルプラネット ららぽーと和泉

https://litpla.com/space/litpla_izumi/



・鹿児島県

リトルプラネット イオンモール鹿児島

https://litpla.com/space/litpla_aeonmall_kagoshima/



・福岡県(7月29日グランドオープン)

リトルプラネット ゆめタウン飯塚

https://litpla.com/space/youmetown_iizuka/



<海外>

・Little Planet LaLaport Taichung(台湾)

https://litpla.com/space/lalaport_taichung/

※8月上旬より夏期イベント実施予定です。



<夏期限定パーク>

・リトルプラネット in 新潟 2023 (7月15日~9月3日開催)

https://litpla.com/space/2023_niigata/

※夏期イベント実施対象外です。





■株式会社リトプラ(旧社名:プレースホルダ)について

代表者:代表取締役CEO 後藤 貴史

住所:東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場9階

設立 :2016年9月

事業内容:デジタルテーマパーク事業、エクスペリエンスデザイン事業

URL:https://corp.litpla.com/





リトプラは、2018年より“遊びが学びに変わる”をコンセプトとした次世代型テーマパーク「リトルプラネット」(https://litpla.com)を運営しています。建築士、ゲームプログラマー、幼稚園教諭、大手テーマパーク運営など多様なスキルやキャリアを持つ人材を擁し、デジタルアトラクションの企画開発から施設設計、パーク運営までを内製しています(一部パークのみライセンスパートナーとの共同運営)。2019年にはこれまでに培った知見やノウハウを活かした空間演出事業を本格開始し、あらゆる施設・店舗において、デジタルとリアルが融合したこれまでにない体験を提供しています。



※2022年11月1日に、社名を「株式会社プレースホルダ」から「株式会社リトプラ」に変更しました。



