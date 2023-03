[エイベックス・エンタテインメント株式会社]

3日(金)18時よりチケット先行受付開始!







AEGXは、米ローリングストーン誌が「史上最高のトリビュートバンド」と絶賛する、英ロックバンド"QUEEN"のトリビュートバンド"God Save The Queen(ゴッド・セイヴ・ザ・クイーン)"の来日公演「God Save The Queen Japan Tour 2023 Finally They are back!」を、2023年6月3日(土)SENDAI GIGS、6月5日(月)豊洲PIT、6月6日(火)なんばHatch で開催することを発表しました。2017年9月の初来日以来、今回で4度目となります。



God Save The Queen は、1998年にアルゼンチンで結成され、南米を拠点に欧州やインド等、世界30の国と地域でライヴを行い、これまでに80万人を動員。地元ではアリーナクラスで単独公演を行うほどの人気を誇っています。



世界中のQUEENファンに支持され続ける彼らの魅力は、何と言ってもその"そっくり度"。

中でもボーカルのパブロ・ペイディンは、声域、出で立ちや雰囲気、一挙手一投足までもが、フレディ・マーキュリーの生き写しかと見紛うほど圧倒的な存在感を放ち、QUEENの名曲の数々と伝説的ライヴがそのまま再現されたような完成度の高いステージパフォーマンスで、米ローリングストーン誌が「史上最高のトリビュートバンド!」と称え、また、フレディのパーソナル・アシスタントを長年勤めたピーター・“フィービー”・フリーストーンが「フレディが蘇り、とても感動した!」と絶賛しています。



2020年に予定されていたジャパン・ツアーが新型コロナウイルス感染症の世界的パンデミックの影響による公演中止となり、2019年以来、実に4年ぶりに実現する2023年ジャパン・ツアー。

チケットは、各公演一般発売に先駆け、本日3月3日(金)18時より先行受付がスタートします。



世界で熱狂を呼ぶGod Save The Queenのパフォーマンス、その感動をぜひ体感してください!









■公演概要■

「God Save The Queen Japan Tour 2023 Finally They are back!」



<仙台公演>

2023年6月3日(土)SENDAI GIGS

開場16:30/開演17:00



チケット料金:全席指定 9,000円(税込)



主催:仙台放送 / Date fm / スパイスコミュニケーション

協力:MUSIC LIFE CLUB(シンコーミュージック・エンタテイメント) / 六角堂

企画/制作/招聘:AEGX

【お問い合わせ】スパイスコミュニケーション info@spice-sendai.jp



<東京公演>

2023年6月5日(月)豊洲PIT

開場18:00/開演19:00

チケット料金:全自由 9,000円(税込)



主催:エイベックス・エンタテインメント

協力:MUSIC LIFE CLUB(シンコーミュージック・エンタテイメント) / 六角堂

企画/制作/招聘:AEGX

【お問い合わせ】@-information

https://supportform.jp/a-information 営業時間(平日10:00~17:00)



<大阪公演>

2023年6月6日(火)なんばHatch

開場18:15/開演19:00

チケット料金:2F全指定席 9,900円(税込)/1F全自由 9,000円(税込)



主催:夢番地

協力:MUSIC LIFE CLUB(シンコーミュージック・エンタテイメント) / 六角堂

企画/制作/招聘:AEGX

【お問い合わせ】夢番地(大阪) 06-6341-3525(平日12:00~17:00)



※AEGXはAEGとエイベックス・エンタテインメントの共同事業です。



■チケット

3月3日(金)18:00より先行受付開始!

(東京・大阪公演)イープラス ※先着 https://eplus.jp/gsq/

(仙台公演)ローソンチケット ※先着 https://l-tike.com/search/?lcd=21917



※未就学児童入場不可

※入場時別途ドリンク代が必要となります。

※大阪2F指定席以外は整理番号順のご入場となります。



■God Save The Queen来日公演特設サイト

https://gsq-japan.com/



