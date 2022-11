[株式会社クリーマ]

日本最大級のハンドメイドマーケットプレイス「Creema(クリーマ)」を運営する株式会社クリーマ(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:丸林耕太郎)は、奈良県と連携し、クリエイター活動を行う環境の整った自然豊かなまちで移住を体験する1泊2日のプログラム「奥大和の魅力を体感 ワーケーション・移住体験ツアー in 奈良 Supported by Creema」を、2022年11月19日(土)・20日(日)に初開催します。当日は9組のCreemaクリエイターが参加します。

特設サイト:https://www.creema.jp/event/okuyamato-2022













最高品質の木材が生み出される自然豊かな奥大和で、ものづくりをテーマにした移住生活を体験



「奥大和の魅力を体感 ワーケーション・移住体験ツアー in 奈良 Supported by Creema(以下、本企画)」は、奈良県の南部から東部に位置する「奥大和」で開催する、ものづくりをテーマにした1泊2日の移住体験プログラムです。



森林面積が9割を占める奥大和は日本最古の植林の歴史があり、約500年もの間受け継がれてきた独自の育成方法で、最高品質の吉野杉や吉野檜が生産されています。ここでは木材の特性を知り尽くした職人たちによって、「樽丸(酒樽の材料として加工された杉材)」などの伝統技術が継承され、古くからものづくり文化が息づいています。またその知識や技術を求めて移住するクリエイターも多く、市内には滞在型アトリエやコワーキングスペースなどの設備が揃い、創作活動をサポートする環境が整っています。今回は川上村・東吉野村・黒滝村の3つの地域で、施設・工房の視察や現地クリエイターとの交流を通して、奥大和での創作活動や暮らしを体験できる充実した2日間をお届けします。



クリエイター活動を応援するクリーマならではの、“ものづくり”を通じた移住体験と地域の魅力発信



クリーマは、ハンドメイドマーケットプレイス「Creema」の運営や全国各地でのイベント開催、常設店舗の展開など、クリエイターと生活者が感性で繋がる機会を創出し、クリエイター活動を応援しています。その中で、スペースや騒音問題などの制作環境における課題を耳にしてきました。このような背景から、より良い制作環境を求めるクリエイターと、地域の振興を願う自治体を繋ぐ移住体験企画を、2017年にスタートしました。これまでに新潟県(糸魚川市)、北海道(栗山町)、青森市で実施し、実際に移住した方もいらっしゃいます。第4弾となる奥大和においても、クリエイター活動を応援するクリーマならではの、“ものづくり”を通じた移住体験により、地域の魅力も発信することを目指しています。



クリーマは今後も、これまで培ってきた Creema のプラットフォーム基盤や発信力と、「全国いいもの発見プロジェクト–日本の 逸品×作り手-」や「Creema Craft Caravan(クリーマクラフトキャラバン)」の実施による、自治体との連携ノウハウを活かし、”ものづくりによる地方創生”に取り組んでまいります。





奈良県 奥大和移住・交流推進室 丸岡嘉人室長 コメント



本ツアーは、奥大和地域の魅力を知っていただき、ワーケーションとしての利用や移住を考えるきっかけとなればと思い開催させていただきました。「奥大和」は、奈良県の山岳地帯の奈良県南部から、高原が広がる東部にかけての19市町村からなる地域ことをいい、豊かな自然や、伝統が多くあります。上質な木材などの素材も多く取れ、クリエイターにはうってつけの場所と言えるのではないでしょうか。

実際に現地を訪れて、移住体験住宅を見学したり、先輩移住者・クリエイターの方と交流したりと貴重な機会を企画しておりますので、お時間のゆるす限り、奥大和の魅力を存分に体感いただければと思います。今回のツアーを通して、奥大和を肌で感じていただくと同時に、自分が移住する時のリアルなイメージを掴んでいただけるのではないかと思っています。













「奥大和の魅力を体感 ワーケーション・移住体験ツアー in 奈良 Supported by Creema」 概要



実施日: 2022年11月19日(土)~20日(日)

参加者: Creemaクリエイター 9組

特設サイト: https://www.creema.jp/event/okuyamato-2022



● 主なスケジュール(抜粋)

《 11月19日(土) 》

・先輩移住クリエイターの工房見学

・移住体験住宅「おおずみ舎」視察

・「樽丸」工房見学

・地元のクリエイターと交流会

《 11月20日(日) 》

・移住アドバイザーとの交流会

・黒滝村で施設・移住体験住宅視察





