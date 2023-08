[株式会社ピアラ]

株式会社ピアラ(本社:東京都渋谷区、代表:飛鳥貴雄、以下「当社」)の連結子会社である、D2C・P2Cの企画・販売や、サポート業務を行う株式会社P2C(本社:東京都渋谷区、代表:飛鳥貴雄、(以下「P2C」)は、日本でのリブランディングを実施した韓国コスメ「TONYMOLY」のワンダーC モチトナーが、楽天市場の韓国コスメスキンケア部門を含む6部門でデイリーラインキング1位を獲得したことをお知らせいたします。

また店頭での販売が決定しましたことをお知らせいたします。









* 2023年8月4日 韓国コスメカテゴリ ホワイト デイリー

2023年8月4日 スキンケアカテゴリ 日焼け・UVカット デイリー

2023年8月4日 スキンケアカテゴリ ホワイト デイリー

2023年8月4日 スキンケアカテゴリ お試しセット デイリー

2023年8月4日 スキンケアカテゴリ 手 デイリー

2023年8月4日 スキンケアカテゴリ 足 デイリー



ECモール売上の初速も好調





当社およびP2Cは「TONYMOLY」の日本における独占販売権を持つ伊藤忠商事株式会社と業務提携し、「TONYMOLY」のブランディングパートナーとなり、独占販売特約店としての販売業務及び、マーケティング支援に向け、川口ゆりなさんをメインアンバサダーに迎え2023年7月にAmazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングにて公式ショップをオープンいたしました。

楽天市場では、韓国コスメ部門・スキンケア部門などの6部門でデイリーランキング1位を獲得いたしました。





店頭販売も順次開始





今夏を予定していた店頭販売につきましても、下記店舗での取扱いが決定しており、順次販売を開始予定です。



・MEGAドン・キホーテ渋谷本店

・ドン・キホーテ新宿東南口店

・@cosme STOREイオンモール高岡店

・@cosme STORE富山マルート店



今後はスキンケア製品だけでなく、メイクアップ製品などのアイテムの充実化を図り、「TONYMOLY」の幅広いユーザー層の獲得に向けての取組みを加速させるとともに、2023年内における当ブランドの取扱店舗数を1,000店舗まで拡大する計画を見込んでおります。



-TONYMOLY-

HP: https://tonymoly.co.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/tonymoly.jp_official/

Twitter:https://twitter.com/tonymolyJP



【株式会社ピアラ 会社概要】

商号 :株式会社ピアラ

代表者 :代表取締役社長 飛鳥 貴雄

所在地 :〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

設立 :2004年3月

事業内容 :1.ECマーケティングテック事業 2.広告マーケティング事業

資本金 :851百万円(2023年6月末)

証券コード:東京証券取引所市場第一部7044

関連会社 :比智(杭州)商貿有限公司 、 PIATEC(Thailand)Co., Ltd. 、

株式会社PIALab. 、 台灣比智商貿股份有限公司 、

CHANNEL J(THAILAND)Co., Ltd. 、 PG-Trading(Vietnam)Co., Ltd.

株式会社ピアラベンチャーズ、株式会社P2C

URL :https://www.piala.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/14-15:46)